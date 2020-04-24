صحة

علامة في العين قد تعني الإصابة بكورونا ونقل العدوى لأسابيع

24 أبريل 2020
الفيروس يمكن أن يعيش في العين لعدة أسابيع
الفيروس يمكن أن يعيش في العين لعدة أسابيع

حذرت دراسة علمية حديثة من أن احمرار العيينين قد يكون علامة مبكرة للإصابة بفيروس كورونا بل مصدرا لنقل العدوى حتى بعد أسابيع من الإصابة بالمرض.

الدراسة استندت إلى حالة مرضية تسمى "العين الوردية" أو "التهاب الملتحمة"، تم رصدها في امرأة أدخلت المستشفى في إيطاليا بأعراض سعال جاف والتهاب حلق واحتقان في الأنف.

وكانت المرأة، التي تبلغ من العمر 65 عاما، قد قدمت إلى إيطاليا من ووهان الصينية، بؤرة المرض، في نهاية يناير الماضي.

و"العين الوردية" قد تكون مرضا بكتيريا وفيروسيا لكن الأخير هو الأكثر شيوعا. وغالبا ما يصاحبه التهاب في الجهاز التنفسي.

في اليوم الثالث بعد دخولها المستشفى، كانت عينا المرأة لا تزالان حمراوين، لذلك بدأ الفريق الطبي في مسح عيني المرأة.

وعندما واصل العاملون الطبيون اختبار سائل عينيها كل يوم تقريبا، اكتشفوا أن كل عينة تحمل المادة الجينية لفيروس سارس- كوف 2 المسبب لكوفيد- 19.

ووجد الباحثون في المعهد الوطني للأمراض المعدية في إيطاليا أن الفيروس ظل باقيا في عيني المرأة لمدة 21 يوما، منذ بدء الأعراض لديها. ثم عاود الفيروس الظهور مرة أخرى بعد خمسة أيام، رغم خلو المسحات الأنفية من الفيروس.

وحذر الباحثون من أن "العين الوردية" قد تكون علامة تحذير مبكرة على الإصابة بكورونا، ومصدر لنقل الفيروس من شخص لآخر على مدار أسابيع عبر الدموع وإفرازات العين الأخرى.

وعلى الرغم من أن الفيروس المستجد ينتشر في المقام الأول من شخص لآخر عبر قطرات السعال والعطس (وربما التحدث والتنفس)، تؤكد الدراسة الجديدة أن تجنب لمس الوجه والعينين أمر حاسم لوقف انتشار المرض.

والعين الوردية تم رصدها لدى مصابين بكورونا في مناطق مختلفة من العالم. لكن عددهم لم يكن كبيرا وقد لا يتجاوز الواحد في المئة من نسبة المصابين، بحسب تقارير.

 وأصبحت العين الوردية مصدر قلق في الولايات المتحدة عندما تم رصد الحالة في عشرات المصابين بالفيروس في دار رعاية في ولاية واشنطن حيث ظهر الوباء لأول مرة وتسبب في مقتل العشرات هناك.

وكان اللافت أن معظم هؤلاء المرضى لم يظهروا أي أعراض أخرى سوى "العين الوردية"، وجميعهم أثبتت التحاليل إصابتهم بكورونا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن ممرضة بدار  الرعاية.

"العين الوردية" غير مدرجة حتى الآن ضمن أعراض كورونا التي حددتها  مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ولكنها ظاهرة لوحظت في العديد من الدول، كما ذكر سابقا. فهل يتم إدراجها ضمن أعراض كورونا، كما أدرجت أعراض أخرى لاحقا مثل فقدان حاسيتي الشم والذوق؟

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الفيروس يمكن أن يعيش في العين لعدة أسابيع
صحة

علامة في العين قد تعني الإصابة بكورونا ونقل العدوى لأسابيع

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24 أبريل 2020
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خلايا في الأنف تسهل ولوج فيروس كورونا إلى الجهاز التنفسي

كيف ينتشر الفيروس؟ سؤال طرح مرات عديدة من قبل عامة الناس ومن مختصين، لأن الإجابة عليه مفتاح بداية القضاء الفيروس.

يعرف الناس الآن أن الفيروس يهاجم الجهاز التنفسي ويصيب مناعة الإنسان إلى درجة تجعله يستسلم للموت خلال بضعة أيام، لكن كيف يحدث ذلك؟

دراسة علمية هولندية حديثة أظهرت أن الفيروس يستخدم خلايا محددة داخل الأنف للانتشار في باقي القفص الصدري.

الدراسة قام بها باحثون من المركز الطبي بجامعة غونينجن في هولندا مع مجموعة من الأطباء البريطانيين والفرنسيين.

اكتشف الباحثون أن خلايا المخاط وأهداب الأنف تحتوي على جزء كبير من الحمض النووي الذي يستخدمه الفيروس في الانتشار. لكن الشيء الجديد هو أن تلك الخلايا موجودة أيضا في الأعين والأمعاء والرئتين.

عالم الأحياء وأخصائي الرئة مارتين فان دين بيرج، قال "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف ترابط هذه الخلايا بانتشار فيروس كورونا المستجد.

دورية نيتشر ميديسن العلمية نقلت عن هذا المختص قوله أيضا إن "موقع تلك الخلايا على سطح الأنف يجعل استقبالها للفيروس سهلا جدا".

ومنذ بداية انتشار الفيروس، تفطن الأطباء إلى أن كوفيد- 19 الذي يعتبر منن عائلة الفيروسات التاجية يصيب الجهاز التنفسي، لكن طريقة مهاجمته للجهاز بقيت غامضة وهو ما صعب نسبيا التوصل إلى لقاح فعال.

ويرى فان دين بيرج أن التوصل إلى مكامن الضعف في خلايا المخاط وأهداب الأنف ستسهل من انتهاج تدابير وقائية جديدة، إضافة إلى دعم ما تم التوصل إليه لغاية الساعة.

وتابع متفائلا "هذه المعلومات الثمينة ستعزز قدرتنا على خلق نظام محاربة فعال ضد كوفيد- 19".

وبعد أكثر من أربعة أشهر من ظهوره في الصين، بات فيروس كورونا المستجد منتشرا في العالم، فيما يسعى الأطباء والعاملون في المجال الصحي الى مكافحته، غير أنه لا يزال يخفي أسرارا تتكشف مع تقدم الأبحاث، ولا سيما في ما يتعلق بالمناعة ومدى العوارض.

وتعتمد الدول سياسات مختلفة لإجراء الفحوص للتثبت من الإصابة بالفيروس من عدمها، كما أن بعضها لا يجري الفحوص بشكل دوري للحالات المشكوك فيها.

ورأى مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي في تصريحات أمام أعضاء الكونغرس الأميركيي في مارس المنصرم، أنه بحال احتساب حالات الإصابة غير المرصودة "ستكون نسبة الوفيات (بسبب "كوفيد-19") نحو 1 بالمئة (...) أي عشرة أضعاف نسبة الوفيات جراء الانفلونزا الموسمية".

وبحسب الدراسة المنشورة في "ذا لانسيت"، تبلغ نسبة الوفيات جراء كورونا المستجد 1,38 بالمئة من الإصابات المثبتة.

لكن قياس خطر أي مرض لا يقتصر على نسبة الوفيات، بل يشمل أيضا قدرة الفيروس على الانتشار.

فحتى في ظل نسبة لا تتجاوز الواحد بالمئة، "يمكن لعدد الوفيات أن يكون كبيرا بحال بلغت نسبة الإصابة بين السكان 30 أو 60 بالمئة"، بحسب الطبيب سيمون كوشميز من معهد باستور في باريس.