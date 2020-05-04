صحة

تعب وألم وفقدان الشم والتذوق.. أعراض غير نمطية تظهر على كبار السن عند الإصابة بكورونا

الحرة / ترجمات - دبي
04 مايو 2020
أعراض غير نمطية تظهر على كبار السن عند الإصابة بكورونا
أعراض غير نمطية تظهر على كبار السن عند الإصابة بكورونا

اتفق خبراء الصحة ومنظمة الصحة العالمية على ثلاثة أعراض رئيسية لفيروس كورونا المستجد وهم الحمى والسعال وضيق التنفس، إلا أن الوضع مختلف عند كبار السن، فغالباً ما تظهر عليهم أعراض "غير نمطية" تعقد جهود تحديد العلاج المناسب لهم.

وبحسب صحيفة "جيروزالم بوست" فإن كبار السن عند إصابتهم بفيروس كورونا، ينامون أكثر من المعتاد أو يتوقفون عن الأكل، وقد يبدو أنهم غير مبالين أو مرتبكين بشكل غير عادي، وقد يصابون بدوار ويسقطون، وفي بعض الأحيان يتوقفون عن الكلام.

من جانبه، قال الدكتور كاميل فوغان، رئيس قسم أمراض الشيخوخة وعلم الشيخوخة في جامعة إيموري في الولايات المتحدة: "في ظل الكثير من الظروف، لا يتعامل كبار السن بطريقة نموذجية مع الأمراض، ونحن نرى ذلك مع فيروس أيضًا"، مشيراً إلى أن السبب يتعلق بكيفية استجابة الأجسام للمرض والعدوى.

بينما أكد الدكتور غوزيف أوسلاندر، أستاذ طب الشيخوخة في كلية شميدت للطب بجامعة فلوريدا، أنه في الأعمار المتقدمة قد تتأثر الاستجابة المناعية لشخص ما وقد تتغير قدرته على تنظيم درجة الحرارة.

وأوضح "الأمراض المزمنة الكامنة يمكن أن تخفي أو تتداخل مع علامات العدوى، فبعض كبار السن، سواء من التغيرات المرتبطة بالعمر أو من مشاكل عصبية سابقة مثل السكتة الدماغية، يغيرون  ردود فعلهم تجاة الأمراض، وقد لا يتمكن آخرون من ضعف الإدراك من إظهار  أعراضهم".

ويُعد التعرف على علامات المرض أمرا مهما، فإذا لم يتم التعرف على الأعراض المبكرة لفيروس كورونا، فقد تتدهور صحة كبار السن قبل الحصول على الرعاية اللازمة.

 

أعراض كبار السن

 

وأفادت الدكتورة قورات الدين سيد، طبيبة أمراض الشيخوخة في أتلانتا، أن رجلاً في الثمانينيات من العمر عالجته في منتصف مارس على مدى أيام من الفيروس، عند إصابته لم تظهر عليه أعراض الحمى والسعال، بل توقف عن المشي وأصبح يعاني من العطس فقط.

بدوره، قال الدكتور سام تورباتي، المدير الطبي لقسم طوارئ روث وهاري رومان في مركز سيدرز سيناي الطبي، إن كبار السن عن إصابتهم بالفيروس تظهر عليهم أعراض الضعف والجفاف والارتباك الشديد ويتوقفون عن المشي وتختفي قدرتهم على الكلام.

كما أخبر الدكتور أنتوني بيري، أستاذ مشارك في طب الشيخوخة في المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو، عن امرأة تبلغ من العمر 81 عامًا تعاني من الغثيان والقيء والإسهال، وقد ثبتت إصابتها بالفيروس في غرفة الطوارئ، بعد تلقي السوائل الوريدية والأوكسجين والأدوية بسبب اضطرابها المعوي، عادت إلى المنزل بعد يومين وهي في حالة جيدة.

وأضاف أنه عالج مريضا آخر في الثمانينات من العمر لم تظهر عليها أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس بل الغثيان والقيء.

الدكتور سيلفان نغوين، أخصائي أمراض الشيخوخة في مركز مستشفى جامعة لوزان، بدوره، وضع قائمة بالأعراض النموذجية وغير النمطية في مرضى كورونا الأكبر سناً من أجل نشرها في مجلة "Revue Medicale Suisse"، وهي: الهذيان والسقوط والتعب والخمول وانخفاض ضغط الدم والبلع المؤلم والإغماء والإسهال والغثيان والقيء وآلام البطن وفقدان حاستي الشم والتذوق.

الحرة / ترجمات - دبي

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أعراض غير نمطية تظهر على كبار السن عند الإصابة بكورونا
صحة

تعب وألم وفقدان الشم والتذوق.. أعراض غير نمطية تظهر على كبار السن عند الإصابة بكورونا

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صحة

أفضل خطة لتمرين العضلات وسط أزمة كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
04 مايو 2020
خطة للتمرينات الرياضية خلال جائحة كورونا
خطة للتمرينات الرياضية خلال جائحة كورونا

تسبب إغلاق الصالات الرياضية بفعل أزمة كورونا، في أن يفقد الكثير من الناس لياقتهم البدنية، وتأثرت جودة التمارين الرياضية سلبا، مقارنة بالماضي.

وبالرغم من ذلك، فهناك بدائل للتمارين الرياضية، سواء للمبتدئين أو المحترفين، بحسب تقرير شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

يقول خبير اللياقة البدنية والمدرب الشخصي، مارفين توني، "إذا كان الشخص مبتدئا في التمارين الرياضية، أو شخصا عاديا يريد الحفاظ على لياقته، فإن تمرينا واحدا سيكون كافيا، وذلك بالإضافة إلى الحمية الغذائية النظيفة والقدرة على الالتزام".

أما التمارين المتعددة خلال اليوم الواحد، فيكون هدفها "تنشيط العضلات من أجل النمو"، مما يوفر مظهرا خارجيا متناسقا كعارضي الأزياء الذين يظهرون على مجلات اللياقة البدنية، بحسب توني.

لكن يحتاج التمرن لأكثر من مرة خلال اليوم، إلى درجة عالية من الالتزام والقدرة على التحمل، إذ يضع التدريب أكثر من مرة خلال اليوم، حملا زائدا على الجسد، حيث يكون الضغط أكبر وحرق السعرات أعلى.

 بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التمرين المكثف وجود حمية غذائية متوازنة تضمن إكمال التدريب، وشرب الكثير من الماء، وتعويض الشوارد الكهربية أو كما تعرف بالإلكتروليتس.

ويتكون هذا النوع من التمرين من"تدريبات متقطعة عالية الكثافة" أو كما تعرف اختصارا بـHIIT، بالإضافة إلى تمرينات "فارتليك" السويدية. وكلا التمرينين يتضمن تغييرات في شدة أو وتيرة التدريب خلال الجلسة الواحدة، وقد تكون فرصة الإصابة عالية خلال تنفيذهما.

فعلى سبيل المثال، تتكون الجلسة الواحدة من هذه التدريبات، من دقيقة سير، ثم دقيقة عدو سريع، وهكذا يكرر الشخص نفس الوتيرة لمدة 30 أو 45 دقيقة. وتكسب هذه التمرينات الممارسين القدرة على التحمل، والسرعة، والصحة القلبية.

لذلك ينصح توني بضرورة القراءة عن التمرينين بشكل جيد وإجرائهما بشكل آمن، حتى يستطيع الشخص تحقيق المطلوب من دون خسائر.

الحرة / ترجمات - واشنطن