صحة

العدوى عبر المكيفات.. باحثون يكشون عن خطر جديد بشأن كورونا

22 أبريل 2020
مطعم كنتاكي فرايد تشيكن في لوس انجلوس
مطعم كنتاكي فرايد تشيكن في لوس انجلوس

قالت دراسة نشرتها مجلة الأمراض المعدية الناشئة الأميركية إن الباحثين وجدوا أن تسعة أشخاص كانوا يجلسون قرب بعضهم البعض في مطعم في الصين في يناير أصيبوا بفيروس كورونا، بعد انتقال العدوى لهم من مكيف الهواء في المطعم.

وأشارت الدراسة، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر، إلى أن الأشخاص أصيبوا بالفيروس بعد تناولهم الطعام وكانوا يجلسون على طاولات مجاورة في مطعم من دون نوافذ بمدينة غوانزو الصينية.

ويرى الباحثون، الذين شاركوا في كتابة الدراسة، أن مكيف الهواء في المطعم نقل الرذاذ الحامل للفيروس من امرأة تبلغ من العمر 63 عاما كانت موجودة في المطعم

ويعتقد أن اعراض المرض لم تظهر عليها ولم تكن هي أصلا على علم بإصابتها.

تفاجأ الباحثون من نتائج الدراسة على اعتبار أن جزيئات فيروس كورونا ثقيلة ومن الصعوبة أن تنتقل لمسافات طويلة عبر الهواء، وقد لا تتجاوز مترا واحدا.

ويوصي الباحثون بضرورة زيادة المسافات بين الطاولات وتحسين التهوية داخل المطاعم من أجل منع انتشار الفيروس في المستقبل.

ووفقا لموقع "بزنس إنسايدر" فإن نتائج الباحثين دليل على أن الوضع في المطاعم لن تعود إلى ما كانت عليه قبل ظهور فيروس كورونا المستجد.

ويضيف أن إدارات المطاعم قد تعمد مستقبلا إلى وضع تعليمات للحد من انتشار الفيروس ومنها تحديد وقت معين للزبائن للانتهاء من تناول الطعام، والعمل بسعة أقل والطلب من الموظفين ارتداء الكمامات وكذلك وضع فتحات مكيف الهواء في مكانات بعيدة عن الزبائن.

ويقول أستاذ الأمراض المعدية في جامعة فاندربيلت وليام شافنر إن نتائج البحث تعد مصدرا جيدا للمساعدة على فهم شكل إعادة افتتاح المطاعم في المستقبل.

وقررت معظم دول العالم التي تعاني من وباء كورونا، اغلاق المراكز الثقافية والحانات والمطاعم والصالات الرياضية، فضلاً عن منع الحفلات الموسيقية والمنافسات الرياضية التي عادة ما تشهد تجمعات كبيرة، للحد من انتشار الفيروس.

وتسبب الاجراء في الحاق خسائر مادية بملايين الدولارات وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع بعض الدول ومنها الولايات المتحدة إلى إعادة النظر بهذه القرارات من خلال رفع بعض القيود عن المطاعم وبعض المحال التجارية.

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صحة

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صحة

هل تم اكتشاف علاج فعال لفيروس كورونا؟ تقرير أميركي يحسم الجدل

22 أبريل 2020
لا يوجد أي دواء فعال في علاج كورونا
لا يوجد أي دواء فعال في علاج كورونا

أعلن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأميركي بقيادة الدكتور  أنتوني فاوتشي أنه لا توجد أدلة علمية كافية على فعالية أي دواء في علاج فيروس كورونا حتى اليوم.

وجاء إعلان المعهد بعد أشهر من التجارب التي أجراها مركز أبحاث المعهد وشارك فيها مجموعة من الخبراء.

وأكد تقرير المعهد أن العلماء "حتى الساعة لا يعرفون الكثير عن الفيروس وعن كيفية مكافحته وعلاجه". واتفق مع نتائج هذا التقرير العديد من المراكز البحثية والخبراء في الولايات المتحدة.

وكانت العديد من التقارير تحدثت عن فعالية دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكين، وعدد من الأدوية الأخرى في علاج مرضى كورونا، إلا إن دراسات أخرى عارضت هذه النتائج.

من جانبه، أوضح الدكتور فاوتشي أن العديد من التجارب السريرية تجرى حالياً لمعرفة فعالية عدد من الأدوية، ولكن من السابق لأوانه القول إذا كانت فعالة أم لا.

وأضاف أن الخبراء لم يتوصلوا إلى أي أدلة علمية كافية للتوصية باستخدام أو عدم استخدام الأدوية المضادة للفيروسات أو التي تؤثر على الجهاز المناعي، للأشخاص الذي يعانون من كوفيد -19.

ونص تقرير المعهد على عدم وجود أدلة كافية تثبت فعالية بلازما الدم التي يتبرع بها مرضى كورونا الذين تماثلوا للشفاء، وتحتوي على أجسام مضادة للفيروس، في العلاج.

ونصحت لجنة الخبراء بعدم استخدام الأدوية ما لم يتم تقييمها وفق التجارب السريرية.

ويأتي هذا التقرير بعد ساعات من الإعلان عن دراسة أميركية أُجريت في مستشفيات خاصة بالقوات المسلحة على 386 مريضاً، خلصت إلى أن أعداد الوفيات أكبر بين المرضى الذين تناولوا عقار هيدروكسي كلوروكوين مقارنة بمن اقتصرت رعايتهم على الإجراءات الأخرى المتبعة.
 