صحة

هل تم اكتشاف علاج فعال لفيروس كورونا؟ تقرير أميركي يحسم الجدل

22 أبريل 2020
لا يوجد أي دواء فعال في علاج كورونا
لا يوجد أي دواء فعال في علاج كورونا

أعلن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأميركي بقيادة الدكتور  أنتوني فاوتشي أنه لا توجد أدلة علمية كافية على فعالية أي دواء في علاج فيروس كورونا حتى اليوم.

وجاء إعلان المعهد بعد أشهر من التجارب التي أجراها مركز أبحاث المعهد وشارك فيها مجموعة من الخبراء.

وأكد تقرير المعهد أن العلماء "حتى الساعة لا يعرفون الكثير عن الفيروس وعن كيفية مكافحته وعلاجه". واتفق مع نتائج هذا التقرير العديد من المراكز البحثية والخبراء في الولايات المتحدة.

وكانت العديد من التقارير تحدثت عن فعالية دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكين، وعدد من الأدوية الأخرى في علاج مرضى كورونا، إلا إن دراسات أخرى عارضت هذه النتائج.

من جانبه، أوضح الدكتور فاوتشي أن العديد من التجارب السريرية تجرى حالياً لمعرفة فعالية عدد من الأدوية، ولكن من السابق لأوانه القول إذا كانت فعالة أم لا.

وأضاف أن الخبراء لم يتوصلوا إلى أي أدلة علمية كافية للتوصية باستخدام أو عدم استخدام الأدوية المضادة للفيروسات أو التي تؤثر على الجهاز المناعي، للأشخاص الذي يعانون من كوفيد -19.

ونص تقرير المعهد على عدم وجود أدلة كافية تثبت فعالية بلازما الدم التي يتبرع بها مرضى كورونا الذين تماثلوا للشفاء، وتحتوي على أجسام مضادة للفيروس، في العلاج.

ونصحت لجنة الخبراء بعدم استخدام الأدوية ما لم يتم تقييمها وفق التجارب السريرية.

ويأتي هذا التقرير بعد ساعات من الإعلان عن دراسة أميركية أُجريت في مستشفيات خاصة بالقوات المسلحة على 386 مريضاً، خلصت إلى أن أعداد الوفيات أكبر بين المرضى الذين تناولوا عقار هيدروكسي كلوروكوين مقارنة بمن اقتصرت رعايتهم على الإجراءات الأخرى المتبعة.
 

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لا يوجد أي دواء فعال في علاج كورونا
صحة

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أزمة كورونا

مقابل 770 دولارا.. هل أنت مستعد للمشاركة في تجارب لقاح كورونا؟

22 أبريل 2020
إمبريال كوليدج لندن تحتاج إلى متطوعين للمشاركة في تجارب لقاح كورونا
إمبريال كوليدج لندن تحتاج إلى متطوعين للمشاركة في تجارب لقاح كورونا

أعلنت جامعة إمبريال كوليدج لندن ومستشفى جامعة ساوثهامبتون عن حاجتهما لمتطوعين للمشاركة في تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد.

ودعت الجامعة في تغريدة على موقعها على تويتر، الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، وتتراوح أعمارهم بين 18 -55 سنة، المشاركة في هذه الاختبارات مقابل 625 جنية إسترليني (770 دولاراً).

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أن جامعة أكسفورد ستبدأ بالتجارب السريرية للقاح جديد يوم الخميس.

كما أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن حكومة بلاده تسخر كل إمكانياتها من أجل الوصول إلى لقاح قبل أي دولة في العالم.

وأضاف أن اللقاحات التي تعمل عليها جامعة إمبريال كوليدج وجامعة أكسفورد واعدة، لذلك سيتم منح الجامعتين ما يعادل 42.5 مليون جنيه إسترليني (52.5 مليون دولاراً) للمساعدة في إنجاح تجاربهما.

وتعتبر المملكة في طليعة الدول التي تسعى للحصول على لقاح للفيروس، وهي من أكثر دول العالم إنفاقا في هذا المجال، بسبب الأرباح المالية التي من المرجح أن تحققها  إذا نجحت في الحصول على اللقاح قبل أي دولة في العالم.

يذكر أنه وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فقد سجلت المملكة المتحدة أكثر من 17 ألف حالة وفاة، وأكثر من 130 ألف حالة إصابة، بينما تجاوز عدد المصابين في العالم 2.5 مليون حالة.
 