صحة

اختراق علمي كبير بشأن أخطر أنواع السرطان

26 أبريل 2020
المعادن في البول توفر اختبارا غير جراحي محتمل لسرطان البنكرياس
المعادن في البول توفر اختبارا غير جراحي محتمل لسرطان البنكرياس

توصل علماء إلى ما اعتبروه خرقا جديدا بشأن مرض السرطان الذي لا يزال يهدد صحة كثيرين حول العالم، فيما تعاني الدول من تكلفه علاجه الباهظة.

وفي خضم هذه الجهود، كشف بحث جديد أن وجود أيونات المعادن في البول مؤشر دقيق لسرطان قناة البنكرياس PDAC، أحد السرطانات الأكثر شيوعا لسرطان البنكرياس.

وسرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطانات وأكثرها فتكا بالبشر.  ومعدل وفياته يصل إلى 85 في المئة. 

واستندت الدراسة التي نشرت في مجلة Metallomics العلمية، إلى حقيقة أن السرطان يؤدي إلى تغييرات في التفاعلات الكيميائية الحيوية داخل الجسم. 

واكتشف فريق الباحثين أن مرضى PDAC لديهم مستويات أقل بكثير من الكالسيوم والمغنيسيوم في البول، وزيادة مستويات النحاس والزنك (وأيضا نظائر الزنك)، بالمقارنة مع الأصحاء.

ويخطط معدو الدراسة من جامعة أوكسفورد ومجموعات بحثية أخرى، لتوسيع نطاق بحثهم في عدد أكبر من عينات البول قبل نقلها إلى تجارب سريرية حقيقية، في حال كانت النتائج ما زالت واعدة.

وقالت كاتبة الدراسة تاتجانا يورسيفيتش من جامعة كوين ماري في لندن "نحن متحمسون للغاية لنتائجنا، ونأمل أن نتمكن من مواصلة هذا العمل والتحقق من النتائج التي تم الحصول عليها."

ولا تتوفر حاليا اختبارات للكشف المبكر عن سرطان PDAC ، وتشخيصه في الأغلب يتم في مراحل متأخرة، لأن أعراضه غير محددة.

 ولذلك فإن الاكتشاف الجديد يمثل اختراقا علميا، فإلى جانب الكشف المبكر، هو يساعد في اكتشاف هذا النوع من السرطانات، عبر اختبار غير جراحي Noninvasive.

وشاركت في الدراسة مجموعات بحثية عديدة من بينها مركز بارتس للسرطان، ومختبر لامونت وجامعة Sechenov الروسية.


 

اقرأ أيضا

سيدات يرتدين كمامات الوجه لشراء احتياجات رمضان في بغداد
صحة

للصائمين في زمن كورونا.. قواعد غذائية لا تهملها

A view of the city skyline and River Nile from Cairo tower building in the capital of Cairo, Egypt December 5, 2019. REUTERS…
من زاوية أخرى

بين نعوم شبيب ومسلسل "أم هارون"
أفراد من الشرطة العراقية في النجف-أرشيف
العراق

حريق "مؤسف ومروع" في النجف.. أب وأم توفيا وأطفالهم الستة أنقذوا من الموت

المعادن في البول توفر اختبارا غير جراحي محتمل لسرطان البنكرياس
صحة

اختراق علمي كبير بشأن أخطر أنواع السرطان

Kim Yo Jong, sister of North Korea's leader Kim Jong Un, attends wreath laying ceremony at Ho Chi Minh Mausoleum in Hanoi,…
عربي ودولي

قد تحكم كوريا الشمالية.. حقائق عن كيم يو أونغ "المرأة الغامضة القاسية"

خلافات مستمرة في اليمن بين أطراف تسعى للسلطة
عربي ودولي

إدارة ذاتية انفصالية.. محطات في صراع جنوب اليمن

يتضرر قطاع النفط بشدة من التراجع الهائل في الطلب
اقتصاد

النفط ينذر بأيام صعبة قادمة.. روسيا قد تحرق المخزون وشركات تلجأ لـ "حالة القوة القاهرة"

صحة

للصائمين في زمن كورونا.. قواعد غذائية لا تهملها

26 أبريل 2020
سيدات يرتدين كمامات الوجه لشراء احتياجات رمضان في بغداد
سيدات يرتدين كمامات الوجه لشراء احتياجات رمضان في بغداد

يأتي شهر رمضان هذا العام وسط قلق متزايد من تأثير الصوم عن الطعام والشراب لساعات طويلة على مناعة الجسم ومقاومته لفيروس كورونا.

ومحاربة الفيروسات والأمراض تستهلك كمبية كبيرة من طاقة جسم الإنسان، بحسب الطبيبة المختصة في المناعة بجامعة ساسكس، جينا ماكيوتشي.

ومن الممكن أن تؤدي الساعات الطويلة من الصيام عن الطعام والشراب، إلى إضعاف الجهاز المناعي، لذلك ينصح الأطباء بتناول كميات كافية من السعرات خلال ساعات الإفطار تتضمن العناصر التالية، بحسب تقرير لشبكة "بي بي سي":

  • المغذيات الكبيرة: الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

  • المغذيات الدقيقة: فيتامين سي، والحديد.

وينصح الأطباء بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك، الخضروات الملونة، والفاكهة، والحبوب، والبقوليات.

وتوضح ماكيوتشي أن تناول الطعام بشكل مفرط أو بشكل غير كاف، قد يؤثر على الجهاز المناعي، ناصحة في نفس الوقت بالحفاظ دائما على "توازن الطاقة" في الجسم.

كما أن الإصابة بالجفاف تجلب بعض المخاطر، التي قد تؤثر على المخاط في المجرى الهوائي والذي يعمل كحاجز وقائي من اختراق الفيروسات للجسم.

ويمكن تحسين وظيفة الجهاز المناعي، من خلال الحصول على مقدار جيد من النوم، وممارسة الرياضة، والتخلص من التوتر