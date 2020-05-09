صحة

خبراء يعلنون نجاح توليفة من ثلاثة عقاقير في معالجة حالات من كوفيد- 19

الحرة / وكالات - واشنطن
09 مايو 2020
الدواء أظهر بحسب خبراء نتائج ممتازة مع الفيروسات التاجية
الدواء أظهر بحسب خبراء نتائج ممتازة مع الفيروسات التاجية

أشارت نتائج تجربة صغيرة جرت في هونغ كونغ أن توليفة من ثلاثة عقاقير مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف الأعراض لدى المصابين بحالات بين خفيفة إلى معتدلة من مرض كوفيد-19، وقللت بسرعة تركيز الفيروس في أجسامهم.

وقارنت تلك التجربة التي شملت 12 مريضا بين من تم إعطاؤهم الدواء المركب من دواء لوبينافير/ريتونافير الذي يستخدم في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة، ودواء ريبافيرين المستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي، ودواء إنترفيرون بيتا المستخدم في علاج التصلب المتعدد، ومجموعة تحكم تم إعطاؤها دواء نقص المناعة المكتسبة فقط.

وأظهرت نتائج الدارسة التي نشرت في دورية لانسيت الطبية، أن الأشخاص الذين حصلوا على الدواء المركب وصلوا إلى نقطة عدم اكتشاف الفيروس في أجسامهم قبل المشاركين في مجموعة التحكم بخمسة أيام، أي بواقع سبعة أيام مقابل 12 يوما.

وقال كوك يونغ يوين الأستاذ في جامعة هونغ كونغ، الذي شارك في رئاسة البحث: "تجربتنا تظهر أن العلاج المبدئي لحالات كوفيد-19 التي تراوحت بين خفيفة ومتوسطة بالأدوية المضادة للفيروسات ربما يعجل بكبح تركيز الفيروس في جسم المريض وتخفيف الأعراض وتقليص الخطر على العاملين في مجال الرعاية الصحية".

وأوضح أن تقليص الخطر على العاملين في مجال الصحة سيكون راجعا إلى تأثير هذه التوليفة الثلاثية على "الفرز الفيروسي" الذي يحدث عندما يكون بالإمكان اكتشاف الفيروس واحتمال إمكانية نقله.

وحتى الجمعة، أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 271780 شخصا في العالم على الأقل منذ ظهوره أول مرة في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس أكثر من 3 ملايين و896 ألفاً و790 إصابة في 195 دولة ومنطقة. وبين هؤلاء، شُفي ما لا يقل عن مليون و268 ألفاً. 

ولا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات، إذ إنّ بلداناً كثيرة لا تُجري اختبارات الكشف سوى للحالات الأكثر خطورة.

ومنذ التعداد الذي أجري الخميس، سُجّلت 4862 وفاة و90352 إصابة جديدة في أنحاء العالم. 

والبلدان التي شهدت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي الولايات المتحدة التي سجلت 1257 وفاة وبريطانيا 626 والبرازيل 610.

الحرة / وكالات - واشنطن

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أزمة كورونا

وفاة قط وصاحبه بفيروس كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
08 مايو 2020
العدوى انتقلت إلى القطة من مالكها
وفاة قط وصاحبه بعد إصابتهما بكورونا في إسبانيا

توفي قط في إسبانيا عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما كشفت عملية التشريح.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، إنه يعتقد أن القط التقطت العدوى من صاحبه الذي توفي هو أيضا نتيجة إصابته بالفيروس.

ويعود القط ذو الأربع سنوات، إلى عائلة تقطن إقليم كتالونيا الإسباني، وقد تم نقله إلى مشفى بيطري بعدما واجه صعوبات في التنفس.

واكتشف الفريق الطبي بأن القط مصاب بفشل قلب بجانب ارتفاع في درجة الحرارة وصل إلى 38.2 درجة مئوية، وانخفاض في مستوى الصفائح الدموية.

وقد اختار الأطباء خيار الموت الرحيم للقط، الذي كان يعاني بالفعل من مشاكل وراثية في القلب.

وبسبب اشتباه الطبيب في إصابة القط بفيروس كورونا، تم إرسال جثة القط إلى مركز أبحاث، حيث عثر الأطباء على آثار لفيروس كورونا، بعد أخذ عينات من الأنف والجهاز الهضمي.

ويعتقد الأطباء أن القط قد التقط العدوى من صاحبه الذي توفي بفيروس كورونا، حسب صحيفة "لافانغارديا" المحلية.

ويعتبر هذا القط واحدا من بين ستة قطط حول العالم، التقطت عدوى فيروس كورونا المستجد.

وحتى الآن لا يوجد دليل على انتقال الفيروس من قط إلى آخر، بحسب دراسة صينية أجريت على 102 قط في مدينة ووهان الصينية.

ووجد علماء في معهد هاربين البيطري الصيني إن القطط والحيوانات الأليفة، كانت عرضة للإصابة بكورونا، فيما كانت الإصابة نادرة عند الكلاب.

كما قال العلماء إن الخنازير والدجاج والبط، لم تكن عرضة للإصابة على الإطلاق.

الحرة / ترجمات - واشنطن