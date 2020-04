هل تم اكتشاف علاج فعال لفيروس كورونا؟ تقرير أميركي يحسم الجدل

أعلنت جامعة إمبريال كوليدج لندن ومستشفى جامعة ساوثهامبتون عن حاجتهما لمتطوعين للمشاركة في تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد.

ودعت الجامعة في تغريدة على موقعها على تويتر، الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، وتتراوح أعمارهم بين 18 -55 سنة، المشاركة في هذه الاختبارات مقابل 625 جنية إسترليني (770 دولاراً).

The Imperial College NHS Trust are looking for healthy volunteers to participate in a #COVID19 #vaccine trial, for which they will receive up to £190-£625 reimbursement for time, travel and contribution to the trial. (1/2)