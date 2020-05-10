صحة

كيف تحمي نفسك من كورونا بمكان عملك؟ نصائح من كوريا الجنوبية

10 مايو 2020
حافظ على مسافة أمان مترين على الأقل مع الموظفين الأخرين
حافظ على مسافة أمان مترين على الأقل مع الموظفين الأخرين

وضعت السلطات في كوريا الجنوبية إرشادات تفصيلية توضح فيها المطلوب من الجميع للعمل من المكاتب والبقاء آمنين على أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي 69 صفحة من التعليمات وجهت السلطات العاملين وأصحاب العمل بشان بيئة المكاتب الجديدة المطلوبة في ظل أزمة كورونا والتي تعتمد على تقليل فرص انتقال الفيروسات والجراثيم بين الموظفين.

كوريا الجنوبية كانت من أوائل الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، وبلغ عدد الإصابات فيها قرابة 11 ألف حالة، وبعدد وفيات 256 وفاة، فيما تعافى أكثر من تسعة آلاف شخص.

وبعد سيطرتها على انتشار الفيروس بدأت الدولة بإعادة الحياة إلى طبيعتها وذلك بعد أن شهدت مدن ومناطق صناعية إغلاقات وعزل بالكامل.

التعليمات تشمل جميع مناحي الحياة سواء كانت تتعلق أثناء وجوده في دور العبادة، أم في المتاجر، وحتى المطاعم وحفلات الزفاف، ولكنها ركزت على تواجد الأشخاص ضمن بيئة عملهم، حيث أصبح وجود المعقمات لليدين أمرا حتميا ومراعاة المسافات بين الموظفين بأن تبقى بنحو مترين، والاعتماد على عقد الاجتماعات عبر الإنترنت ما أمكن.

التعليمات الموجهة للموظفين

  • إذا شعرت بالمرض اذهب للمنزل مباشرة.
  • استخدم نظام ساعات العمل المرن بحيث يتاح لك إما العمل من المنزل أو الذهاب للشركة خارج أوقات الذروة في وسائل النقل العام، ولا تبخل على نفسك في أخذ إجازاتك.
  • أثناء تواجدك خارج المنزل حافظ على مسافة بينك وبين الآخرين بحدود مترين.
  • ورشات العمل والدورات التدريبية والاجتماعات يجب أن تكون عبر الإنترنت.
  • حافظ على النظافة الشخصية واستخدم المعقمات ولكن من دون مبالغة.
  • حافظ على الحد الأدنى من التواصل المباشر مع الآخرين، وأتمم متطلبات العمل باستخدام الرسائل والبريد الإلكتروني.
  • نظف وعقم الأماكن التي تلمسها يديك في كثير من الآحيان مثل الطاولة ولوحة المفاتيح والهاتف وغيرها.
  • اغسل يديك جيدا وبشكل متكرر خلال اليوم.
  • لا تصافح أحدا، ولا تلمس وجهك.
  • استخدم أكواب القهوة والأدوات الخاصة بك في الكافتيريا في العمل.
  • تجنب التجمعات الصغيرة أو اللقاءات الجانبية مع زملائك في العمل.
  • حاول تجنب الذهاب لأخذ استراحتك في الوقت الذي تكون فيها الكافتيريا ممتلئة.

التعليمات الموجهة لأصحاب العمل

  • قياس حرارة الموظفين أثناء الدخول لمبنى الشركة باستخدام الأجهزة التي تعمل من دون لمس.
  • اسمح للموظفين باستخدام أيام الإجازات أو الإجازات المرضية خاصة لمن لديهم أعراض حمى أو أمراض في الجهاز التنفسي.
  • اسمح للموظفين بالعمل من المنزل إذا لم يكن هناك أي داع لوجودهم في مكان العمل.
  • قلل من رحلات العمل سواء كانت داخل الدولة أم إلى خارجها.
  • تأكد من وجود مسافة مترين على الأقل بين مكاتب الموظفين، وأعد ترتيب طريقة توزيع المكاتب داخل الشركة.
  • حاول تغيير المقاعد في الكافتيريا لتصبح بشكل متعرج أو وضع فواصل شفافة ما بين الطاولات.
  • التكثيف من توجيه الموظفين للاهتمام بالنظافة الشخصية ووضع معقمات الأيدي في أماكن واضحة.
  • توفير الكمامات ومنتجات النظافة وفقا لاحتياجات مكان العمل.
  • تكليف أشخاص في كل قسم للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات الصحية.
  • تقليل الاجتماعات، واتمامها عبر المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو قد الإمكان.
  • أي موظف قادم من سفر عليك أن تطلب منه إما العمل من المنزل أو أن يحجر على نفسه لأسبوعين على الأقل.
  • التعامل بمرونة مع الموظفين الذين يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي المزمنة وحثهم على العمل من المنزل.

