صحة

"أكثرها خطورة التي تفشت في أوروبا".. دراسة صينية: فيروس كورونا تطور إلى 30 سلالة

21 أبريل 2020
شكل فيروس كورونا تحت المجهر
شكل فيروس كورونا تحت المجهر

توصلت دراسة أجراها باحثون في جامعة شينجيانغ الصينية، إلى أن فيروس كورونا الذي ضرب العالم منذ أواخر ديسمبر الماضي، وأسفر عن إصابة أكثر حوالي 2.5 مليون شخص، وفاة 170 ألفا آخرين، قد تطور إلى 30 سلالة انتشرت في مختلف دول العالم، بعضها له مضاعفات قاتلة.

وأكدت الدراسة أن سلالات الفيروس التي انتشرت في الصين كانت أكثرها خطورة، وأشبه بتلك التي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا، بينما السلالات المنتشرة في أميركا هي الأضعف.

وأظهرت النتائج أن نوع سلالة الفيروس تؤثر على شدة المرض، وهو ما يفسر التفاوت في الأعراض بين المرضى.

وتتفق هذه النتائج مع التقارير الأميركية التي أكدت أن الولايات المتحدة أصيبت بسلالات مختلفة للفيروس.

وفي الدراسة، قام الباحثون بدراسة السلالات الفيروسية من 11 مصابا بالوباء، ثم قاموا بعد ذلك بدراسة مدى خطورة تأثير الفيروس على خلايا الجسم.

ووجد الباحثون أن أكثر السلالات خطورة تلك التي تفشت في مقاطعة شينجيانغ، وهي تشبه التي تفشت في إيطاليا وإسبانيا وأغلب دول أوروبا وولاية نيويورك الأميركية.

كما وجدوا أن السلالة التي ضربت ووهان، مركز تفشي الفيروس، من النوع الأقل ضرراً، وهي تشبه المنتشرة في أغلب الولايات الأميركية بما ذلك العاصمة واشنطن.

وتوصل الباحثون إلى أن الحمل الفيروسي للسلالات الأكثر عدوانية، أكبر من السلالات الضعيفة بنحو 270 مرة.

وحذر الباحثون من التهاون من خطورة السلالات الضعيفة، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى الوفاة.

وأشار الباحثون إلى أن جميع مرضى كوفيد-19 يتلقون نفس العلاج في المستشفى بغض النظر عن نوع السلالة، وأوضحوا أن كل سلالة تحتاج إلى جهود مختلفة لمحاربتها.

وشدد الباحثون على ضرورة أن يأخذ العلماء عند تطوير الأودية واللقاحات تأثير هذه السلالات، لتجنب أي مشاكل صحية في المستقبل.

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دراسة: 30% من مرضى كورونا الذين تعافوا ليست لديهم مناعة ضد الفيروس

21 أبريل 2020
30% من مرضى كورونا الذين تعافوا ليسوا محصنين ضد الإصابة مرة أخرى
30% من مرضى كورونا الذين تعافوا ليسوا محصنين ضد الإصابة مرة أخرى

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة فودان الصينية، أن أكثر من 30 % من مرضى كورونا لا يطورون أجساما مضادة كافية لمنحهم الحماية ضد الإصابة مرة أخرى بالفيروس.

ووجد الباحثون أن ثلث المرضى الذين خضعوا للتجربة، اكتسبوا مستويات منخفضة من الأجسام المضادة للفيروس، ليست كافية لتوفير المناعة ضد الإصابة بالوباء مرة أخرى.

وكان الباحثون توقعوا أن يكون لدى هؤلاء المرضى الذين تماثلوا للشفاء أجساما مضادة للفيروس قابلة للكشف بسهولة.

وأجرى الباحثون اختبارات الأجسام المضادة على بلازما الدم (جزء الدم الذي توجد فيه الأجسام المضادة) لـ 175 صينيًا ممن أثبتت إصابتهم بالفيروس وتعافوا، وتراوحت أعمارهم 15 -85 عاماً.

وقال معدو الدراسة: "المرضى كبار السن ومتوسطي العمر لديهم أجساما مضادة في البلازما أعلى بكثير من المرضى الصغار".

واكتشفوا أن نحو 10 مرضى لديهم مستويات منخفضة من المضادات لا يمكن اكتشافها باالاختبارات العادية، على الرغم من أنه من المفترض أن تكون لديهم مستويات عالية من هذه الأجسام التي قتلت الفيروس. 

كما وجدوا أن حوالي 40% من المرضى لديهم مستويات متوسطة من الأجسام المضادة، و14% لديهم مستويات عالية.

وأكد الباحثون أن المرضى طوروا أجساماً مضادة في غضون 10-15 يوما من الإصابة، مما يشير إلى أنه في غضون أسبوعين، كانت أجسامهم تحارب المرض وقد طورت مستوى معينا من المناعة ضده.

وأوضحوا أن ما يدعو للقلق أن حوالي 30 % من المرضى الذين خضعوا للاختبار لديهم مستويات منخفضة جدا من هذه الأجسام.

وأشار العلماء إلى أنه لا توجد معلومات توضح أي مستوى من هذه الاجسام المضادة يوفر الحماية للجسم ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى، لكن من المؤكد أنه كلما قل عدد الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم، تكون مناعته ضد الفيروس أقل.

وتثير هذه الدراسة الشكوك حول إمكانية استخدام اختبارات الأجسام المضادة للفيروس في إنهاء إجراءات الإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد مرة الثانية، عن طريق السماح للأشخاص الذين يملكون حصانة ضد الفيروس بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث تكراراً عن أهمية هذه الاختبارات في إعادة فتح الاقتصاد الأميركي.

بعض الباحثين أكدوا أن نتائج هذه الدراسة ليست قاطعة ونهائية، لأنها صغيرة نسبياً وشملت عددا قليلا من المرضى.