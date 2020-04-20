صحة

يُظهر النتائج في أقل من دقيقة.. جهاز إسرائيلي جديد للكشف عن كورونا

20 أبريل 2020
علماء إسرائيليون يطورون جهازاً جديداً للكشف عن كورونا
علماء إسرائيليون يطورون جهازاً جديداً للكشف عن كورونا

توصل علماء إسرائيليون إلى طريقة جديدة لاختبار فيروس كورونا في أقل من دقيقة، وفقاً لصحيفة "جيروزالم بوست" .

ووافق مجلس المراجعة المؤسسة المعروف بلجنة "هلسنكي"، إحدى اللجان الدولية المسؤولة عن تجارب الأدوية، على تجربة هذه الطريقة الجديدة.

وتعتمد الطريقة الجديدة على جهاز طورته شركتا "نيكست غين" و"سيانتيك ميديكال" الإسرائيليتان، وهو يشبه آلة التنفس التي تستخدمها الشرطة للكشف عن نسبة الكحول الموجودة في الدم.

وعندما يتنفس المريض داخل الجهاز، يستطيع الجهاز تميز آلاف المركبات في النفس الواحد، وعزل المركبات المرتبطة بفيروس كورونا، مما يسمح بالتشخيص السريع والبسيط للفيروس.

من جانبه، قال شولام لا بيدوت، رئيس مجلس إدارة شركة "نيكست غين": "يمكن إجراء الاختبار بشكل سريع وبسيط في أي مكان، في المطارات والفنادق والمواقع السياحية وحتى ملاعب كرة القدم".

وأضاف أن نجاح هذا الاختبار سيساعد على فك الحظر وعودة الاقتصاد بشكل كامل في أسرع وقت.

وتعتزم الشركة تجربة الاختبار خلال الفترة القادمة على أشخاص يعانون من الإصابة بالفيروس بمستويات مختلفة.

ووفقاً للشركتين المنتجتين للفحص، فإنه سيساعد على تذليل العقبات أمام الطواقم الطبية التي تواجه صعوبة في تشخيص المصابين بالفيروس، سواء كانت تظهر عليهم الأعراض أم لا، في دقائق معدودة.

أودي كانتور، المدير الطبي لشركة "سيانتيك ميديكال" بدوره قال إنها "تكنولوجيا ثورية تضع مجال التشخيص في المراحل المبكرة لتحديد حالات المرض المختلفة، وبالتالي المساهمة في جودة العلاج، وتقليل الأضرار الناجمة عن هذه الأمراض، وتوفير فرص عالية للشفاء".

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20 أبريل 2020
عقار ريمديسفير يظهر فعالية في علاج كورونا
عقار ريمديسفير يظهر فعالية في علاج كورونا

أظهرت دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة بأميركا أن عقار "ريمديسيفير" (Remdesivir) المضاد للفيروسات حقق نتائج واعدة في علاج فيروس كورونا وذلك ضمن تجارب مخبرية أولية أجريت على القرود.

وتضمنت الدراسة حقن مجموعتين من ستة قرود المكاك الريسوسي بفيروس كورونا عمداً، ودراسة تأثير العقار على مجموعة منهما.

 وبعد 12 ساعة من إصابة القرود بالفيروس، أعطى العلماء عقار "ريمديسيفير" للمجموعة الأولى من القرود، لمرة واحدة في اليوم على مدار 6 أيام، وهو نفس جدول الجرعات التي يتم منحها للإنسان المصاب بالفيروس.

ووجد العلماء تحسن ملحوظ في الأعراض لدى القرود بعد الجرعة الأولى من العقار، وفي نهاية التجربة وجد العلماء تحسن جميع القرود في المجموعة الأولى ما عدا قرد واحد وجد صعوبة خفيفة في التنفس، بينما جميع قرود  المجموعة الثانية التي لم يتم إعطاءها العقار عانت من صعوبة في التنفس.

كما وجد العلماء أن كمية الفيروس الموجودة في رئتي قرود المجموعة الأولى أقل بكثير من تلك التي وجدت في رئتي قرود المجموعة الثانية، وأن الفيروس سبب أضرارا أقل لرئتي قرود المجموعة الأولى.

وقال المعهد الوطني للصحة: "العلاج المبكر بعقار ريمديسفير المضاد للفيروسات يقلل بشكل ملحوظ من المرض السريري وتلف الرئتين في قرود المكاك المصابة بفيروس كورونا".

ويعد عقار "ريمديسفير" الذي أنتجته الشركة الأميركية "غيلياد ساينسز" واحد من عشرات الأدوية التي يتم تجربتها لاختبار فعاليتها في علاج فيروس كورونا.

وكان تم اختبار فعالية العقار في علاج الفيروس على البشر لأول مرة بتجربة سريرية في المركز الطبي بجامعة نبراسكا في أوماها الأميركية في فبراير، ومستشفى جامعة شيكاغو للطب.

وأفادت نتائج التجارب بتحسن سريع في الحمى وأعراض الجهاز التنفسي لدى 113 مريضًا مصابا بالفيروس، وخرجوا جميعاً من المستشفى.

بن كارسون، وزير الإسكان والتنمية الحضرية الأميركي، وهو جراح بارز وعضو في فرقة العمل المعنية بالفيروسات التاجية بالبيت الأبيض، بدوره قال إنه عقار واعد في علاج فيروس كورونا وتم استخدامه في أماكن عدة.

إشارة إلى أن العقار هو ثمرة تعاون، للعثور على أدوية مضادة للفيروسات خلال وباء الإيبولا، في غرب إفريقيا، في الفترة بين 2013 و2016، وانضم للجهود شركة "غيلياد"، ومعهد البحوث الطبية للأمراض المعدية التابع للجيش الأميركي، والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وهو يعمل عن طريق التشويش على الآليات الجزيئية، التي تستخدمها بعض الفيروسات لبناء جيناتها أثناء تكاثرها.