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صحة

هل تقضي حرارة الصيف على كورونا؟ أول دراسة عالمية تقدم إجابة صادمة

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
الكثيرون يأملون أن تعيق حرارة الصيف انتشار فيروس كورونا المستجد
الكثيرون يأملون أن تعيق حرارة الصيف انتشار فيروس كورونا المستجد

ينبي كثيرون آمالا على انحسار موجة فيروس كورونا مع ارتفاع درجات الحراة في فصل الصيف، حيث تحاول الدراسات التي يجريها العلماء بناء توقعات لمستقبل الوباء.

وتوصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة تورونتو الكندية إلى أن حرارة الطقس لا تساعد في محاربة فيروس كورونا المستجد، في حين أن إجراءات الإغلاق هي الإجراء الأمثل..

وشملت الدراسة جميع المناطق الجيوسياسية الـ144 في العالم حيث تم توثيق أكثر من 375 ألف حالة إصابة بالفيروس الجديد بحلول 27 مارس، ما يجعلها أول دراسة علمية عالمية خارج الصين التي تظهر أن المناخ لا يلعب على الأرجح أي دور في انتقال الفيروس الجديد. 

ولم تجد الدراسة التي نشرت في دورية الجمعية الكندية الطبية الخميس، أي ارتباط تقريبا لتطور الوباء استنادا إلى درجة الحرارة، لكنها وثقت ارتباطا قويا بين انخفاض انتشار الفيروس والقيود المفروضة على التجمعات الكبيرة وإغلاق المدارس والتباعد الاجتماعي.

وأشار الباحثون إلى ارتباط ضعيف بين الرطوبة وتقلص الانتشار، لكنهم قالوا إن قيود الصحة العامة هي أكثر الوسائل فعالية لمكافحة الفيروس.

وكتب الباحثون "في دراستنا، فقط تدخلات الصحة العامة كانت مرتبطة باستمرار بتراجع نمو الوباء، وكلما زاد عدد تدخلات الصحة العامة، كلما زاد انخفاض النمو".

وقال الدكتور بيتر جوني، أحد أبرز من كتبوا الدراسة، "الجميع يأمل في موسمية" الفيروس. وأضاف "نتائجنا هي ذات صلة مباشرة، مع تفكير دول عدة ومقاطعات وأقاليم كندية، في تخفيف أو رفع بعض من هذه التدخلات المتعلقة بالصحة العامة".

وقالت عالمة الأوبئة في جامعة تورونتو والتي شاركت في كتابة الدراسة "الصيف لن يجعل هذا يختفي. من الضروري أن يعرف الناس ذلك. من جهة أخرى، كلما زادت تدخلات الصحة العامة في منطقة ما، كلما كان الأثر أكبر في تباطؤ نمو الوباء".  

ولقياس تأثير المناخ على انتشار الفيروس، قام الباحثون بدراسة فترة الاعتدال الربيعي عندما بلغت أشعة الشمس نصفي الكرة الأرضية بكميات متساوية. ونتيجة لذلك، تمكنوا من إدراج خط العرض كعامل مع درجة الحرارة في المدن الكبرى حول العالم، ثم المقارنة مع التدخلات الصحية العامة مثل إغلاق المدارس.

النتائج فاجأت فريق الباحثين. وقال جوني في هذا الإطار "لقد أجرينا دراسة أولية تقترح أن خطوط العرض والحرارة يمكن أن تلعب دورا" في انتشار الفيروس، وأضاف "لكن عندما أعدنا الدراسة تحت ظروف أكثر دقة، توصلنا بنتيجة عكسية".

ووجد الباحثون أن الرطوبة قد تساعد في محاربة الفيروس قليلا، ربما لأن قطرات الهباء الجوي تسقط أرضا بسرعة أكبر أو أن جزيئات الفيروس تصبح غير مستقرة في الهواء الرطب والثقيل. لكن هذا الارتباط تضاءل مقارنة بإجراءات التباعد الاجتماعي. 

وذكر موقع فوكس نيوز إن الدراسة الكندية تتبع دراسات أخرى بحثت في العلاقة بين الأحوال الجوية وانتشار الفيروس.

ويأمل الكثيرون أن تعيق حرارة الصيف انشار الجائحة العالمية، مثلما تفعل مع الإنفلونزا الموسمية.  

وتوصلت دراسة أجراها معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في مارس، إلى أن فيروس كورونا المستجد، ينتشر بشكل أسرع في المناطق الأكثر برودة، لكن تلك المعلومات قد تكون قديمة الآن بالنظر إلى الأرقام الأخيرة.

الحرة / ترجمات - واشنطن