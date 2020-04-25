عدة أسباب لانخفاض الوفيات بالقياس لعدد الإصابات في أيسلندا.. الوراثة أحدها

في الآونة الأخيرة، أصبحت أيسلندا، التي يبلغ عدد سكانها 360 ألف شخص مختبرا مفتوحا للأبحاث حول الفيروس التاجي، إذ أثار هذا البلد انتباه الباحثين لتدني معدل الوفيات فيه مقارنة بأعداد الإصابات.

من المتابعين من رد قلة عدد الوفيات لعدد السكان القليل، بينما يقول آخرون إنه ليس العامل الوحيد الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار.

وحتى الثلاثاء 21 أبريل الجاري، أحصت البلاد 1785 إصابة مؤكدة و10 وفيات فقط، وهي أرقام منخفضة للغاية مقارنة بما يجري ببلدان أخرى.

وتم اختبار حوالي 10 في المئة من السكان، أي خمس مرات أكثر من إسبانيا، وحتى بشكل نسبي أكثر من ألمانيا.

وأيسلندا واحدة من الدول الأوروبية التي تعاملت مع الأزمة بشكل أفضل، وفق متابعين لتفشي فيروس كورونا في أوروبا.

وفي فرنسا، أجري 463،662 اختبارًا منذ بداية الأزمة اعتبارًا من 16 أبريل وفقًا لمؤسسة "بابليك هيلث فرانس" ، ما يعني نسبة تقل عن 0.70 في المئة من مجموع السكان.

وإذ يعترف الباحثون بأن العامل الديموغرافي مهم في ارتفاع نسب الإصابة، أي كلما كان عدد السكان أكبر كلما زاد عدد الإصابات (الولايات المتحدة أفضل مثال)، لكنهم يودون معرفة خبايا هذه المعادلة "الغريبة" على حد قول أخصائي فرنسي.

يوجد في أيسلندا مختبر أدوية يدعى "ديكود جينيتيكس" وهو مركز رائد في مجال الدراسات الجينية السكانية، بدأ مبكرا في تقديم اختبارات مجانية للفيروس التاجي لجميع الأيسلنديين، حتى لو لم تكن هناك أعراض، وهو ما يعتبره خبراء عاملا آخر ساعد على التحكم في انتشار الفيروس

مؤسس المختبر، كاري ستيفانسون، قال إنه ليس هناك أي شيء غامض بشأن استراتيجية أيسلندا ضد الفيروس التاجي.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة محلية "لقد أجرينا اختبارات أكثر من أي بلد آخر، وقمنا بتحقيقات جادة للعثور على الأفراد الذين كانوا على اتصال بالأشخاص المصابين ووضعناهم في الحجر الصحي".

وبحسب رأيه، فإن الاختبارات جعلت من الممكن القضاء على الوباء مع بداية ظهوره في البلد، كما ساعدت في معرفة أن ما يقرب من 50 في المئة من الحالات الإيجابية لم تظهر أي أعراض في وقت الاختبار، "وهو ما ساعدنا على التعامل بحزم مع الفيروس".

Image علماء يحاولون ربط العامل الوراثي بتدني عدد الوفيات بفيروس كورونا في أيسلندا

وبالنظر إلى العدد المحدود، تمكن هذا المختبر الأيسلندي من تتبع كل حالة من حالات العدوى وحددت أربعين سلالة من الفيروس.

ويقول خبراء في الوراثة، إن الفحص الجماعي أمر لا بد منه في مكافحة كوفيد- 19، لكن مفتاح السر في أيسلندا قد يكمن في علم الوراثة.

وهناك حقيقة معروفة في أيسلندا وهي أن أصل سكانها متجانس للغاية وينحدرون من أصل متقارب جدا، وهو ما يحاول إبرازه علماء الوراثة هناك في محاولة لحل لغز كوفيد- 19.

وأعلنت أيسلندا الثلاثاء الماضي أنها ستباشر ابتداء من الشهر المقبل التخفيف التدريجي للقيود التي فرضتها لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد.

وفرضت أيسلندا مجموعة من القيود في منتصف مارس. وسجلت 1720 أصابة مؤكدة بالمرض وثماني وفيات.

وستعيد المدارس الثانوية والجامعة وصالونات الحلاقة والمتاحف فتح أبوابها في الرابع من مايو. وسيتم بعد ذلك رفع القيود تدريجيا على الشركات والمدارس، بحسب مسؤولين.

وأبقت السلطات القيود على عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتجمعوا في مكان واحد إلا أنها رفعته من 20 إلى 50 شخصا.

وقال مسؤولو الصحة الأسبوع الماضي إن البلاد تجاوزت الذروة في حالات الإصابة، وأن عدد الإصابات انخفض لعدة أيام على التوالي.