صحة

أطباء يحذرون من نظام إنذار زائف بالمرض.. إقبال على شراء أوكسيميترز

26 أبريل 2020
يستخدم جهاز Oximeters لقياس مستوى الأوكسجين في الدم
يستخدم جهاز Oximeters لقياس مستوى الأوكسجين في الدم

تشهد أجهزة "Oximeters" لقياس مستوى الأوكسجين في الدم، طلبا غير مسبوقا، بعد مخاوف من انتقال فيروس كورونا المستجد لبعض الأشخاص من دون ظهور أي أعراض عليهم.

وحتى الآن فقد ثبت للأطباء أن العديد من المصابين بفيروس كورونا المستجد يعانون في مرحلة من المراحل من مستويات منخفضة للغاية من الأوكسجين، وضيق في التنفس.

ويشير تقرير نشرته شبكة "سي أن أن" الأميركية إلى أن أجهزة "أوكسيميترز"، والتي كانت تباع في الصيدليات الأميركية، لم تعد متاحة إطلاقا، إذ بيعت جميع الكميات المتوفرة منها في الأسواق بالكامل، خاصة بعدما نشر ريتشارد ليفيتان، وهو طبيب طوارئ، مقالة في صحيفة نيويورك تايمز يقول فيها إن انخفاض مستوى الأوكسجين في الجسم قد يكون من الأعراض المبكرة للإصابة بالفيروس، ومثل هذه الأجهزة يمكنها الكشف عن ذلك.

ما هو جهاز "أوكسيميترز" (Oximeters)؟

"أوكسيميترز" عبارة عن جهاز صغير شبيه بأجهزة قياس الضغط والسكري، التي تباع في الصيدليات للاستخدام المنزلي، ويتم تثبيته بإصبع السبابة أو الأذن أو الأنف أو أصابع القدم.

ويعمل الجهاز من خلال تسليط ضوء عبر الجلد، يقوم من خلاله بتحليل وتحديد كمية الأوكسجين التي يحملها دمك، وهو يستخدم دائما ضمن الفحوص الروتينية التي تجرى في المستشفيات.

ويباع هذا الجهاز للاستخدام المنزلي لمن يعانون من أمراض تنفسية أو أمراض القلب، وحتى الرياضيين الذين يتابعون برامج تمارين صارمة.

هل تحتاج إلى شراء مثل هذا الجهاز؟

خبراء من جمعية أطباء الرئة والصدر الأميركيين قالوا إن وجود مثل هذا الجهاز لن يكون مفيدا في الكشف عن الإصابة بالفيروس، خاصة لغير المختصين، وفق "سي أن أن".

وقال الطبيب راندال كيرتس من جامعة واشنطن والمتخصص بالأعضاء التنفسية إنه "إذا كان السؤال هل نقص الأوكسجين مؤشر مبكر للمصابين بالعدوى بفيروس كورونا؟ فالإجابة هي لا".

وأضاف أن مستويات الأوكسجين تنخفض لدى المصاب ولكن بمراحل متقدمة من المرض، ولكن الأعراض الأخرى المبكرة الأكثر شيوعا هي الحمى والسعال الجاف وآلام الجسم والتعب.

الطبيب ديفيد هيل، المتخصص بأمراض الجهاز التنفسي في أقسام العناية الحثيثة، يقول إن "البعض قد يستخدم الجهاز بطريقة خاطئة تعطيه نتيجة خاطئة، فإذا كان هناك طلاء على الأظافر أو وجود أظافر اصطناعية فمن المؤكد ألا تكون قراءة الجهاز صحيحة".

وحذر هيل من القراءات الخاطئة التي قد تدفع بالشخص للذهاب إلى عيادات الطوارئ، التي تعاني أصلا من معالجة أشخاص يحتاجون إلى العناية في هذه الفترة، وقد تعطيهم شعورا زائفا بالمرض، ما يعني أن هذا الأمر سيشكل نظام إنذار زائف بالمرض.
 

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يستخدم جهاز Oximeters لقياس مستوى الأوكسجين في الدم
صحة

أطباء يحذرون من نظام إنذار زائف بالمرض.. إقبال على شراء أوكسيميترز

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صحة

للصائمين في زمن كورونا.. قواعد غذائية لا تهملها

26 أبريل 2020
سيدات يرتدين كمامات الوجه لشراء احتياجات رمضان في بغداد
سيدات يرتدين كمامات الوجه لشراء احتياجات رمضان في بغداد

يأتي شهر رمضان هذا العام وسط قلق متزايد من تأثير الصوم عن الطعام والشراب لساعات طويلة على مناعة الجسم ومقاومته لفيروس كورونا.

ومحاربة الفيروسات والأمراض تستهلك كمبية كبيرة من طاقة جسم الإنسان، بحسب الطبيبة المختصة في المناعة بجامعة ساسكس، جينا ماكيوتشي.

ومن الممكن أن تؤدي الساعات الطويلة من الصيام عن الطعام والشراب، إلى إضعاف الجهاز المناعي، لذلك ينصح الأطباء بتناول كميات كافية من السعرات خلال ساعات الإفطار تتضمن العناصر التالية، بحسب تقرير لشبكة "بي بي سي":

  • المغذيات الكبيرة: الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

  • المغذيات الدقيقة: فيتامين سي، والحديد.

وينصح الأطباء بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك، الخضروات الملونة، والفاكهة، والحبوب، والبقوليات.

وتوضح ماكيوتشي أن تناول الطعام بشكل مفرط أو بشكل غير كاف، قد يؤثر على الجهاز المناعي، ناصحة في نفس الوقت بالحفاظ دائما على "توازن الطاقة" في الجسم.

كما أن الإصابة بالجفاف تجلب بعض المخاطر، التي قد تؤثر على المخاط في المجرى الهوائي والذي يعمل كحاجز وقائي من اختراق الفيروسات للجسم.

ويمكن تحسين وظيفة الجهاز المناعي، من خلال الحصول على مقدار جيد من النوم، وممارسة الرياضة، والتخلص من التوتر