صحة

فرار مريض مصاب بالفيروس.. الصحة العالمية تحذر من تفشي إيبولا في هذه الدولة

20 أبريل 2020
فرار مريض مصاب بفيروس إيبولا في الكونغو
فرار مريض مصاب بفيروس إيبولا في الكونغو

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس إيبولا قد يتفشى في شرق الكونغو مرة أخرى بعد هروب مريض من المستشفى، مما يعقد جهود احتواء المرض الذي أصاب ستة أشخاص منذ بداية الأسبوع الماضي.

وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية على بعد يومين من إعلان نهاية ثاني أكبر تفشي لوباء الإيبولا في العالم، عندما تم اكتشاف سلسلة جديدة من العدوى في 10 أبريل الجاري.

ومنذ ذلك الحين، سعت السلطات الصحية إلى احتواء تفشي الفيروس، ولكن يوم الجمعة، فر سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 28 عاما، ثبتت إصاباته بالفيروس من المستشفى التي كان يعالج فيها، مما يهدد بزيادة عدد الإصابات.

وقال بوبكر ديالو، نائب مدير الحوادث في عملية الاستجابة للإيبولا في منظمة الصحة العالمية: "نستخدم جميع الخيارات للعثور عليه، نحن نتوقع حالات إصابة بسبب العدوى منه".

وأدت عقود من الصراع وسوء الحكم إلى تقويض ثقة الناس في السلطات في الكونغو، فعلى الرغم من أن فيروس إيبولا قتل أكثر من 2200 شخص منذ أغسطس 2018، إلا أن الأبحاث تظهر أن العديد من الناس يعتقدون أن المرض غير حقيقي.

وأضاف ديالو: "ليس لدينا أي تفاصيل حتى الآن، وقد عمل الجميع مع السلطات والمجتمع المدني للعثور عليه".

ويعد وجود مجموعات تفشي صغيرة  أمر شائع في نهاية الوباء، لكن العاملين الصحيين بحاجة إلى التأكد من احتواء الفيروس عن طريق تتبع وحجر وتطعيم جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحالات الجديدة.

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فرار مريض مصاب بفيروس إيبولا في الكونغو
صحة

فرار مريض مصاب بالفيروس.. الصحة العالمية تحذر من تفشي إيبولا في هذه الدولة

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صحة

لا تهمل هذا الفيتامين.. يقاتل فيروس كورونا ويعطي نتائج مدهشة

19 أبريل 2020
فيروس كورونا قد لا ينتقل عبر تناول الطعام ولكنه ينتقل عبر ملامسته
لا يلتفت البعض لمشكلة نقص الفيتامينات لديهم

الفتيامينات مهمة للصحة العامة، خاصة للجهاز المناعي، وهناك علماء كشفوا أن أحد هذه الفيتامينات يقاتل كورونا، ويقي البشر من الإصابة بالفيروس القاتل.

دراسة حديثة ربطت بين تناول فيتامين D بفرص نجاة قوية من وباء كورونا الفيروسي. 

ووجدت الدراسة التي أجرتها كلية ترينيتي في دبلن أن البالغين الذين تناولوا مكملات فيتامين D، شهدوا انخفاضا بنسبة 50 في المائة في التهابات الصدر.

ويجري العلماء مزيد من الدراسات لتأكيد تلك النتائج. 

ومن المعروف أن الجسم يحصل على هذا الفيتامين المهم عن طريق امتصاصه من الشمس عبر خلايا الجلد.

ولفيتامين D  دور مهم  في تحسين وظائف الجهاز المناعي لدى الإنسان.

وتسعى دراسة أخرى مدتها عشرة أسابيع لتحديد ما إذا كان التعرض إلى الشمس (فيتامين D  الشمسي) يمكن أن يساعد في مكافحة كوفيد-19.

وتشمل الدراسة التي تجريها جامعة غرناطة الإسبانية، 200 مريض مصاب بكورونا.

وقالت الطبيبة جينا ماكيوتشي من جامعة ساسكس إن الذين يعانون من نقص في فيتامين D أكثر عرضة للإصابة بالبرد ثلاث إلى أربع مرات". 

وأضافت "لذلك من المنطقي أن تكون أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية مثل كوفيد-19 أسوأ عند نقصان فيتامين D".