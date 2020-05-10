صحة

"عملاقة وتعيش آلاف السنين".. علماء يكشفون حقائق عن فيروسات خطيرة تهدد البشرية

10 مايو 2020
تمتاز الفيروسات العملاقة بضخامة حجمها مقارنة مع الفيروسات الأخرى
تمتاز الفيروسات العملاقة بضخامة حجمها مقارنة مع الفيروسات الأخرى

من جليد سيبيريا إلى القطب الجنوبي عثر باحثون على مدى السنوات الماضية على فيروسات عملاقة تسببت لهم بالدهشة للعثور عليها في مناطق لم تكن متوقعة على الإطلاق.

واستطاعت دراسة حديثة من جامعة ميشيغان تطوير نموذج لدراسة هذه الفيروسات العملاقة والبروتينات التي تعتمد عليها في نشر العدوى، في خطوة ستقرب العلماء والباحثين من دراستها بشكل أكبر، وفق تقرير نشره موقع "phys" اللإلكتروني.

حجم هذه الفيروسات التي تعتبر عملاقة حوالي 300 نانومتر، ويمكنها أن تعيش لآلاف السنوات، وهي تعتبر ضخمة الحجم إذا ما قورنت مع الفيروسات الأخرى التي لا يتجاوز حجمها 30 نانومتر.

الباحثة كريستين بارنت التي تدرس الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية في جامعة ميشيغان قالت إن هذه الفيروسات العملاقة تمتاز بأنها معقدة جدا، وحتى أن بعض العينات التي وجدت في سيبيريا لا تزال لديها القدرة على العدوى والانتشار حتى بعد 30 ألف عام من بقائها في تربة جليدية.

وأوضحت أن الجينوم الذي تحمله هذه الفيروسات قادرة على الحفاظ على نفسها في أقسى البيئات، حيث تم تحليل فيروسات تعرف باسم أنتاركتيكا وسامبا وتوبان.

ووجدت أن لهذه الفيروسات آلية فريدة لإطلاق الجينوم الفيروسي الخاص بها، ولديها بعض أشكال تشبه نجم البحر.

وطور الباحثون طريقة جديدة لمحاكاة مراحل الانتشار والعدوى باستخدام مجهر خاص مع ضمان محاكاة ظروف بيئية قاسية أثناء عملية العدوى مثل تعريضها لدرجات حموضة عالية أو درجات حرارة مرتفعة، وهو ما سيتيح الباب لأبحاث أخرى لدراسة سبل محاربة هذه الفيروسات.

ووجد الباحثون اختلافا في العدوى والانتشار تبعا للبيئة التي يتم تعريضها لها، ناهيك عن اختلاف البروتينات التي يطلقها الفيروس في كل مرحلة، وهي التي تكون مسؤولة عن التمويه وخداع الخلية واختطاف قدرتها على التناسخ من أجل نسخ نفسها داخلها.

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"عملاقة وتعيش آلاف السنين".. علماء يكشفون حقائق عن فيروسات خطيرة تهدد البشرية

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علماء يحذرون: فيروسات فضائية غريبة قد تغزو الأرض من المريخ

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
ناسا ستطلق هذا الصيف مهمة غير مأهولة إلى المريخ
ناسا ستطلق هذا الصيف مهمة غير مأهولة إلى المريخ

فيما يبدو وكأنها قصة خيال علمي، أعرب علماء عن قلقهم إزاء وصول فيروسات فضائية إلى كوكب الأرض في ظل استعداد البشر للقيام بأول مهمة إلى كوكب المريخ.

ويقول العلماء إن البشر عندما يعودون من زيارة مرتقبة إلى المريخ في العقد الثالث من الألفية الثالثة، سيكونون مضطرين إلى الخضوع لحجر صحي لأن عينات الصخور من الكوكب الأحمر قد تكون خطيرة مثل فيروس إيبولا وإن كان الاحتمال بأنها كذلك منخفض.

ويحذر الخبراء من أن اتباع بروتوكولات أمر ضروري لمنع تعلق ملوثات فضائية بالمركبات الفضائية ورواد الفضاء عند عودة هؤلاء من الكوكب الأحمر.

وسيتعين على المركبات الفضائية العائدة أن تخضع إلى تنظيف كيماوي يشمل حرارة شديدة أيضا.

أستاذ علوم الطيران والفضاء في جامعة ستانفورد، سكوت هوبارد كتب تقريرا، نشرته الشهر الماضي الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب، يستعرض  نتائج التوصيات الحديثة المتعلقة بـ"حماية الكواكب" أو "الجحر الكوكبي"- حماية الأرض والعوالم الأخرى من التلوث البيولوجي المتبادل. 

وفي تصريحات لموقع ستانفورد نيوز التابع للجامعة، قال هوبارد إن حماية الكواكب ذات أهمية قصوى عند عودة أي شخص أو شيء من المريخ.

وأضاف "برأيي، ورأي مجتمع العلوم، إن احتمال أن تحتوي صخور من المريخ عمرها ملايين السنين على شكل من الحياة النشطة التي قد تصيب الأرض، أمر منخفض للغاية". 

ولكن "العينات (من المريخ) التي تعيدها (ناسا) سيتم فرض حجر صحي عليها ومعالجتها كما لو كانت فيروس إيبولا إلى أن تثبت سلامتها" وفق ما أوضح هوبارد.

وأردف "أما بالنسبة للبشر، فقد تم عزل رواد فضاء أبولو الذين شاركوا في بعثات القمر القليلة  الأولى، للتأكد من خلوهم من أي علامات على المرض.

وعندما تبين أن القمر لا يشكل خطرا، تم إلغاء الحجر". وقال "لا شك أن إجراء من هذا القبيل سيتم اتباعه بالنسبة لعودة البشر من المريخ".

وفيما تستعد وكالة الفضاء الأميركية ناسا لإطلاق المهمة غير المأهولة إلى المريخ هذا الصيف والتي سيقوم بها مسبار برسيفيرنس، قال هوبارد "من أجل التحكم في التلوث الأمامي (القادم من الأرض)، فإن الأجهزة المرسلة من الأرض سيتم تنظيفها بصورة شاملة. الأنابيب التي ستحتوي على عينات على متن المسبار تم طبخها في حرارة مرتفعة".

وأوضح أنه من أجل الحماية من "تلوث خلال العودة، هناك جهد كبير لـ'كسر سلسلة التواصل' بين المركبة الفضائية العائدة وعينات الصخور المريخية. وعلى سبيل المثال، يتم التخطيط لتقنيات إغلاق ولحم لخلق ثلاثة مستويات احتواء أو أربعة".

وأعلن مدير ناسا جيمس بريدنستين في العام الماضي أن وكالة الفضاء تعتزم إرسال بشر إلى المريخ في العقد الثالث من الألفية الحالية.

الحرة / ترجمات - واشنطن