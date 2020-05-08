صحة

هل ينتقل كوفيد- 19 عن طريق العللاقات الجنسية؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
08 مايو 2020
مرض غريب يغزو دم مرضى كوفيد-19 قد يؤدي إلى الوفاة أو مضاعفات خطيرة
مرض غريب يغزو دم مرضى كوفيد-19 قد يؤدي إلى الوفاة أو مضاعفات خطيرة

وجد باحثون صينيون اختبروا الحيوانات المنوية لرجال مصابين بفيروس كورونا المستجد، أن هناك احتمالا أن يصيب الفيروس السائل المنوي، مما يتيح فرصة لانتقال المرض عن طريق الاتصال الجنسي.

دراسة أجراها أطباء في مستشفى شانغكيو البلدي في الصين لـ 38 رجلاً مصابا بالفيروس التاجي، وجدت أن ستة منهم، أي ما يمثل نسبة 16 في المئة، ثبتت إصابتهم بالسارس كوفيد-2 في السائل المنوي لديهم.

وقال الباحثون إنه على الرغم من أن النتائج كانت أولية واستندت إلى عدد قليل فقط من الرجال المصابين، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان الانتقال الجنسي قد يلعب دورا في انتشار جائحة  كوفيد- 19.

وكتب الفريق في دراسة نشرت على موقع JAMA Network Open "هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات في ما يتعلق بالمعلومات التفصيلية حول الفيروس ووقت بقائه، وكذا تركيزه في السائل المنوي".

وقالوا "إذا كان من الممكن إثبات أن السارس كوفيد-2، يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي .. قد يكون ذلك جزءًا مهمًا في طريق الوقاية منه".

خبراء مستقلون قالوا إن النتائج مثيرة للاهتمام ولكن يجب النظر إليها بحذر، وذلك استنادا إلى دراسات صغيرة أخرى لم تعثر على الفيروس التاجي الجديد في الحيوانات المنوية.

ووجدت دراسة سابقة لـ 12 مصابا بالفيروس في الصين في فبراير ومارس، أن السائل المنوي لديهم لم يكن فيه أي أثر لفيروس كوفيد- 19.

أستاذ علم الذكورة في جامعة شيفيلد البريطانية، ألان بيسي قال لوكالة رويترز إنه لا ينبغي اعتبار الدراسات نهائية، حيث توجد بعض الصعوبات الفنية في اختبار السائل المنوي بحثا عن الفيروسات.

وقال إن وجود السارس CoV-2 في الحيوانات المنوية لم يظهر ما إذا كان نشطًا وقادرًا على إحداث العدوى.

ثم تابع "مع ذلك، لا ينبغي أن نفاجأ إذا تم العثور على الفيروس الذي يسبب كوفيد- 19 في السائل المنوي لبعض الرجال".

من جانبها شدّدت شينا لويس، أستاذة الطب التناسلي في جامعة كوينز بلفاست، على أن تلك الدراسات "صغيرة جدًا" وقالت إن نتائجها تتماشى مع مخرجات الدراسات الصغيرة التي لا يمكن تعميمها.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

للحالات الحرجة.. طبيب يوصي باستخدام دواء مفاصل في علاج المصابين بكورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
08 مايو 2020
من الأسماء التجارية المعروفة للدواء "أكتيمرا" و"روأكتيمرا".
من الأسماء التجارية المعروفة للدواء "أكتيمرا" و"روأكتيمرا".

قال أخصائي أمراض الرئة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، عمران شريف، إن علاجا للمفاصل أظهر نتائج واعدة بعد إعطائه لمرضى بفايروس كورونا المستجد في مراحل خطيرة، بحسب قناة "فوكس نيوز" الأميركية.

واستشهد الطبيب بحالة مريض ثلاثيني عالجه بعد أن أظهر أعراضا لإصابته بفيروس كورونا، شملت الحمى وضيقا في التنفس. وعندما أخذت حالته بالتدهور وضع على جهاز تنفس وأُعطي دواء للمفاصل اسمه "توسيليزوماب".

وقال الطبيب للقناة، "كنا حذرين وقلقين لأن المريض كان شابا، لذا بدأنا العلاج فورا".

وأكد شريف أن حالة المريض بدأت بالتحسن مع إبدائه تجاوبا للعلاج خلال 72 ساعة من تلقيه.

وتم نقل المريض من العناية المشددة إلى غرفة عناية عادية بالمستشفى بعد خمسة أيام من إعطائه العلاج.

ويعتبر "توسيليزوماب" أحد العلاجات الفعالة للروماتيزم، ومن الأسماء التجارية المعروفة له "أكتيمرا" و"روأكتيمرا".

ويجتاح فيروس كورونا جسد المريض من خلال تشبثه بمستقبلات موجودة في الممرات الأنفية ومجرى الهواء المؤدي إلى الرئة.

وتقوم بروتينات التهابية وسيطة مثل "إنترلوكين" بتعزيز الاستجابة الالتهابية للفيروس، ما يتسبب بعطب في العضو المصاب.

وبحسب الطبيب فإنه فيما لو أعطى الأطباء دواء توسيليزوبام للمرضى الذين يعانون مرحلة خطيرة من الإصابة، والذين تتوفر فيهم مواصفات محددة، فإن "هذا الدواء سيكون فعالا جدا بمنع تلف العضو".

ويعالج الدواء عدوى فيروس كورونا بالعمل على إيقاف المستقبلات عن الاستجابة للفيروس ومنع إطلاق وسطاء التهابيين.

"أقترح على زملائي بمجرد رؤية تدهور في حالة مريض، تدهور سريع في الحالة السريرية تتطلب الأوكسجين بشكل كبير أو جهاز التنفس الاصطناعي، أن يحاولوا مباشرة العلاج في أسرع وقت ممكن خلال فترة 12-24 ساعة الأولى"، قال شريف.

وأضاف أن أي تأخيرات في العلاج قد تتسبب على الأرجح بتقليل تأثير الدواء وزيادة حالة المرضى سوءا.

ويحبذ الطبيب أن يعطى الدواء للمرضى الذين ليس لديهم حالة طبية تتعارض مع الدواء، على أن تتطلب حالتهم عناية حثيثة ووضعهم على أجهزة التنفس.

ولا ينصح بإعطاء الدواء للحوامل ومن يعانون أمراضا تنفسية معينة، حيث يجب أن يتم العلاج بإشراف طبي دقيق.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن