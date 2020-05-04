عالمة إيطالية تتحدث عن آلية عمل كورونا في الجسم.. لهذا السبب يصيب الرجال بنسبة أكبر

كشفت دراسة أجرتها عالمة الصيدلة الإيطالية أناليزا شيوسولو عن سبب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا بين الرجال أكثر منه عند النساء، وسبب انخفاض الإصابة بين النساء الحوامل.

وأفادت شيوسولو لصحيفة جيروزالم بوست، أن فيروس كورونا يتلف الهيموغلوبين في الدم، مما يضعف قدرة خلايا الدم الحمراء على نقل الأوكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ويضر بالرئتين وينتج عنه ضيق التنفس.

وفي حالة تأكد الخبراء من صحة أطروحة العالمة الإيطالية، فإنها سوف تجيب على الكثير من الأسئلة العالقة حول الفيروس، وتساعد في اكتشاف علاج فعال له.

وعن آلية عمل الفيروس أكدت العالمة الإيطالية في أطروحتها أن كورونا يحتاج إلى البورفيرينات الموجودة في هيموغلوبين الدم، لبقائه وتكاثره، لذا فهو يهاجم الهيموغلوبين، وهو البروتين الذي يحمل الأكسجين في الدم، مما يؤدي إلى نقص الأوكسجين في الجسم وحدوث ضيق تنفس.

وقالت: "تصبح خلايا الرئة موقعاً لشلال السيتوكين، وهو استجابة مناعية هائلة لجسم الإنسان عند حدوث إلتهاب الرئوي، ونقص الهيموغلوبين علامة على هذا الالتهاب".

وأشارت إلى أن نسبة الهيموغلوبين تكون في الرجال أعلى منه في النساء، وتكون أقل في الأطفال والنساء الحوامل بسبب الحاجة إلى الحديد، مما يفسر ارتفاع الإصابة بين الرجال وخاصة بالأعراض الخطيرة مثل الالتهاب الرئوي لزيادة الهيموغلوبين الذي يتغذى عليه الفيروس عند الرجال.

وذكرت أن هذا يفسر أيضاً ارتفاع الإصابة بين كبار السن أو المصابين بالسكري بسبب زيادة الهيموغلوبين في دمهم.

وأكدت شيوسولو أن عقار هيدروكسي كلوركين الذي يستخدم في علاج الملاريا، عقار فعال في علاج فيروس كورونا، لأنه يساعد على منع ارتباط الفيروس بهيموغلوبين الدم.

من جانبها، وصفت الدكتورة غوزيبي إيبوليتو، المديرة العلمية لمعهد لازارو سبالانزاني الوطني للأمراض المعدية في روما، أطروحة شيوسولو بأنها "موحية" وطالبت بضرورة التعمق والبحث فيها.

لكن الدكتور أميرام جولدبلوم، رئيس معهد النمذجة الجزيئية في الجامعة العبرية في القدس، قال إنه من بين ما يقرب من 8.500 ورقة تم تقديمها حول الفيروس في الأشهر الأخيرة لم يذكر أحد البروفيرينات، وأضاف: "انخفاض ضغط الأوكسجين في الحالات الشديدة من مرضى كوفيد-19، يرجع إلى سد خلايا الرئة مما يحولها لتكون كيانات أكثر صلابة وليفية".

وقال: "إذا أكل الفيروس بورفيرين الهيموغلوبين، فإن التأثير الأول يجب أن يكون فقر الدم الذي يؤثر على الأوكسجين ولكنه يؤدي إلى ضعف كبير ويمكن قياسه بسهولة"، مؤكداً انه لم يسمع أي مشاكل عن انخفاض هيموغلوبين الدم في مرضى كوفيد -19.