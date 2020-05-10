كيف تحمي نفسك من كورونا بمكان عملك؟ نصائح من كوريا الجنوبية

وضعت السلطات في كوريا الجنوبية إرشادات تفصيلية توضح فيها المطلوب من الجميع للعمل من المكاتب والبقاء آمنين على أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي 69 صفحة من التعليمات وجهت السلطات العاملين وأصحاب العمل بشان بيئة المكاتب الجديدة المطلوبة في ظل أزمة كورونا والتي تعتمد على تقليل فرص انتقال الفيروسات والجراثيم بين الموظفين.
كوريا الجنوبية كانت من أوائل الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، وبلغ عدد الإصابات فيها قرابة 11 ألف حالة، وبعدد وفيات 256 وفاة، فيما تعافى أكثر من تسعة آلاف شخص.
وبعد سيطرتها على انتشار الفيروس بدأت الدولة بإعادة الحياة إلى طبيعتها وذلك بعد أن شهدت مدن ومناطق صناعية إغلاقات وعزل بالكامل.
التعليمات تشمل جميع مناحي الحياة سواء كانت تتعلق أثناء وجوده في دور العبادة، أم في المتاجر، وحتى المطاعم وحفلات الزفاف، ولكنها ركزت على تواجد الأشخاص ضمن بيئة عملهم، حيث أصبح وجود المعقمات لليدين أمرا حتميا ومراعاة المسافات بين الموظفين بأن تبقى بنحو مترين، والاعتماد على عقد الاجتماعات عبر الإنترنت ما أمكن.
التعليمات الموجهة للموظفين
- إذا شعرت بالمرض اذهب للمنزل مباشرة.
- استخدم نظام ساعات العمل المرن بحيث يتاح لك إما العمل من المنزل أو الذهاب للشركة خارج أوقات الذروة في وسائل النقل العام، ولا تبخل على نفسك في أخذ إجازاتك.
- أثناء تواجدك خارج المنزل حافظ على مسافة بينك وبين الآخرين بحدود مترين.
- ورشات العمل والدورات التدريبية والاجتماعات يجب أن تكون عبر الإنترنت.
- حافظ على النظافة الشخصية واستخدم المعقمات ولكن من دون مبالغة.
- حافظ على الحد الأدنى من التواصل المباشر مع الآخرين، وأتمم متطلبات العمل باستخدام الرسائل والبريد الإلكتروني.
- نظف وعقم الأماكن التي تلمسها يديك في كثير من الآحيان مثل الطاولة ولوحة المفاتيح والهاتف وغيرها.
- اغسل يديك جيدا وبشكل متكرر خلال اليوم.
- لا تصافح أحدا، ولا تلمس وجهك.
- استخدم أكواب القهوة والأدوات الخاصة بك في الكافتيريا في العمل.
- تجنب التجمعات الصغيرة أو اللقاءات الجانبية مع زملائك في العمل.
- حاول تجنب الذهاب لأخذ استراحتك في الوقت الذي تكون فيها الكافتيريا ممتلئة.
التعليمات الموجهة لأصحاب العمل
- قياس حرارة الموظفين أثناء الدخول لمبنى الشركة باستخدام الأجهزة التي تعمل من دون لمس.
- اسمح للموظفين باستخدام أيام الإجازات أو الإجازات المرضية خاصة لمن لديهم أعراض حمى أو أمراض في الجهاز التنفسي.
- اسمح للموظفين بالعمل من المنزل إذا لم يكن هناك أي داع لوجودهم في مكان العمل.
- قلل من رحلات العمل سواء كانت داخل الدولة أم إلى خارجها.
- تأكد من وجود مسافة مترين على الأقل بين مكاتب الموظفين، وأعد ترتيب طريقة توزيع المكاتب داخل الشركة.
- حاول تغيير المقاعد في الكافتيريا لتصبح بشكل متعرج أو وضع فواصل شفافة ما بين الطاولات.
- التكثيف من توجيه الموظفين للاهتمام بالنظافة الشخصية ووضع معقمات الأيدي في أماكن واضحة.
- توفير الكمامات ومنتجات النظافة وفقا لاحتياجات مكان العمل.
- تكليف أشخاص في كل قسم للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات الصحية.
- تقليل الاجتماعات، واتمامها عبر المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو قد الإمكان.
- أي موظف قادم من سفر عليك أن تطلب منه إما العمل من المنزل أو أن يحجر على نفسه لأسبوعين على الأقل.
- التعامل بمرونة مع الموظفين الذين يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي المزمنة وحثهم على العمل من المنزل.