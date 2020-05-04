صحة

عالمة إيطالية تتحدث عن آلية عمل كورونا في الجسم.. لهذا السبب يصيب الرجال بنسبة أكبر

الحرة / ترجمات - دبي
04 مايو 2020
مهاجمة كورونا الهيموغلوبين يفسر ارتفاع عدد الإصابة بين الرجال
مهاجمة كورونا الهيموغلوبين يفسر ارتفاع عدد الإصابة بين الرجال

كشفت دراسة أجرتها عالمة الصيدلة الإيطالية أناليزا شيوسولو عن سبب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا بين الرجال أكثر منه عند النساء، وسبب انخفاض الإصابة بين النساء الحوامل.

وأفادت شيوسولو لصحيفة جيروزالم بوست، أن فيروس كورونا يتلف الهيموغلوبين في الدم، مما يضعف قدرة خلايا الدم الحمراء على نقل الأوكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ويضر بالرئتين وينتج عنه ضيق التنفس.

وفي حالة تأكد الخبراء من صحة أطروحة العالمة الإيطالية، فإنها سوف تجيب على الكثير من الأسئلة العالقة حول الفيروس، وتساعد في اكتشاف علاج فعال له.

وعن آلية عمل الفيروس أكدت العالمة الإيطالية في أطروحتها أن كورونا يحتاج إلى البورفيرينات الموجودة في هيموغلوبين الدم، لبقائه وتكاثره، لذا فهو يهاجم الهيموغلوبين، وهو البروتين الذي يحمل الأكسجين في الدم، مما يؤدي إلى نقص الأوكسجين في الجسم وحدوث ضيق تنفس.

وقالت: "تصبح خلايا الرئة موقعاً لشلال السيتوكين، وهو استجابة مناعية هائلة لجسم الإنسان عند حدوث إلتهاب الرئوي، ونقص الهيموغلوبين علامة على هذا الالتهاب".

وأشارت إلى أن نسبة الهيموغلوبين تكون في الرجال أعلى منه في النساء، وتكون أقل في الأطفال والنساء الحوامل بسبب الحاجة إلى الحديد، مما يفسر ارتفاع الإصابة بين الرجال وخاصة بالأعراض الخطيرة مثل الالتهاب الرئوي لزيادة الهيموغلوبين الذي يتغذى عليه الفيروس عند الرجال.

وذكرت أن هذا يفسر أيضاً ارتفاع الإصابة بين كبار السن أو المصابين بالسكري بسبب زيادة الهيموغلوبين في دمهم.

وأكدت شيوسولو أن عقار هيدروكسي كلوركين الذي يستخدم في علاج الملاريا، عقار فعال في علاج فيروس كورونا، لأنه يساعد على منع ارتباط الفيروس بهيموغلوبين الدم.

من جانبها، وصفت الدكتورة غوزيبي إيبوليتو، المديرة العلمية لمعهد لازارو سبالانزاني الوطني للأمراض المعدية في روما، أطروحة شيوسولو بأنها "موحية" وطالبت بضرورة التعمق والبحث فيها.

لكن الدكتور أميرام جولدبلوم، رئيس معهد النمذجة الجزيئية في الجامعة العبرية في القدس، قال إنه من بين ما يقرب من 8.500 ورقة تم تقديمها حول الفيروس في الأشهر الأخيرة لم يذكر أحد البروفيرينات، وأضاف: "انخفاض ضغط الأوكسجين في الحالات الشديدة من مرضى كوفيد-19، يرجع إلى سد خلايا الرئة مما يحولها لتكون كيانات أكثر صلابة وليفية".

وقال: "إذا أكل الفيروس بورفيرين الهيموغلوبين، فإن التأثير الأول يجب أن يكون فقر الدم الذي يؤثر على الأوكسجين ولكنه يؤدي إلى ضعف كبير ويمكن قياسه بسهولة"، مؤكداً انه لم يسمع أي مشاكل عن انخفاض هيموغلوبين الدم في مرضى كوفيد -19.

