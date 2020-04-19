صحة

يختبئ في "خصية الرجل".. بحث يكشف سر الانتشار الأكبر لكورونا عند الذكور

19 أبريل 2020
الرجال أكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد
الرجال أكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد

بعيدا عن العادات المتعلقة بالنظافة والتدخين وشرب الكحول، كشفت دراسة أن فيروس كورونا المستجد يؤثر على الرجال أكثر من النساء، وهذا يعود لأسباب بيولوجية وليس بسبب العادات اليومية المتبعة واختلافها ما بين الجنسين وفق الفرضيات السابقة.

حتى الآن أصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 2.3 مليون شخص حول العالم، وأودى بحياة أكثر من 161 ألف شخص حول العالم.

وتظهر الأرقام أن أعداد الرجال المصابين أكثر من أعداد النساء، وهو ما عزته دراسات سابقة إلى العادات المتبعة بشكل يومي واختلافها من كلا الطرفين، خاصة وأن أعداد المدخنين  عند الذكور  أكبر مما هي عند الإناث.

الدراسة الجديدة التي أعدها باحثون في نيويورك بالولايات المتحدة ومومباي بالهند أظهرت أن فيروس كورونا المستجد يتحصن أحيانا في الخصيتين خاصة عندما يهاجمه الجهاز المناعي، حيث يتعلق ببروتين (ACE2) وإنزيم الأنجيوتنسين الذي يتواجد بكثرة هناك، ولكنه يوجد بشكل محدود في المبيض عند المرأة.

وأظهرت الدراسة أن المتعافين من الفيروس من الرجال يحتاجون لفترة أطول من النساء للتخلص من كورونا، حيث تحتاج أجسام النساء إلى ما معدله أربعة أيام للتخلص من العدوى بينما يحتاج جسم الرجل ما معدله ستة أيام على الأقل، وفق تقرير نشره موقع "ديلي ميل".

وأعدت الدراسة طبيبة متخصصة في الأورام في مركز مونتيفيور في برونكس أديتي شاستري، وعالمة الأحياء الدقيقة في مستشفى كاستوربا للأمراض المعدية في مومباي جايانثي شاستري.

أستاذ علم الفيروسات إيان جونز في جامعة ريدينغ شكك بنتائج الدراسة وقال إن كوفيد-19 سيحتاج إلى السفر عبر مجرى الدم للوصول إلى الخصيتين وهو ما لا تفعله الفيروسات بشكل عام، خاصة وأن هذا الفيروس يتكاثر في الجهاز التنفسي.

ولكنه أشار إلى أن الرجال عموما أسوأ من النساء في نتائج اختبارات الجهاز المناعي، وهو ربما يعود إلى أسباب أخرى.

وكانت جانين كلايتون، مديرة مكتب البحوث حول صحة المرأة قد أكدت أنه هناك شيئا ما في الجهاز المناعي للإناث يجعلهن أفضل، إذ تكون الاستجابة المناعية لديهن أقوى من الرجال، وهي ربما ترتبط بهرمون الأستروجين.

وكانت دراسة أعدها المركز الصيني لمكافحة الأمراض قد قالت إن الرجال يتأثرون بفيروس كورونا أكثر من النساء، إذ وجد الباحثون أن معدل الوفيات كان 2.8 في المئة بين الرجال مقارنة بـ 1.7 في المئة بين النساء.

وعزت الدراسة في حينها التأثر بالفيروس بحسب الجنسين بسبب السلوكيات الصحية المختلفة بين الرجال والنساء، خاصة تلك المتعلقة بالنظافة الشخصية والتدخين وشرب الكحول.

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صحة

يختبئ في "خصية الرجل".. بحث يكشف سر الانتشار الأكبر لكورونا عند الذكور

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صحة

تعقيم المشتريات من كورونا.. حقائق مهمة ستغير سلوكك بالتسوق

19 أبريل 2020
تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا الـ 2.3 مليون شخص حول العالم
تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا الـ 2.3 مليون شخص حول العالم

بنشغل كثيرون بتعقيم المشتريات أو ما يصل من خارج المنزل خوفا من انتقال فيروس كورونا عبرها إلى داخل البيوت. فهل هذا الإجراء مهم ويجب التقيد به؟

إدارة الغذاء والدواء الأميركية قالت إنه لا حاجة للمبالغة في التنظيف والتعقيم، وأن انتقال العدوى بفيروس كورونا لم تثبت حتى الآن إلا عن طريق المخالطة بين البشر.

منذ بداية اكتشاف المرض في ديسمبر الماضي بلغت عدد الإصابات أكثر من 2.3 مليون شخص، وأودى الفيروس بحياة 161 ألف شخص حول العالم، إلا أنه لم تثبت حالات انتقاله عن طريق المشتريات من المواد الغذائية أو عبوات التغليف المختلفة.

وينتقل فيروس كورونا المستجد من إنسان إلى أخر مسببا أمراضا في الجهاز التنفسي، إلا أنه على عكس فيروسات الجهاز الهضمي التي تنتقل عن طريق الأغذية أو العبوات الملوثة.

منظمة الصحة العالمية تقول إن الوباء ثبت انتقاله عند وضع اليد على الفم أو الأنف أو العينين بعد ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس.

وكثرت خلال الفترة الماضية تحذيرات من خبراء كانوا يقدمون النصائح بضرورة تنظيف المشتريات قبل إدخالها للمنزل معتمدين بذلك على دراسات كشفت أن الفيروس يعيش على الأسطح البلاستيكية أو تلك المصنعة من الورق المقوى لعدة أيام، خاصة إذا ما كانت في درجات حرارة باردة.

ولتسوق آمن خلال أزمة جائحة كورونا عليك اتباع بعض النصائح والإرشادات.

  • حضر قائمة بالمشتريات التي تريدها بشكل مسبق.
  • عليك ارتداء كمامة بشكل دائم خلال تواجدك في مراكز التسوق، واحرص على تغطية أنفك وفمك.
  • حافظ على التباعد الاجتماعي من خلال الإبقاء على مسافة أمان لا تقل عن مترين.
  • اغسل يديك جيدا وعقمتها فور دخولك المنزل.
  • تجنب لمس وجهك أثناء التسوق حتى وأنت ترتدي الكمامة.
  • لا حاجة لتنظيف المشتريات وهي ليست ناقلة للعدوى، ويمكنك تنظيفها إذا كان هذا يخفف من قلقك من كل ما هو خارج المنزل.

وحتى الآن أكثر وسيلة أثبتت نجاحها في منع انتقال العدوى هي التباعد الاجتماعي، فاحرص عليها أثناء وجودك خارج المنزل، وأثناء سيرك على الرصيف، وأنت في موقف السيارات، وفي أي مكان عام، وحاول تجنب الأماكن المزدحمة.