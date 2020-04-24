صحة

قرود تستجيب للقاح جديد ضد كوفيد- 19.. هل ينجح على الإنسان؟

24 أبريل 2020
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قال باحثون من مختبر "سينوفاك بيوتيك" في بكين، إنهم توصلوا إلى لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أثبت نجاعته على قررود من فصيلة ماكاكيس ريسوس.

وأضافوا أن اللقاح لم يترك أي آثار جانبية واضحة في القرود، وأن المختبر بدأ التجارب على البشر في 16 أبريل.

وأعطى باحثو مختبر "سينوفاك بيوتيك" جرعتين مختلفتين من اللقاح إلى ما مجموعه ثمانية قرود ريسوس، وبعد ثلاثة أسابيع، أدخلوا في رئتي القرود جرعة فيروس سارس CoV-2، وهو الفيروس الذي يسبب كوفيد- 19، من خلال أنابيب أسفل القصبة الهوائية، ولم يصب أي منهم بعدوى كاملة.

وكان للقرود التي أعطيت الجرعة الأكبر استجابة جيدة، فبعد سبعة أيام من تلقيها للفيروس، لم يعثر الباحثون على أي آثار له في بلعوم أو رئتي القرود.

كبير مديري الشؤون التنظيمية الخارجية في سينوفاك، منغ وينينغ، قال في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية إن النتائج "تمنحنا الكثير من الثقة" بأن اللقاح سيعمل في البشر.

وفيما تعتبر الأمم المتحدة اللقاح الطريقة الوحيدة الممكنة للعودة إلى "الوضع الطبيعي"، هناك سبعة أبحاث من بين نحو مائة في الوقت الحالي في مرحلة التجارب السريرية على البشر، وفق جامعة لندن سكول أوف هايجين أند تروبيكال مديسين. 

وقد بدأت تجارب مماثلة بالفعل في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ في نهاية هذا الشهر في ألمانيا، بعد الحصول على الضوء الأخضر من سلطة اللقاحات الفدرالية.

وحظيت بحاث جامعة أكسفورد بتأييد الحكومة البريطانية، وقد أعلن وزير الصحة مات هانكوك الثلاثاء، أن التجارب على متطوعين بشر ستبدأ الخميس. 

وتشمل التجربة التي يجريها معهد جينر في جامعة أكسفورد، في مرحلتها الأولى المصممة لتقييم سلامة اللقاح وفعاليته، ما يصل إلى 1112 متطوعاً سوف يتلقى 551 منهم جرعة من اللقاح التجريبي، والنصف الآخر لقاحاً وهمياً. سيتلقى عشرة مشاركين جرعتين من اللقاح التجريبي بفاصل أربعة أسابيع.

وقدر فريق البروفيسورة سارة جيلبرت فرص النجاح بنسبة 80 في المئة، إلى جانب العمل على إنتاج مليون جرعة منه ستكون متاحة بحلول سبتمبر، لتوزيعها على نطاق واسع في الخريف في حالة نجاح التجربة.

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يوسي كوهين.. مدير جهاز الموساد الإسرائيلي

قال مدير وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية يوسي كوهين الخميس، إن "إيران وحلفاءها الإقليميين عمدوا إلى التقليل من الإبلاغ عن حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي".

وقال مسؤولون إسرائيليون لقناة 12 الإسرائيلية، عقب تلقيهم إحاطة من كوهين إن "الوضع في العراق ولبنان وسوريا وإيران أسوأ بكثير مما تعترف به حكومات تلك الدول علنا".

وأوضح مدير الموساد قوله: "كان هناك عدوى واسعة النطاق، وهم يكذبون بشأن ذلك، الأرقام التي يبلغ عنها الإيرانيون غير صحيحة، إن عدد المصابين والقتلى الذين أعرفهم أعلى بكثير".

وسجلت إيران أكثر من 87 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من خمسة آلاف حالة وفاة، فيما سجل العراق 1677 حالة إصابة و83 وفاة، في حين أعلنت لبنان إصابة 688  شخصا ووفاة 22 منهم.

وعلق العراق ترخيص وكالة "رويترز" للأنباء بداية ابريل، بعد أن نشرت تقريرا أشار إلى وجود حالات إصابة مؤكدة بالوباء في العراق، قدرت بآلاف، وهي  أعلى بكثير من العدد المذكور في التقارير الرسمية المعلنة آنذاك (772 حالة إصابة). وتضمن قرار الحظر أيضا  فرض غرامة مالية  على الوكالة، تتجاوز 20 ألف دولار، لكن العراق عاد عن قراره لاحقا وسمح للوكالة بالعمل.

ويضطلع الموساد بدور كبير في جهود إسرائيل لاحتواء الفيروس، بعد أن طلبت الحكومة من الجهاز الحصول على المعدات الطبية مثل أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الاختبار من جميع أنحاء العالم.

وقبل شهر تقريبا، قال صحفيون إسرائيليون إن جهاز الموساد "جلب بشكل سري 100 ألف جهاز لفحص فيروس كورونا إلى البلاد"، فيما بين المراسل العسكري لقناة 12 الإسرائيلية نير دفوري إن "بعض الدول التي جلب منها الموساد الأجهزة هي دول لا تحظى بعلاقات علنية مع إسرائيل".

وسجلت إسرائيل حتى الآن 14 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و192 وفاة بالمرض.