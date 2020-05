مرض فيروسي يفتك بأعداد كبيرة من النحل

قال علماء بريطانيون إن أعدادا كبيرة من النحل نفقت بعد إصابتها بمرض مخيف يشبه إلى حد بعيد فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة آلاف الأشخاص حول العالم.

وعثر علماء من جامعة نيوكاسل على أكوام من النحل النافق مكدسة خارج الخلايا وكانت مصابة بفيروس "شلل النحل المزمن"، الذي يسبب ارتعاشا شديدا وعدم قدرة على الطيران ومن ثم الموت في غضون أسبوع من الإصابة.

Bees dying of disease eerily similar to coronavirus, British scientists say https://t.co/geGligOfiX pic.twitter.com/0aI0u38m8k