صحة

الصوم المتقطع.. كيف يؤثر على مناعتك ضد فيروس كورونا؟

20 أبريل 2020
فوائد كثيرة للصيام المتقطع
فوائد كثيرة للصيام المتقطع

يعرف معظم الناس أن تناول فيتامين C أو فيتامين D يساعد في تعزيز مناعة الجسم، لكن حمية غذائية شائعة تعرف بالصيام المتقطع، قد تقوي جهاز المناعة أيضا. 

وعلى الرغم من أن هدف معظم من يتبعون الصيام المتقطع هو إنقاص الوزن إلا أن هذا الريجيم يحمل معه العديد من الفوائد الصحية أيضا.

وإذا كنت لا تسعى إلى فقدان الوزن فحسب، بل أيضا إعطاء دفعة لمناعة جسدك، فقد يكون الصيام المتقطع خيارا صائبا لك. 

وتوصلت دراسات علمية إلى العديد من الفوائد الصحية للصيام المتقطع، منها خفض ضغط الدم وخفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية (ثلاثي الغليسيريد) وتحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب.

وإلى جانب تلك الفوائد، يمكن للصوم المتقطع زيادة مناعة الجسم ومساعدته على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا بشكل أفضل.

ومن الأسباب التي تساعد الأفراد على إنزال الوزن بشكل سهل من خلال الصوم المتقطع، أنه يخفض السعرات الحرارية فورا.

ولا شك أن الفرد كلما تناول طعاما بسعرات حرارية عالية، كلما زاد احتمال زيادة وزنه. لذلك فإن تقليص عدد الوجبات يقلص ببساطة عدد السعرات الحرارية اليومية.

وبما أن الوجبات اليومية تقتصر على أوقات محددة عند اتباع الصوم المتقطع، فإنها ستقلص من تناول الوجبات الخفيفة المتقطعة خلال اليوم.

ويفرز الجسم خلال الصيام المتقطع، هرمونات تشجع على فقدان الوزن مثل هرمون النمو البشري والنورابينفرين. ولا تساهم تلك الهرمونات في خسارة وزن زائد فقط، وإنما تساعد أيضا على تقوية المناعة.

إحدى الطرق التي يعزز بها الصوم المتقطع المناعة تتمثل في تقليل الالتهاب في الجسم. وقد يؤدي وجود الكثير من الالتهاب إلى إضعاف الجسم ما يجعله أكثر عرضة للإصابة بأمراض.

وخلال الصيام، يستخدم الجسم الغليكوجين أولا لإنتاج الطاقة، ثم ينتقل للدهون بعد نفاد الغليكوجين. و الغليكوجين هو الصورة الأساسية التي يتم من خلالها تخزين السكريات في الجسم، ويخزن في الكبد والعضلات ويمكن وقت الحاجة تحليله بسهولة إلى غلوكوز.

وبعد نفاد الغليوكوجين، يفرز الجسم الكيتونات كمنتج ثانوي لاستخدام الدهون كوقود. وكشفت دراسة أجرتها جامعة ييل الأميركية أن تلك الكيتونات مفيدة في مكافحة الإنفلونزا.

دراسة أخرى توصلت إلى أن الصوم المتقطع يمكن أن يعزز عدد الكريات البيضاء المهمة جدا لجهاز المناعة ولمحاربة الفيروسات.

ويجبر الصيام لفترات طويلة الجسم على استخدام الغلوكوز والكليكوجين من أجل الطاقة. ثم يقوم بعد ذلك بتقسيم الكريات البيضاء.

وفي المقابل، يبدأ الجسم في تجديد وإنتاج خلايا بيضاء جديدة ما يساهم بشكل ما في إعادة ضبط نظام مناعة الجسم بأكمله.

وإذا كنت تتساءل عن سبب فقدان الشهية عندما تصاب بالإنفلونزا، فإن السبب يمكن في الاستجابة الطبيعية للجسم. طرد الفيروس من الجسم عبر الصيام هو إحدى الآليات الطبيعية التي يلجأ إليها الجسم لمحاربة العدوى.

فكرة الصيام المتقطع بسيطة بشكل كاف ويمكن أن يتبعه أي شخص يرغب في فقدان الوزن، ويحصد مجموعة واسعة من الفوائد الصحية وتعزيز المناعة.

وهناك عدة أشكال من الصيام المتقطع تتراوح بين الصوم لأيام أو لنصف يوم على الأقل. وكلما زادت فترة الصيام، كلما كانت النتائج أفضل.

ورغم ساعات الصيام الطويلة، إلا أن كثيرا من المسلمين يكسبون كيلوغرامات إضافية خلال شهر رمضان، والسبب عادة في نوعية الأكل التي يتناولونها خلال الإفطار.

