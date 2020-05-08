هل ينتقل كوفيد- 19 عن طريق العللاقات الجنسية؟

وجد باحثون صينيون اختبروا الحيوانات المنوية لرجال مصابين بفيروس كورونا المستجد، أن هناك احتمالا أن يصيب الفيروس السائل المنوي، مما يتيح فرصة لانتقال المرض عن طريق الاتصال الجنسي.

دراسة أجراها أطباء في مستشفى شانغكيو البلدي في الصين لـ 38 رجلاً مصابا بالفيروس التاجي، وجدت أن ستة منهم، أي ما يمثل نسبة 16 في المئة، ثبتت إصابتهم بالسارس كوفيد-2 في السائل المنوي لديهم.

وقال الباحثون إنه على الرغم من أن النتائج كانت أولية واستندت إلى عدد قليل فقط من الرجال المصابين، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان الانتقال الجنسي قد يلعب دورا في انتشار جائحة كوفيد- 19.

وكتب الفريق في دراسة نشرت على موقع JAMA Network Open "هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات في ما يتعلق بالمعلومات التفصيلية حول الفيروس ووقت بقائه، وكذا تركيزه في السائل المنوي".

وقالوا "إذا كان من الممكن إثبات أن السارس كوفيد-2، يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي .. قد يكون ذلك جزءًا مهمًا في طريق الوقاية منه".

خبراء مستقلون قالوا إن النتائج مثيرة للاهتمام ولكن يجب النظر إليها بحذر، وذلك استنادا إلى دراسات صغيرة أخرى لم تعثر على الفيروس التاجي الجديد في الحيوانات المنوية.

ووجدت دراسة سابقة لـ 12 مصابا بالفيروس في الصين في فبراير ومارس، أن السائل المنوي لديهم لم يكن فيه أي أثر لفيروس كوفيد- 19.

أستاذ علم الذكورة في جامعة شيفيلد البريطانية، ألان بيسي قال لوكالة رويترز إنه لا ينبغي اعتبار الدراسات نهائية، حيث توجد بعض الصعوبات الفنية في اختبار السائل المنوي بحثا عن الفيروسات.

وقال إن وجود السارس CoV-2 في الحيوانات المنوية لم يظهر ما إذا كان نشطًا وقادرًا على إحداث العدوى.

ثم تابع "مع ذلك، لا ينبغي أن نفاجأ إذا تم العثور على الفيروس الذي يسبب كوفيد- 19 في السائل المنوي لبعض الرجال".

من جانبها شدّدت شينا لويس، أستاذة الطب التناسلي في جامعة كوينز بلفاست، على أن تلك الدراسات "صغيرة جدًا" وقالت إن نتائجها تتماشى مع مخرجات الدراسات الصغيرة التي لا يمكن تعميمها.