صحة

مستشفيات نيويورك تبدأ في اختبار دواء "قرحة المعدة" لعلاج مصابي "كورونا".. هل ينجح؟

27 أبريل 2020
الاختبار شمل على 1174 مريضاً، من بينهم 187 مصابون بأمراض خطيرة
الاختبار شمل على 1174 مريضاً، من بينهم 187 مصابون بأمراض خطيرة

بدأت المستشفيات في نيويورك، في اختبار عقار حرقة المعدة "الفاموتيدين" الحامل للمسمى التجاري "Pepcid"، كعلاج لمرضى فيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف فعاليته في علاج مرضى مسنين بالوباء في الصين. 

وحسب تقرير لمجلة "ذي ساينس" الأميركية، عمل أطباء "نورث ويل هيلث" أكبر تجمع مستشفيات في نيويورك، على اختبار  هذا العقار على 1174 مريضاً، من بينهم 187 مصابون بأمراض خطيرة، حتى يوم السبت، كجزء من تجربة الدواء في علاج مرضى كوفيد 19. 

وفي السابع من أبريل الجاري، بدأت أول حالة مصابة بالوباء في مستشفيات "نورث ويل هيلث"، في تلقي العلاج بالعقار عن طريق الوريد. 

وعن موعد إعلان نتائجه، قال كيفين تريسي، جراح الأعصاب السابق المسؤول عن أبحاث "نورث ويل"، إن النتائج المؤقتة لـ 391 مريضًا (خضعوا للعلاج بالدواء) يجب أن تكون متاحة في أسابيع قليلة.  

وأكد ان الحديث عن نتائجه بشكل مبكر وبدون تأكد من فاعليته، قد يوقف استيراده، إشارة إلى توقف بعض الدول عن تصديره الى دول أخرى. 

وكان طبيب الأمراض المعدية، الذي يعمل في المستشفى العام في بوسطن، مايكل كالهان، أول من لفت الانتباه إلى الدواء في الولايات المتحدة، بعد تجربته في بعض المناطق الحارة لمكافحة فيروس سارس عام 2003. 

وجاء الاهتمام بهذا العقار كدواء لـ"كوفيد 19"، بعد أن اكتشف الأطباء في ووهان الصينية، فعاليته في علاج نسبة كبيرة من مرضى الفيروس، فوق سن الـ80، على الرغم من وفاة ما معدله واحد بين كل خمسة، عولجوا بعقار حرقة المعدة المذكور. 

ويستخدم عقار حرقة المعدة "فاموتيدين"، أكثر من "أوميبرازول"، لسعره الرخيص، ويباع "فاموتيدين" تحت اسم العلامة التجارية Pepcid و"أوميبرازول" تحت اسم Prilosec.

وعن جدوى العقارين في علاج مرضى كوفيد19 في الصين، ذكرت "ديلي ميلي"، عن معطيات 6212 سجل طبي، أن أطباء الصين سجلوا وفيات بنسبة 14 بالمائة فقط ممن استخدموا "فاموتيدين"، بينما توفي 27 بالمائة ممن استخدموا "أوميبرازول"، وكلهم من كبار السن. 

هذا، وتستمر أبحاث إنتاج دواء لكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أعلن "نورث ويل هيلث"، التجمع الذي يدير 13 مستشفى في نيويورك، تخصيص ميزانية أبحاث لانتاج الدواء، بعد الحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية. 

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مستشفيات نيويورك تبدأ في اختبار دواء "قرحة المعدة" لعلاج مصابي "كورونا".. هل ينجح؟

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صحة

أطباء يحذرون من نظام إنذار زائف بالمرض.. إقبال على شراء أوكسيميترز

26 أبريل 2020
يستخدم جهاز Oximeters لقياس مستوى الأوكسجين في الدم
يستخدم جهاز Oximeters لقياس مستوى الأوكسجين في الدم

تشهد أجهزة "Oximeters" لقياس مستوى الأوكسجين في الدم، طلبا غير مسبوقا، بعد مخاوف من انتقال فيروس كورونا المستجد لبعض الأشخاص من دون ظهور أي أعراض عليهم.

وحتى الآن فقد ثبت للأطباء أن العديد من المصابين بفيروس كورونا المستجد يعانون في مرحلة من المراحل من مستويات منخفضة للغاية من الأوكسجين، وضيق في التنفس.

ويشير تقرير نشرته شبكة "سي أن أن" الأميركية إلى أن أجهزة "أوكسيميترز"، والتي كانت تباع في الصيدليات الأميركية، لم تعد متاحة إطلاقا، إذ بيعت جميع الكميات المتوفرة منها في الأسواق بالكامل، خاصة بعدما نشر ريتشارد ليفيتان، وهو طبيب طوارئ، مقالة في صحيفة نيويورك تايمز يقول فيها إن انخفاض مستوى الأوكسجين في الجسم قد يكون من الأعراض المبكرة للإصابة بالفيروس، ومثل هذه الأجهزة يمكنها الكشف عن ذلك.

ما هو جهاز "أوكسيميترز" (Oximeters)؟

"أوكسيميترز" عبارة عن جهاز صغير شبيه بأجهزة قياس الضغط والسكري، التي تباع في الصيدليات للاستخدام المنزلي، ويتم تثبيته بإصبع السبابة أو الأذن أو الأنف أو أصابع القدم.

ويعمل الجهاز من خلال تسليط ضوء عبر الجلد، يقوم من خلاله بتحليل وتحديد كمية الأوكسجين التي يحملها دمك، وهو يستخدم دائما ضمن الفحوص الروتينية التي تجرى في المستشفيات.

ويباع هذا الجهاز للاستخدام المنزلي لمن يعانون من أمراض تنفسية أو أمراض القلب، وحتى الرياضيين الذين يتابعون برامج تمارين صارمة.

هل تحتاج إلى شراء مثل هذا الجهاز؟

خبراء من جمعية أطباء الرئة والصدر الأميركيين قالوا إن وجود مثل هذا الجهاز لن يكون مفيدا في الكشف عن الإصابة بالفيروس، خاصة لغير المختصين، وفق "سي أن أن".

وقال الطبيب راندال كيرتس من جامعة واشنطن والمتخصص بالأعضاء التنفسية إنه "إذا كان السؤال هل نقص الأوكسجين مؤشر مبكر للمصابين بالعدوى بفيروس كورونا؟ فالإجابة هي لا".

وأضاف أن مستويات الأوكسجين تنخفض لدى المصاب ولكن بمراحل متقدمة من المرض، ولكن الأعراض الأخرى المبكرة الأكثر شيوعا هي الحمى والسعال الجاف وآلام الجسم والتعب.

الطبيب ديفيد هيل، المتخصص بأمراض الجهاز التنفسي في أقسام العناية الحثيثة، يقول إن "البعض قد يستخدم الجهاز بطريقة خاطئة تعطيه نتيجة خاطئة، فإذا كان هناك طلاء على الأظافر أو وجود أظافر اصطناعية فمن المؤكد ألا تكون قراءة الجهاز صحيحة".

وحذر هيل من القراءات الخاطئة التي قد تدفع بالشخص للذهاب إلى عيادات الطوارئ، التي تعاني أصلا من معالجة أشخاص يحتاجون إلى العناية في هذه الفترة، وقد تعطيهم شعورا زائفا بالمرض، ما يعني أن هذا الأمر سيشكل نظام إنذار زائف بالمرض.
 