وينصح مع الصيام المتقطع الابتعاد عن السكريات والحبوب المكررة وتعويضها بالفواكه والخضراوات والفاصوليا والعجس والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

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الصوم المتقطع.. كيف يؤثر على مناعتك ضد فيروس كورونا؟

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احرص على ارتداء الكمامة أو تغطية الوجه بعازل فعال خلال التواجد في الأسواق.

بعد أسابيع من العزل المنزلي بسبب وباء كورونا (كوفيد-19)، ينتظر كثيرون العودة لحياتهم الطبيعية وممارسة أنشطتهم المعتادة. خيث بجأت دول بتخفيف الإجراءات ومحاولة فتح الاقتصاد.

ولكن رفع الحجر ولو تدريجيا،  هل يعني عودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت قبل فيروس كورونا؟

تقرير لموقع cnet يحذرك من الإقدام على فعل خمسة أشياء بعد انتها الحجر الصحي لأنها تعرض حياتك للخطر:

عدم الذهاب إلى الحانات أو إقامة حفلات جماعية

تدابير التباعد الاجتماعي تعتبر سلاحا قويا للحد من انتشار  الفيروس خاصة في ظل عدم وجود عقار فعال ضد الفيروس بعد.

لذلك فان استضافة حفلات في المنزل أو الازدحام في حانات، قد يتسبب في انتشار المرض خاصة من قبل حاملي الفيروس ولا  تظهر عليهم أعراض.

تقول دكتورة ديبورا بيركس، منسقة اللجنة التي كونها البيت الأبيض للاستجابة للوباء، "أذكر الشعب الأميركي  بأن الفيروس شديد العدوى ..... ومن يرغبون في إقامة حفلات شاي من 20 شخصا، عليهم الأ يفعلوا ذلك بعد".

عدم التوقف عن غسل اليدين 

غسل اليدين يجب أن يكون عادة في أطار النظافة العامة، لكن في ظل وجود وباء ينبغي الحرص عليها أكثر، حتى وإن خف الوباء وتم اكتشاف لقاح له. 

يقول الخبراء "علينا تذكر أن الهدف من أوامر البقاء في المنازل و غسل اليدين هي عدم الضغط على النظام الصحي، وتقليل خطر الإصابة بأعراض تهدد الحياة".

ينصح الخبراء بمواصلة عادات غسل اليدين الجيدة التي تم اكتسابها خلال الجائحة، وذلك بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية وبشكل متكرر خاصة بعد ملامسة الأشخاص والأسطح.

عدم زيارة الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الفيروس

بعد أسابيع من الحجر والتباعد الاجتماعي، قد نكون تواقين جدا لزيارة أهلنا كبار السن وأصدقائنا الذين يعانون من ضعف في المناعة لكن ذلك قد يضرهم أكثر مما ينفعهم في ظل غياب عقار أو وسيلة ناجعة أخرى ضد الفيروس.

البعد عن هذه الفئات في الوقت الحالي، قد يكون أفضل وسيلة للحفاظ على سلامتهم.

 عدم التخطيط للسفر الدولي والإجازات 

قد تكون أسعار الطيران أو الفنادق مغرية.. لكن ذلك يعني الاختلاط مع آخرين وبالتالي منح الفيروس فرصة للانتشار مرة أخرى.

فحركة الأشخاص الدولية لعبت دورا كبيرا في نشر الفيروس حول العالم وبسببها تم إلغاء كثير من الرحلات الجوية، مع فرض قيود دخول على  الوافدين الجدد كالحجر أسبوعين على الأقل.

لذلك في مثل هذه الظروف، ينبغي تأجيل أي خطط سفر من أجل تفادي تكرار حدوث نكسة وبائية.

لا تتخلص من أقنعة الوجه

عدوى كورونا خفت في بعض المناطق، لكن الفيروس المسبب لها جديد وقد يفاجئنا في مناطق أخرى كما حدث في هونغ كونغ وسينغافورة حيث يتم التفكير في فرض قيود إضافية للحد من انتشاره الجديد في بعض المناطق.

لذلك فإن التفاؤل الحذر والتحلي بالواقعية هو الخيار الأفضل في التعامل مع مثل هذه الظروف ومن بين ذلك الحفاظ على أقنعة الوجه والاستعداد لاستخدامها عند الضرورة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد المعروف باسم سارس-كوف 2 حتى الآن في إصابة ما لايقل عن مليونين و400 ألف شخص، ووفاة أكثر من 165 ألف أخرين، في أكثر من 200 دولة ومنطقة.