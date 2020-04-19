لا تهمل هذا الفيتامين.. يقاتل فيروس كورونا ويعطي نتائج مدهشة

الفتيامينات مهمة للصحة العامة، خاصة للجهاز المناعي، وهناك علماء كشفوا أن أحد هذه الفيتامينات يقاتل كورونا، ويقي البشر من الإصابة بالفيروس القاتل.

دراسة حديثة ربطت بين تناول فيتامين D بفرص نجاة قوية من وباء كورونا الفيروسي.

ووجدت الدراسة التي أجرتها كلية ترينيتي في دبلن أن البالغين الذين تناولوا مكملات فيتامين D، شهدوا انخفاضا بنسبة 50 في المائة في التهابات الصدر.

ويجري العلماء مزيد من الدراسات لتأكيد تلك النتائج.

ومن المعروف أن الجسم يحصل على هذا الفيتامين المهم عن طريق امتصاصه من الشمس عبر خلايا الجلد.

ولفيتامين D دور مهم في تحسين وظائف الجهاز المناعي لدى الإنسان.

وتسعى دراسة أخرى مدتها عشرة أسابيع لتحديد ما إذا كان التعرض إلى الشمس (فيتامين D الشمسي) يمكن أن يساعد في مكافحة كوفيد-19.

وتشمل الدراسة التي تجريها جامعة غرناطة الإسبانية، 200 مريض مصاب بكورونا.

وقالت الطبيبة جينا ماكيوتشي من جامعة ساسكس إن الذين يعانون من نقص في فيتامين D أكثر عرضة للإصابة بالبرد ثلاث إلى أربع مرات".

وأضافت "لذلك من المنطقي أن تكون أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية مثل كوفيد-19 أسوأ عند نقصان فيتامين D".