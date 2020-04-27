هل يمكن أن تساعد اختبارات الاجسام المضادة في إنهاء أزمة كورونا؟ خبراء يجيبون

أظهرت دراسة أميركية استخدمت اختبارات الأجسام المضادة أن واحداً من كل خمسة من سكان مدينة نيويورك الأميركية، لديه أجساما مضادة ضد فيروس كورونا، مما يعني أنه أصيب بالمرض وشفي منه، وأن الفيروس أصبح أقل فتكاً مما كان يعتقد سابقاً، وفقاً لحاكم نيويورك أندرو كومو.

لكن العديد من العلماء تبنوا وجهة نظر أكثر قتامة، ورأوا بدلاً من ذلك أن مجموعة كبيرة من الأشخاص لا يزالون معرضين بشدة للإصابة.

مثل قادة العديد من الدول، كان كومو يأمل في أن نتائج اختبار الأجسام المضادة واسعة النطاق قد تساعد في إعادة فتح الاقتصاد مرة ثانية. إلا أن الكثير من الأبحاث الحديثة أشارت إلى أن اختبارات الأجسام المضادة، التي تظهر من أصيب بالعدوى، غالبا ما تكون غير دقيقة، وليس من الواضح ما إذا كانت النتيجة الإيجابية تشير بالفعل إلى حصانة ضد الفيروس التاجي.

كما أن منظمة الصحة العالمية حذرت يوم الجمعة، من الاعتماد على هذه الاختبارات في اتخاذ قرارات خاصة بإعادة فتح البلاد.

بينما طرحت دول مثل إيطاليا فكرة "جوازات الحصانة" للأشخاص الذين لديهم نتائج إيجابية، وأشار المسؤولون إلى أنه من غير المعروف إلى أي مدى يكون الأشخاص الذين يحملون الأجسام المضادة محصنين ضد الفيروس.

الهدف من الاختبارات



الدكتور مايكل أوسترهولم، خبير الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا أكد أن الهدف من هذه الاختبارات هو معرفة حجم وطبيعة الوباء وليس اتخاذ قرارات إعادة فتح الاقتصاد، مشيراً إلى أن العلماء يتسابقون لضبط الاختبارات ومعرفة المزيد حول ما يعنيه وجود الأجسام المضادة في الواقع، سواء بالنسبة للمريض أو للمجتمع.

وألمح إلى العديد من الأسئلة التي أثارتها هذه المبادرات التي تتطلب استخدام اختبارات الأجسام المضاد، والتي ليس لها إجابات سهلة مثل : متى سنحقق "حصانة القطيع"؟ ما مدى سرعة انتشار الفيروس؟ كم تدوم المناعة وما مدى قوتها؟

كان مسؤولو الصحة العامة في ولاية نيويورك اختبروا 3000 شخص في متاجر البقالة وتجار التجزئة الكبار في جميع أنحاء الولاية، ووجد أن حوالي 21% من المشاركين يحملون أجسامًا مضادة للفيروسات التاجية.

بينما كان المعدل حوالي 17% في لونغ آيلاند، وما يقرب من 12% في مقاطعة ويستتشستر ومقاطعة روكلاند.

وقال خبراء إن المسح الذي أجرته نيويورك كان مصمماً بشكل جيد والنتائج موثوقة إلى حد كبير، ولكن على عكس حاكم الولاية كومو، لم يلاحظوا أخبارا سارة في هذه الأرقام.



لا توجد أخبار سارة



وقال كارل بيرغستروم، خبير الأمراض المعدية في جامعة واشنطن في سياتل: "لا أرى أي أخبار سارة في هذه الأرقام، أعتقد أن الجهود المبذولة لتدويرها بهذه الطريقة غير مسؤولة"، وأضاف أنه إذا تعرض واحد من كل خمسة سكان في مدينة نيويورك المتضررة بشدة للفيروس، فإن أربعة من كل خمسة لا يزالون معرضون للإصابة، وهذا يؤكد مدى بعدنا عن نهاية الوباء.

كما تشير بيانات نيويورك إلى أن معدل الوفيات يتراوح بين 0.5 و1 في المئة، وهي أرقام يراها بعض الخبراء أنها منخفضة للغاية لتبرير عمليات الإغلاق على مستوى الولاية.

إلا أن خبراء الصحة العامة مثل الدكتور بيرغستروم تبنوا وجهة النظر المعاكسة، وقالوا: "إذا كان معدل الوفيات 1 في المائة، فإننا ننظر إلى مليوني حالة وفاة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ أمتنا ولا يمكن تصوره".

وتابع: "أي شخص يتحدث عن أن معدل الوفيات 1 في المائة فقط لا يدعو على القلق، لديه وجهة نظر قاسية جداً".

وأفاد أن الدراسة التي أجرتها نيويورك تؤكد ما يعتقده الخبراء منذ فترة طويلة، أن العدد الحقيقي للإصابات قد يكون 10 أضعاف الأرقام الحالية.

وذكر بيرغستروم وآخرون إن إعادة فتح المجتمع بعدد هائل من السكان المعرضين للخطر، يمكن أن يكون كارثياً، مما يسمح للفيروس باجتياح البلاد.

مناعة القطيع



كما تظهر نتائج اختبارات الأجسام المضادة أن نيويورك بعيدة كل البعد عن الحصول على "مناعة القطيع"، وأنه لكي يحدث ذلك، قدر الخبراء أن 60 إلى 70 في المائة من السكان بحاجة إلى الحصانة.

بدوره، صرح يمونا ماغومدر، عالم الأوبئة الحسابي في كلية الطب بجامعة هارفارد: "من وجهة نظر أخلاقية، فإن مناعة القطيع في غياب لقاح ليس شيئًا يجب أن نسعى إلى تحقيقه". وأكد أنه للوصول إلى مناعة القطيع هناك الكثير من المرضى والكثير من الوفيات.

بينما أكد بيل هاناج، عالم الأوبئة في جامعة هارفارد أنه لا ينبغي استخدام نتائج اختبارات الأجسام المضادة في اتخاذ قرارات الصحة العامة، مشيراً إلى أهميتها في تقدير حجم وطبيعة الوباء.

يذكر أن العلماء حذروا مراراً وتكراراً من أن وجود الأجسام المضادة لا يعني الحماية من الفيروس، فتشير بعض الأدلة الأولية على سبيل المثال، إلى أن الأشخاص الذين لا يعانون من الأعراض قد لا ينتجون أجسامًا مضادة كافية لمنع الإصابة الثانية.

وأنه لتأكد من كمية الأجسام المضادة المطلوبة في الدم، يحتاج الباحثون إلى المزيد من الاختبارات لقياس الكمية الدقيقة - التي لا توفرها معظم الاختبارات السريعة المتاحة، بالإضافة إلى تحليلات الأكثر تفصيلاً لقوة الأجسام المضادة، والإجابة على هذه الأسئلة ستستغرق شهوراً.

من جانبها، قالت ساسكيا بوبيسكو، عالمة الأوبئة في جامعة جورج ماسون في فيرفاكس بولاية فيرجينيا: "لا يزال لدينا الكثير من الأشخاص عرضة للإصابة، لذا من الخطر الاعتماد عليهم الآن".

وأضافت أن الاختبارات التشخيصية للفيروس تقدم لقطة أفضل للصورة الحالية، ويجب على الدول التركيز على الحصول على اختبارات تشخيصية دقيقة يمكن أن توفر بيانات في الوقت المناسب عن ارتفاع أو انخفاض عدد الإصابات، وأن نتائج هذه الاختبارات هي التي يمكن استخدمها في فتح الاقتصاد أو عدم فتحه.