الحرة / ترجمات - دبي

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تعب وألم وفقدان الشم والتذوق.. أعراض غير نمطية تظهر على كبار السن عند الإصابة بكورونا

الحرة / ترجمات - دبي
04 مايو 2020
أعراض غير نمطية تظهر على كبار السن عند الإصابة بكورونا
أعراض غير نمطية تظهر على كبار السن عند الإصابة بكورونا

اتفق خبراء الصحة ومنظمة الصحة العالمية على ثلاثة أعراض رئيسية لفيروس كورونا المستجد وهم الحمى والسعال وضيق التنفس، إلا أن الوضع مختلف عند كبار السن، فغالباً ما تظهر عليهم أعراض "غير نمطية" تعقد جهود تحديد العلاج المناسب لهم.

وبحسب صحيفة "جيروزالم بوست" فإن كبار السن عند إصابتهم بفيروس كورونا، ينامون أكثر من المعتاد أو يتوقفون عن الأكل، وقد يبدو أنهم غير مبالين أو مرتبكين بشكل غير عادي، وقد يصابون بدوار ويسقطون، وفي بعض الأحيان يتوقفون عن الكلام.

من جانبه، قال الدكتور كاميل فوغان، رئيس قسم أمراض الشيخوخة وعلم الشيخوخة في جامعة إيموري في الولايات المتحدة: "في ظل الكثير من الظروف، لا يتعامل كبار السن بطريقة نموذجية مع الأمراض، ونحن نرى ذلك مع فيروس أيضًا"، مشيراً إلى أن السبب يتعلق بكيفية استجابة الأجسام للمرض والعدوى.

بينما أكد الدكتور غوزيف أوسلاندر، أستاذ طب الشيخوخة في كلية شميدت للطب بجامعة فلوريدا، أنه في الأعمار المتقدمة قد تتأثر الاستجابة المناعية لشخص ما وقد تتغير قدرته على تنظيم درجة الحرارة.

وأوضح "الأمراض المزمنة الكامنة يمكن أن تخفي أو تتداخل مع علامات العدوى، فبعض كبار السن، سواء من التغيرات المرتبطة بالعمر أو من مشاكل عصبية سابقة مثل السكتة الدماغية، يغيرون  ردود فعلهم تجاة الأمراض، وقد لا يتمكن آخرون من ضعف الإدراك من إظهار  أعراضهم".

ويُعد التعرف على علامات المرض أمرا مهما، فإذا لم يتم التعرف على الأعراض المبكرة لفيروس كورونا، فقد تتدهور صحة كبار السن قبل الحصول على الرعاية اللازمة.

 

أعراض كبار السن

 

وأفادت الدكتورة قورات الدين سيد، طبيبة أمراض الشيخوخة في أتلانتا، أن رجلاً في الثمانينيات من العمر عالجته في منتصف مارس على مدى أيام من الفيروس، عند إصابته لم تظهر عليه أعراض الحمى والسعال، بل توقف عن المشي وأصبح يعاني من العطس فقط.

بدوره، قال الدكتور سام تورباتي، المدير الطبي لقسم طوارئ روث وهاري رومان في مركز سيدرز سيناي الطبي، إن كبار السن عن إصابتهم بالفيروس تظهر عليهم أعراض الضعف والجفاف والارتباك الشديد ويتوقفون عن المشي وتختفي قدرتهم على الكلام.

كما أخبر الدكتور أنتوني بيري، أستاذ مشارك في طب الشيخوخة في المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو، عن امرأة تبلغ من العمر 81 عامًا تعاني من الغثيان والقيء والإسهال، وقد ثبتت إصابتها بالفيروس في غرفة الطوارئ، بعد تلقي السوائل الوريدية والأوكسجين والأدوية بسبب اضطرابها المعوي، عادت إلى المنزل بعد يومين وهي في حالة جيدة.

وأضاف أنه عالج مريضا آخر في الثمانينات من العمر لم تظهر عليها أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس بل الغثيان والقيء.

الدكتور سيلفان نغوين، أخصائي أمراض الشيخوخة في مركز مستشفى جامعة لوزان، بدوره، وضع قائمة بالأعراض النموذجية وغير النمطية في مرضى كورونا الأكبر سناً من أجل نشرها في مجلة "Revue Medicale Suisse"، وهي: الهذيان والسقوط والتعب والخمول وانخفاض ضغط الدم والبلع المؤلم والإغماء والإسهال والغثيان والقيء وآلام البطن وفقدان حاستي الشم والتذوق.

الحرة / ترجمات - دبي