مستشفيات نيويورك تبدأ في اختبار دواء "قرحة المعدة" لعلاج مصابي "كورونا".. هل ينجح؟

بدأت المستشفيات في نيويورك، في اختبار عقار حرقة المعدة "الفاموتيدين" الحامل للمسمى التجاري "Pepcid"، كعلاج لمرضى فيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف فعاليته في علاج مرضى مسنين بالوباء في الصين.

وحسب تقرير لمجلة "ذي ساينس" الأميركية، عمل أطباء "نورث ويل هيلث" أكبر تجمع مستشفيات في نيويورك، على اختبار هذا العقار على 1174 مريضاً، من بينهم 187 مصابون بأمراض خطيرة، حتى يوم السبت، كجزء من تجربة الدواء في علاج مرضى كوفيد 19.

وفي السابع من أبريل الجاري، بدأت أول حالة مصابة بالوباء في مستشفيات "نورث ويل هيلث"، في تلقي العلاج بالعقار عن طريق الوريد.

وعن موعد إعلان نتائجه، قال كيفين تريسي، جراح الأعصاب السابق المسؤول عن أبحاث "نورث ويل"، إن النتائج المؤقتة لـ 391 مريضًا (خضعوا للعلاج بالدواء) يجب أن تكون متاحة في أسابيع قليلة.

وأكد ان الحديث عن نتائجه بشكل مبكر وبدون تأكد من فاعليته، قد يوقف استيراده، إشارة إلى توقف بعض الدول عن تصديره الى دول أخرى.

وكان طبيب الأمراض المعدية، الذي يعمل في المستشفى العام في بوسطن، مايكل كالهان، أول من لفت الانتباه إلى الدواء في الولايات المتحدة، بعد تجربته في بعض المناطق الحارة لمكافحة فيروس سارس عام 2003.

وجاء الاهتمام بهذا العقار كدواء لـ"كوفيد 19"، بعد أن اكتشف الأطباء في ووهان الصينية، فعاليته في علاج نسبة كبيرة من مرضى الفيروس، فوق سن الـ80، على الرغم من وفاة ما معدله واحد بين كل خمسة، عولجوا بعقار حرقة المعدة المذكور.

ويستخدم عقار حرقة المعدة "فاموتيدين"، أكثر من "أوميبرازول"، لسعره الرخيص، ويباع "فاموتيدين" تحت اسم العلامة التجارية Pepcid و"أوميبرازول" تحت اسم Prilosec.

وعن جدوى العقارين في علاج مرضى كوفيد19 في الصين، ذكرت "ديلي ميلي"، عن معطيات 6212 سجل طبي، أن أطباء الصين سجلوا وفيات بنسبة 14 بالمائة فقط ممن استخدموا "فاموتيدين"، بينما توفي 27 بالمائة ممن استخدموا "أوميبرازول"، وكلهم من كبار السن.

هذا، وتستمر أبحاث إنتاج دواء لكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أعلن "نورث ويل هيلث"، التجمع الذي يدير 13 مستشفى في نيويورك، تخصيص ميزانية أبحاث لانتاج الدواء، بعد الحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية.