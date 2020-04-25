صحة

عدة أسباب لانخفاض الوفيات بالقياس لعدد الإصابات في أيسلندا.. الوراثة أحدها

25 أبريل 2020
أيسلندا ..1785 إصابة مؤكدة بكورونا و10وفيات
أيسلندا ..1785 إصابة مؤكدة بكورونا و10وفيات

في الآونة الأخيرة، أصبحت أيسلندا، التي يبلغ عدد سكانها 360 ألف شخص مختبرا مفتوحا للأبحاث حول الفيروس التاجي، إذ أثار هذا البلد انتباه الباحثين لتدني معدل الوفيات فيه مقارنة بأعداد الإصابات.

من المتابعين من رد قلة عدد الوفيات لعدد السكان القليل، بينما يقول آخرون إنه ليس العامل الوحيد الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار.

وحتى الثلاثاء 21 أبريل الجاري، أحصت البلاد 1785 إصابة مؤكدة و10 وفيات فقط، وهي أرقام منخفضة للغاية مقارنة بما يجري ببلدان أخرى.

وتم اختبار حوالي 10 في المئة من السكان، أي خمس مرات أكثر من إسبانيا، وحتى بشكل نسبي أكثر من ألمانيا.

وأيسلندا واحدة من الدول الأوروبية التي تعاملت مع الأزمة بشكل أفضل، وفق متابعين لتفشي فيروس كورونا في أوروبا.

وفي فرنسا، أجري 463،662 اختبارًا منذ بداية الأزمة اعتبارًا من 16 أبريل وفقًا لمؤسسة "بابليك هيلث فرانس" ، ما يعني نسبة تقل عن 0.70 في المئة من مجموع السكان.

وإذ يعترف الباحثون بأن العامل الديموغرافي مهم في ارتفاع نسب الإصابة، أي كلما كان عدد السكان أكبر كلما زاد عدد الإصابات (الولايات المتحدة أفضل مثال)، لكنهم يودون معرفة خبايا هذه المعادلة "الغريبة" على حد قول أخصائي فرنسي.

يوجد في أيسلندا مختبر أدوية يدعى "ديكود جينيتيكس" وهو مركز رائد في مجال الدراسات الجينية السكانية، بدأ مبكرا في تقديم اختبارات مجانية للفيروس التاجي لجميع الأيسلنديين، حتى لو لم تكن هناك أعراض، وهو ما يعتبره خبراء عاملا آخر ساعد على التحكم في انتشار الفيروس

مؤسس المختبر، كاري ستيفانسون، قال إنه ليس هناك أي شيء غامض بشأن استراتيجية أيسلندا ضد الفيروس التاجي.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة محلية "لقد أجرينا اختبارات أكثر من أي بلد آخر، وقمنا بتحقيقات جادة للعثور على الأفراد الذين كانوا على اتصال بالأشخاص المصابين ووضعناهم في الحجر الصحي".

وبحسب رأيه، فإن الاختبارات جعلت من الممكن القضاء على الوباء مع بداية ظهوره في البلد، كما ساعدت في معرفة أن ما يقرب من 50 في المئة من الحالات الإيجابية لم تظهر أي أعراض في وقت الاختبار، "وهو ما ساعدنا على التعامل بحزم مع الفيروس".

علماء يحاولون ربط العامل الوراثي بتدني عدد الوفيات بفيروس كورونا في أيسلندا

وبالنظر إلى العدد المحدود، تمكن هذا المختبر الأيسلندي من تتبع كل حالة من حالات العدوى وحددت أربعين سلالة من الفيروس.

ويقول خبراء في الوراثة، إن الفحص الجماعي أمر لا بد منه في مكافحة كوفيد- 19، لكن مفتاح السر في أيسلندا قد يكمن في علم الوراثة. 

وهناك حقيقة معروفة في أيسلندا وهي أن أصل سكانها متجانس للغاية وينحدرون من أصل متقارب جدا، وهو ما يحاول إبرازه علماء الوراثة هناك في محاولة لحل لغز كوفيد- 19.

وأعلنت أيسلندا الثلاثاء الماضي  أنها ستباشر ابتداء من الشهر المقبل التخفيف التدريجي للقيود التي فرضتها لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد. 

وفرضت أيسلندا مجموعة من القيود في منتصف مارس. وسجلت 1720 أصابة مؤكدة بالمرض وثماني وفيات. 

وستعيد المدارس الثانوية والجامعة وصالونات الحلاقة والمتاحف فتح أبوابها في الرابع من مايو.  وسيتم بعد ذلك رفع القيود تدريجيا على الشركات والمدارس، بحسب مسؤولين. 

وأبقت السلطات القيود على عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتجمعوا في مكان واحد إلا أنها رفعته من 20 إلى 50 شخصا. 

وقال مسؤولو الصحة الأسبوع الماضي إن البلاد تجاوزت الذروة في حالات الإصابة، وأن عدد الإصابات انخفض لعدة أيام على التوالي.

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أيسلندا ..1785 إصابة مؤكدة بكورونا و10وفيات
صحة

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أزمة كورونا

 أعمال شغب داخل سجن بالأرجنتين بعد تأكيد إصابة بكورونا في داخله

25 أبريل 2020
Relatives of inmates are detained by police after a riot broke out inside Villa Devoto prison in demand of preventive measures…
تمكنت الشرطة من احتجاز بعض السجناء المشتركين في أعمال الشغب

اشترك عشرات السجناء في سجن بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في أعمال شغب، الجمعة، مطالبين بإجراءات صحية عاجلة، بعد أن تأكد وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المنشأة.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس في المكان، إن الشرطة طوّقت السجن الذي يضم نحو 2200 نزيل، فيما سمع دويّ انفجارات.

وتمكنت مجموعة سجناء من الصعود إلى سطح المبنى وحرق عدد من الفرشات ورمي أغراض على حرّاس الأمن الذي تمكنوا من احتجاز بعض السجناء، ولم تُعلق السلطات على أعمال الشغب هذه أو تُعط تفاصيل بشأن وجود إصابات.

وكان ممكنًا سماع سجناء يصرخون مطالبين أن يستمع قاض إليهم، وتوفير حماية أفضل ضد الوباء، بعد أيام من تأكيد إصابة مأمور في سجن فيلا ديفوتو بفيروس كورونا.

وكُتب على لافتة عُلّقت على سطح السجن "كوفيد-19 في ديفوتو، قُضاة الإبادة الجماعيّة"، وكتب على أخرى "نرفض الموت في السجن".

واندلعت أعمال شغب عدّة أخرى في السجون الأسبوع الماضي، بما في ذلك في فلورنسيو فاريلا في منطقة بوينس آيرس حيث توفّي سجين وأصيب 20. 

وفرضت الأرجنتين إجراءات الحجر منذ 20 مارس وسجلت أكثر من 3400 إصابة بفيروس كورونا و167 وفاة.