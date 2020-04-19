صحة

أميركا تجيز 4 فقط.. خبراء يحذرون من أجهزة غير دقيقة لفحص كورونا

19 أبريل 2020
مخاوف من انتشار اختبارات مزيفة لفيروس كورونا
مخاوف من انتشار اختبارات مزيفة لفيروس كورونا

كشف مفوض إدارة الغذاء والدواء في الأميركية ستفين هان أن أربعة اختبارات فقط حصلت على إذن الحالات الطارئة من (FDA) للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيما تتنامى المخاوف من اختبارات أخرى يتم الرتويج لها لكنها لا تتطابق مع المعايير المطلوبة.

وقال إن مختبرات (Chembio Diagnostic Systems) و(Ortho Clinical Diagnostics) و(Cellex) و(Mount Sinai Laboratory)، حصلت على موافقات لإنتاج اختبارات وأجهزة فحص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتتنامى المخاوف من عشرات اختبارات الأجسام المضادة التي لم تخضع للفحص أو الموافقة عليها من قبل إدارة الأغذية والدواء الأميركية، ما يتيح للبعض تسويق منتجه على أنه يستطيع كشف الإصابات بفيروس كورونا بطريقة احتيالية، وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يقدم مؤشرات زائفة أحيانا لصناع القرار، والذين سيطالبون بإعادة فتح المدن وإعادة العمل في القطاعات الاقتصادية في ظل وجود اختبارات كافية أو حتى تجارب لقاحات ناجحة.

 إلا أنه حتى الآن لم يتم إيجاد أي لقاح قادر على محاربة المرض بشكل حقيقي، وحتى أن العلماء غير قادرين على معرفة فيما إذا كان المتعافي من الإصابة بالفيروس قد يصبح منيعا من الإصابة مرة أخرى أم لا.

كيلي وروبليفسكي، مدير برامج الأمراض المعدية في جمعية مختبرات الصحة العامة قال إن وجود اختبارات وأجهزة فحص غير دقيقة أفضل من عدم وجود أية اختبارات على الإطلاق، لكنه دعا إدارة الغذاء والدواء على إلقاء نظرة على نتائج هذه الاختبارات والتدقيق في بعضها.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد أقرت خلال الأسابيع الماضية إجراء الاختبارات لإيجاد لقاح للفيروس أو مستلزمات المختبرات في أسرع وقت من دون الحصول على موافقة، ولكن عليها في حال تسويقها أن تعلن صراحة على العبوة أن هذا الدواء لم يأخذ موافقة الـ(FDA)، فيما تقوم بعض المختبرات للتقدم للحصول على موافقة وذلك من أجل إضفاء المصداقية أكثر على منتجها وبما يسهل عليها تسويقه.

ويحذر الخبراء من مخاطر وجود أجهزة فحص واختبارات غير دقيقة والتي يمكن أن تعطي نتائج خاطئة، وبما يعرض حياة الشخص وعائلته للخطر، وهذا ما اكتشفته السلطات البريطانية خلال الأسابيع القليلة الماضية التي اشترت بـ 20 مليون دولار اختبارات للكشف عن الفيروس من الصين ولكنها كانت تعطي نتائج خاطئة.

وتفاجأت الحكومة هناك بعد أن وصلت الاختبارات إلى الأراضي البريطانية والتي تبين أنها لا تعمل، مما ترك المسؤولين البريطانيين في حرج وهم يحاولون استعادة الأموال التي صرفت.

ولا تزال الاختبارات المتعلقة بالأجسام المضادة التي تتشكل نتيجة الإصابة بفيروس كورونا شحيحة جدا في العالم، على الرغم من أنها تعد المرحلة التالية في المعركة ضد الوباء.

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أخبار سارة من عالم إسرائيلي بشأن لقاح كورونا

19 أبريل 2020
تتسابق الدول على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
تتسابق الدول على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

يقترب فريق علماء في كلية بيولوجيا الخلايا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية في جامعة تل أبيب من تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وكشف أنه قطع ثلثي الطريق  للوصول إليه.

وأوضح  البروفيسور جوناثان غرشوني، الأحد، أن اللقاح مصمم لاستهداف جزء في الفيروس يسمى (Receptor Binding Motif (RBM، وهي نقطة ضعف حرجة تسمح للفيروس بإلصاق نفسه بالخلية المستهدفة وإصابتها. 

وRBM هو سمة صغيرة في بروتين "سبايك" للفيروس، أي أن الفيروس يستخدم بروتينات متعددة للتكرار ومهاجمة الخلايا، لكن بروتين "سبايك" يعد "البروتين السطحي الرئيسي الذي يستخدم للارتباط بمستقبِل- وهو بروتين آخر يعمل كمدخل إلى خلية بشرية"، وفق جامعة تل أبيب.

وبمجرد اتصال هذا البروتين بمستقبل خلية، فإن الغشاء الفيروسي يندمج مع بروتين الخلية البشرية، ما يسمح لجينوم الفيروس أو بصمته الوراثية بدخول الخلية البشرية وبدء العدوى.

وقال غرشوني  الذي حصل مؤخرا على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة لتطوير لقاح ضد كورونا إن "الفكرة هي إعادة إنشاء، وإعادة تشكيل، وبناء RBM لفيروس كورونا واستخدامه كلقاح".

وأردف "هذا يعني أنك ستحقن تسلسلا صغيرا يضم 50 من الأحماض الأمينية وسيسمح ذلك لجهازك المناعي بالتركيز عليه وإنتاج أجسام مضادة تهاجم الفيروس مباشرة في نقطة ضعفه".

ونظرا لحجم RBM، وهو هيكل ثلاثي الأبعاد معقد للغاية وبطول 50 حمضا أمينيا فقط، سيكون من الصعب جدا إعادة تشكيله من الناحية الوظيفية. لكن ذلك، سيكون ناجعا للغاية كأساس للقاح محتمل. 

وفي هذا الإطار، أوضح البروفيسور الإسرائيلي "كلما كان الهدف وتركيز الهجوم أصغر، كلما زادت نجاعة اللقاح".

ويقوم الفيروس "بتدابير بعيدة من أجل إخفاء RBM عن جهاز المناعة البشري، لكن الطريقة المثلى للفوز في الحرب تتمثل في تطوير لقاح يستهدف RBM الفيروس على وجه التحديد".

وقال غرشوني "نعمل حاليا على تنفيذ تصميم للقاح تمكنا من إنشائه لفيروس سارس ومتلازمة الشرق الأوسط ميرس، وتطبيقه على الفيروس الحالي" سارس-كوف-2.

وأردف "هذه عملية متعددة الخطوات. قطعنا، أود أن أقول، حوالي ثلثي الطريق". 

وكان أول شيء يحتاج إليه فريق غرشوني، "هو البصمة الوراثية للفيروس بأكمله"، وسمح نشرها في بداية يناير، للباحثين بتحديد RBM الفيروس.

وبعد ذلك عمل الفريق على "بناء أشكال متنوعة من الاختلافات في RBM، وهو الآن في طور الفحص لتحديد الـRBM الأقرب تشابها مع RBM الفيروس، والذي سيشكل لقاحا وظيفيا".

ويستغرق تطوير لقاس مبني على RBM حوالي شهرين ثم يخضع للاختبار على مرحلتين تليهما التجارب السريرية التي قد تستغرق عام، وفق الصحيفة.