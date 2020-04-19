صحة

تعقيم المشتريات من كورونا.. حقائق مهمة ستغير سلوكك بالتسوق

19 أبريل 2020
تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا الـ 2.3 مليون شخص حول العالم
تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا الـ 2.3 مليون شخص حول العالم

بنشغل كثيرون بتعقيم المشتريات أو ما يصل من خارج المنزل خوفا من انتقال فيروس كورونا عبرها إلى داخل البيوت. فهل هذا الإجراء مهم ويجب التقيد به؟

إدارة الغذاء والدواء الأميركية قالت إنه لا حاجة للمبالغة في التنظيف والتعقيم، وأن انتقال العدوى بفيروس كورونا لم تثبت حتى الآن إلا عن طريق المخالطة بين البشر.

منذ بداية اكتشاف المرض في ديسمبر الماضي بلغت عدد الإصابات أكثر من 2.3 مليون شخص، وأودى الفيروس بحياة 161 ألف شخص حول العالم، إلا أنه لم تثبت حالات انتقاله عن طريق المشتريات من المواد الغذائية أو عبوات التغليف المختلفة.

وينتقل فيروس كورونا المستجد من إنسان إلى أخر مسببا أمراضا في الجهاز التنفسي، إلا أنه على عكس فيروسات الجهاز الهضمي التي تنتقل عن طريق الأغذية أو العبوات الملوثة.

منظمة الصحة العالمية تقول إن الوباء ثبت انتقاله عند وضع اليد على الفم أو الأنف أو العينين بعد ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس.

وكثرت خلال الفترة الماضية تحذيرات من خبراء كانوا يقدمون النصائح بضرورة تنظيف المشتريات قبل إدخالها للمنزل معتمدين بذلك على دراسات كشفت أن الفيروس يعيش على الأسطح البلاستيكية أو تلك المصنعة من الورق المقوى لعدة أيام، خاصة إذا ما كانت في درجات حرارة باردة.

ولتسوق آمن خلال أزمة جائحة كورونا عليك اتباع بعض النصائح والإرشادات.

  • حضر قائمة بالمشتريات التي تريدها بشكل مسبق.
  • عليك ارتداء كمامة بشكل دائم خلال تواجدك في مراكز التسوق، واحرص على تغطية أنفك وفمك.
  • حافظ على التباعد الاجتماعي من خلال الإبقاء على مسافة أمان لا تقل عن مترين.
  • اغسل يديك جيدا وعقمتها فور دخولك المنزل.
  • تجنب لمس وجهك أثناء التسوق حتى وأنت ترتدي الكمامة.
  • لا حاجة لتنظيف المشتريات وهي ليست ناقلة للعدوى، ويمكنك تنظيفها إذا كان هذا يخفف من قلقك من كل ما هو خارج المنزل.

وحتى الآن أكثر وسيلة أثبتت نجاحها في منع انتقال العدوى هي التباعد الاجتماعي، فاحرص عليها أثناء وجودك خارج المنزل، وأثناء سيرك على الرصيف، وأنت في موقف السيارات، وفي أي مكان عام، وحاول تجنب الأماكن المزدحمة.

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صحة

تعقيم المشتريات من كورونا.. حقائق مهمة ستغير سلوكك بالتسوق

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أزمة كورونا

مختبر ووهان يرد على الاتهامات: نعرف طريقة التعامل مع الفيروسات

19 أبريل 2020
نفى مختبر ووهان أي مسؤولية له عن تفشي كورونا
نفى مختبر ووهان أي مسؤولية له عن تفشي كورونا

نفى مدير مختبر ووهان لعلم الفيروسات الذي تشير إليه وسائل الإعلام على أنه قد يكون مصدر انتشار كورونا المستجدّ أي مسؤولية في انتشار الوباء.

وقال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة الوباء العالمي في وسط الصين، متحدثا لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية: "من المستحيل أن يصدر هكذا فيروس من المختبر". 

ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في المدينة لبيع الحيوانات البرية الحية، لكن وجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق يثير منذ بضعة أشهر تكهنات حول تسرب الفيروس من هذه المنشآت الحساسة.

ويحظى المختبر التابع للمعهد بحماية مشددة وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة، وهو مختبر بي-4 للسلامة البيولوجية من المستوى الرابع.

وقال مدير المعهد: "نعرف تماما أي نوع من الأبحاث تجرى في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات".

وكانت تقارير إعلامية واستخباراتية وجهت الاتهامات لمختبر ووهان أن يكون لعب دوراً في تفشي الفيروس، وأن الفيروس قد يكون تسرب من المعهد.

وأوردت صحيفة واشنطن بوست أن سفارة الولايات المتحدة في بكين وبعد عدة زيارات الى المعهد، نبهت السلطات الاميركية في 2018 الى اجراءات السلامة غير الكافية، كما يبدو في المختبر الذي يجري دراسات على فيروسات كورونا الناجمة المنقولة من الخفافيش.