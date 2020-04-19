تعقيم المشتريات من كورونا.. حقائق مهمة ستغير سلوكك بالتسوق

بنشغل كثيرون بتعقيم المشتريات أو ما يصل من خارج المنزل خوفا من انتقال فيروس كورونا عبرها إلى داخل البيوت. فهل هذا الإجراء مهم ويجب التقيد به؟

إدارة الغذاء والدواء الأميركية قالت إنه لا حاجة للمبالغة في التنظيف والتعقيم، وأن انتقال العدوى بفيروس كورونا لم تثبت حتى الآن إلا عن طريق المخالطة بين البشر.

منذ بداية اكتشاف المرض في ديسمبر الماضي بلغت عدد الإصابات أكثر من 2.3 مليون شخص، وأودى الفيروس بحياة 161 ألف شخص حول العالم، إلا أنه لم تثبت حالات انتقاله عن طريق المشتريات من المواد الغذائية أو عبوات التغليف المختلفة.

وينتقل فيروس كورونا المستجد من إنسان إلى أخر مسببا أمراضا في الجهاز التنفسي، إلا أنه على عكس فيروسات الجهاز الهضمي التي تنتقل عن طريق الأغذية أو العبوات الملوثة.

منظمة الصحة العالمية تقول إن الوباء ثبت انتقاله عند وضع اليد على الفم أو الأنف أو العينين بعد ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس.

وكثرت خلال الفترة الماضية تحذيرات من خبراء كانوا يقدمون النصائح بضرورة تنظيف المشتريات قبل إدخالها للمنزل معتمدين بذلك على دراسات كشفت أن الفيروس يعيش على الأسطح البلاستيكية أو تلك المصنعة من الورق المقوى لعدة أيام، خاصة إذا ما كانت في درجات حرارة باردة.

ولتسوق آمن خلال أزمة جائحة كورونا عليك اتباع بعض النصائح والإرشادات.

حضر قائمة بالمشتريات التي تريدها بشكل مسبق.

عليك ارتداء كمامة بشكل دائم خلال تواجدك في مراكز التسوق، واحرص على تغطية أنفك وفمك.

حافظ على التباعد الاجتماعي من خلال الإبقاء على مسافة أمان لا تقل عن مترين.

اغسل يديك جيدا وعقمتها فور دخولك المنزل.

تجنب لمس وجهك أثناء التسوق حتى وأنت ترتدي الكمامة.

لا حاجة لتنظيف المشتريات وهي ليست ناقلة للعدوى، ويمكنك تنظيفها إذا كان هذا يخفف من قلقك من كل ما هو خارج المنزل.

وحتى الآن أكثر وسيلة أثبتت نجاحها في منع انتقال العدوى هي التباعد الاجتماعي، فاحرص عليها أثناء وجودك خارج المنزل، وأثناء سيرك على الرصيف، وأنت في موقف السيارات، وفي أي مكان عام، وحاول تجنب الأماكن المزدحمة.