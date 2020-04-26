للصائمين في زمن كورونا.. قواعد غذائية لا تهملها

يأتي شهر رمضان هذا العام وسط قلق متزايد من تأثير الصوم عن الطعام والشراب لساعات طويلة على مناعة الجسم ومقاومته لفيروس كورونا.

ومحاربة الفيروسات والأمراض تستهلك كمبية كبيرة من طاقة جسم الإنسان، بحسب الطبيبة المختصة في المناعة بجامعة ساسكس، جينا ماكيوتشي.

ومن الممكن أن تؤدي الساعات الطويلة من الصيام عن الطعام والشراب، إلى إضعاف الجهاز المناعي، لذلك ينصح الأطباء بتناول كميات كافية من السعرات خلال ساعات الإفطار تتضمن العناصر التالية، بحسب تقرير لشبكة "بي بي سي":

المغذيات الكبيرة: الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

المغذيات الدقيقة: فيتامين سي، والحديد.

وينصح الأطباء بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك، الخضروات الملونة، والفاكهة، والحبوب، والبقوليات.

وتوضح ماكيوتشي أن تناول الطعام بشكل مفرط أو بشكل غير كاف، قد يؤثر على الجهاز المناعي، ناصحة في نفس الوقت بالحفاظ دائما على "توازن الطاقة" في الجسم.

كما أن الإصابة بالجفاف تجلب بعض المخاطر، التي قد تؤثر على المخاط في المجرى الهوائي والذي يعمل كحاجز وقائي من اختراق الفيروسات للجسم.

ويمكن تحسين وظيفة الجهاز المناعي، من خلال الحصول على مقدار جيد من النوم، وممارسة الرياضة، والتخلص من التوتر