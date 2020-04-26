اختراق علمي كبير بشأن أخطر أنواع السرطان

توصل علماء إلى ما اعتبروه خرقا جديدا بشأن مرض السرطان الذي لا يزال يهدد صحة كثيرين حول العالم، فيما تعاني الدول من تكلفه علاجه الباهظة.

وفي خضم هذه الجهود، كشف بحث جديد أن وجود أيونات المعادن في البول مؤشر دقيق لسرطان قناة البنكرياس PDAC، أحد السرطانات الأكثر شيوعا لسرطان البنكرياس.

وسرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطانات وأكثرها فتكا بالبشر. ومعدل وفياته يصل إلى 85 في المئة.

واستندت الدراسة التي نشرت في مجلة Metallomics العلمية، إلى حقيقة أن السرطان يؤدي إلى تغييرات في التفاعلات الكيميائية الحيوية داخل الجسم.

واكتشف فريق الباحثين أن مرضى PDAC لديهم مستويات أقل بكثير من الكالسيوم والمغنيسيوم في البول، وزيادة مستويات النحاس والزنك (وأيضا نظائر الزنك)، بالمقارنة مع الأصحاء.

ويخطط معدو الدراسة من جامعة أوكسفورد ومجموعات بحثية أخرى، لتوسيع نطاق بحثهم في عدد أكبر من عينات البول قبل نقلها إلى تجارب سريرية حقيقية، في حال كانت النتائج ما زالت واعدة.

وقالت كاتبة الدراسة تاتجانا يورسيفيتش من جامعة كوين ماري في لندن "نحن متحمسون للغاية لنتائجنا، ونأمل أن نتمكن من مواصلة هذا العمل والتحقق من النتائج التي تم الحصول عليها."

ولا تتوفر حاليا اختبارات للكشف المبكر عن سرطان PDAC ، وتشخيصه في الأغلب يتم في مراحل متأخرة، لأن أعراضه غير محددة.

ولذلك فإن الاكتشاف الجديد يمثل اختراقا علميا، فإلى جانب الكشف المبكر، هو يساعد في اكتشاف هذا النوع من السرطانات، عبر اختبار غير جراحي Noninvasive.

وشاركت في الدراسة مجموعات بحثية عديدة من بينها مركز بارتس للسرطان، ومختبر لامونت وجامعة Sechenov الروسية.



