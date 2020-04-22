العدوى عبر المكيفات.. باحثون يكشون عن خطر جديد بشأن كورونا

قالت دراسة نشرتها مجلة الأمراض المعدية الناشئة الأميركية إن الباحثين وجدوا أن تسعة أشخاص كانوا يجلسون قرب بعضهم البعض في مطعم في الصين في يناير أصيبوا بفيروس كورونا، بعد انتقال العدوى لهم من مكيف الهواء في المطعم.

وأشارت الدراسة، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر، إلى أن الأشخاص أصيبوا بالفيروس بعد تناولهم الطعام وكانوا يجلسون على طاولات مجاورة في مطعم من دون نوافذ بمدينة غوانزو الصينية.

ويرى الباحثون، الذين شاركوا في كتابة الدراسة، أن مكيف الهواء في المطعم نقل الرذاذ الحامل للفيروس من امرأة تبلغ من العمر 63 عاما كانت موجودة في المطعم

ويعتقد أن اعراض المرض لم تظهر عليها ولم تكن هي أصلا على علم بإصابتها.

تفاجأ الباحثون من نتائج الدراسة على اعتبار أن جزيئات فيروس كورونا ثقيلة ومن الصعوبة أن تنتقل لمسافات طويلة عبر الهواء، وقد لا تتجاوز مترا واحدا.

ويوصي الباحثون بضرورة زيادة المسافات بين الطاولات وتحسين التهوية داخل المطاعم من أجل منع انتشار الفيروس في المستقبل.

ووفقا لموقع "بزنس إنسايدر" فإن نتائج الباحثين دليل على أن الوضع في المطاعم لن تعود إلى ما كانت عليه قبل ظهور فيروس كورونا المستجد.

ويضيف أن إدارات المطاعم قد تعمد مستقبلا إلى وضع تعليمات للحد من انتشار الفيروس ومنها تحديد وقت معين للزبائن للانتهاء من تناول الطعام، والعمل بسعة أقل والطلب من الموظفين ارتداء الكمامات وكذلك وضع فتحات مكيف الهواء في مكانات بعيدة عن الزبائن.

ويقول أستاذ الأمراض المعدية في جامعة فاندربيلت وليام شافنر إن نتائج البحث تعد مصدرا جيدا للمساعدة على فهم شكل إعادة افتتاح المطاعم في المستقبل.

وقررت معظم دول العالم التي تعاني من وباء كورونا، اغلاق المراكز الثقافية والحانات والمطاعم والصالات الرياضية، فضلاً عن منع الحفلات الموسيقية والمنافسات الرياضية التي عادة ما تشهد تجمعات كبيرة، للحد من انتشار الفيروس.

وتسبب الاجراء في الحاق خسائر مادية بملايين الدولارات وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع بعض الدول ومنها الولايات المتحدة إلى إعادة النظر بهذه القرارات من خلال رفع بعض القيود عن المطاعم وبعض المحال التجارية.