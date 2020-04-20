شيء ما صنعه جسم الفأر.. علماء أميركيون يحملون أخبارا سارة عن كورونا

يمكن أن يشكل جزء أساسي من بروتين في فيروس كورونا المستجد، أساسا للقاح آمن وفعال ضد الفيروس: الجزيئات الشائكة المعروفة بـ"بروتينات سبايك".

ويتعرف جزء من بروتينات سبايك يطلق عليه اسم مجال الربط في المستقبل (RBD - receptor-binding domain) على جزيء موجود على سطح العديد من الخلايا البشرية، ما يسمح للجزيء الفيروسي بالدخول إلى تلك الخلايا.

ويتوسط بروتين سبايك لاختراق فيروس سارس-كوف-2، الخلايا التي تفرز الإنزيم المحول للأنغيوتنسين 2 (ACE2). ويتفاعل بروتين سبايك مع ACE2 من خلال RBD.

وقام هيريون تشوي ومايكل فارزان من معهد سكريبس للأبحاث في جوبيتر بولاية فلوريدا، وزملاؤهما بتطعيم فئران باستخدام أجزاء من مجال الربط (binding domain) في بروتين سبايك.

واستجابت أجهزة المناعة لدى الفئران، حيث أنتاجت أجساما مضادة يمكنها التعرف على فيروس كورونا ومنعه من إصابة الخلايا.

وتم حقن أربعة من الفئران الأنثى بالمادة، وحصلت على جرعات يومية متزايدة لسبعة أيام ثم أعيدت العملية بعد 30 يوما.

وأشارت تجارب إضافية إلى أنه من غير المحتمل أن تجعل مضادات الأجسام تلك الخلايا المضيفة عرضة لعدوى كورونا وهو من مخاوف السلامة الرئيسية إزاء اللقاحات ضد عائلة فيروسات كورونا.

ويأتي هذا التطور فيما تستمر جهود العلماء حول العالم لتطوير لقاح أو عقار ضد كورونا المستجد الذي يوصل انتشاره ما أدى إلى إصابة أكثر من 2.4 مليون شخص ووفاة أكثر من 165 ألفا آخرين.

وقد أعلنت الكثير من الشركات الرائدة أنها وصلت إلى مراحل متقدمة في سباقها لإنتاج لقاحات، فيما كشفت منظمة الصحة قبل أيام أن هناك ٧٠ لقاحا ضد كورونا المستجد قيد التطوير وأن اختبارات تجري على ثلاثة منها على البشر.

وفي إسرائيل، أعلن فريق علماء في كلية بيولوجيا الخلايا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية في جامعة تل أبيب الأحد أنه قطع ثلثي الطريق لتطوير لقاح ضد الفيروس الجديد.

اللقاح الإسرائيلي مصمم أيضا لاستهداف جزء من سبايك الفيروس يسمى Receptor Binding Motif) RBM)، وهي نقطة ضعف حرجة تسمح للفيروس بإلصاق نفسه بالخلية المستهدفة وإصابتها.

وRBM هو سمة صغيرة في بروتين "سبايك" للفيروس، أي أن الفيروس يستخدم بروتينات متعددة للتكرار ومهاجمة الخلايا، لكن بروتين "سبايك" يعد "البروتين السطحي الرئيسي الذي يستخدم للارتباط بمستقبِل- وهو بروتين آخر يعمل كمدخل إلى خلية بشرية"، وفق جامعة تل أبيب.