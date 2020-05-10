صحة

مؤرخون: جائحة كورونا قد تنتهي اجتماعيا قبل إيجاد لقاح

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا 4 ملايين شخص حول العالم
تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا 4 ملايين شخص حول العالم

يقول مؤرخون إن جائحة كورونا يمكن أن تنتهي اجتماعيا قبل أن تنتهي طبيا، إذيفقد الناس القدرة على تحمل القيود والتباعد الاجتماعي، فيعودون إلى حياتهم الطبيعية قبل العثور على لقاح آمن وفعال.

والنهاية الطبية التي يقصدها المؤرخون هي أن تنخفض معدلات الإصابة والوفيات. أما النهاية الاجتماعية، فتتمثل بتلاشي الخوف من المرض، وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

نعومي روجرز، مؤرخة في جامعة ييل، تقول إن استمرار الأزمة سيتسبب بإرهاق وإحباط اجتماعي يؤثر على الحالة النفسية، ما يجعل الناس يتوقفون عن توخي الحيطة والحذر، وبالتالي يعودون إلى حياتهم العادية.

وأشارت إلى ما يحدث حاليا في بعض الولايات الأميركية بعودة فتح النشاطات الاقتصادية رغم التحذيرات الصحية، بأن هذه الخطوة سابقة لأوانها، إلا أن تزايد الأعباء الاقتصادية التي سببها الإغلاق قد يدفع الناس إلى تحدي أوامر الحجر والإغلاق.

وأضافت روجرز أن هذا الصراع الذي نشهده الآن، حصل سابقا في تاريخ الأوبئة، التي كانت تنتهي اجتماعيا قبل أن تنتهي طبيا.

وحتى الصراع على نهاية أزمة الجائحة اجتماعيا، لن يكون مفاجئا أو أمرا آنيا، بل سيكون عبر عملية طويلة أيضا، يتخللها شد وجذب ما بين مؤيد ومعارض، وفق الدكتور ألان براندت، وهو مؤرخ في جامعة هارفارد.

وأضاف أن الناس يتعبون من حالة الذعر ويتعلمون العيش مع المرض، وهذا أمر رأيناه على مر التاريخ، وهو ما لن تجد له ذكرا في بيانات الصحة العامة.

الدكتور جيرمي غرين، مؤرخ الطب في جامعة جونز هوبكنز، يقول إن الناس عندما يسألون "متى ستنتهي الأزمة؟" فإنهم يقصدون النهاية الاجتماعية.

جائحة كورونا المستجد نشرت معها وباء الخوف لدى الناس، وهو ما تراه الدكتورة سوزان مواري من الكلية الملكية للجراحين في دبلن – إيرلندا، أمرا عاديا، مشيرة إلى أن هذا الأمر شهدته في إيرلندا حيث ساد الذعر بعدما انتشرت أنباء عن وباء إيبولا في غربي أفريقيا، رغم عدم تسجيل أي حالة في بلدها.

وذكرت أن الناس في الأماكن العامة قلقون جدا، "فسعلة واحدة من شخص بجانبك كفيلة بإبعادك عنه مسافة، وتحاول تجنب الاقتراب منه"، داعية إلى ضرورة محاربة الخوف من المرض بقدر ما ننشط في مكافحة أي فيروس، خاصة وأنه يمكن أن يلحق الضرر بالأشخاص الضعفاء، ولا سيما من الناحية النفسية.

إنفلونزا عام 1918 تعد المثال الأكثر تداولا في التاريخ الحديث، والتي قتل فيها 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، فقد كانت تفترس كبار العمر وصغارهم، وأظهرت في حينها أن نقص التقدم والاختراعات البشرية تسبب في تدمير الحياة البشرية.

وقد انتهت تلك الجائحة اجتماعيا، خاصة وأنها كانت في خضم حرب عالمية مشتعلة، وكان الناس فيما بعد مستعدين لبداية جديدة، متناسين أحزانهم، وفق المؤرخ في جامعة ييل، فرانك سنودن.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

العنف الجنسي في زمن كورونا.. دروس من إيبولا

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
خلال زمن الأوبئة تترك إجراءات تهدف إلى حماية المواطنين، النساء والفتيات عرضة للعنف
خلال زمن الأوبئة تترك إجراءات تهدف إلى حماية المواطنين، النساء والفتيات عرضة للعنف

أدت الكارثة الصحية التي سببها فيروس كورونا المستجد، إلى تعطيل نشاطات الشعوب حول العالم، ولا يزال الوباء يواصل انتشاره. وفي حين تشكل أوبئة من قبيل كوفيد-19 تهديدا صحيا للجميع، إلا أن الفتيات والنساء يتضررن أكثر من غيرهن.

ففي زمن الأوبئة، تترك الخطوات ذاتها الرامية إلى حماية المواطنين ومساعدة الأنظمة الصحية على الصمود، النساء والفتيات بشكل خاص عرضة للعنف.

ويعد العنف الجنسي والعنف على أساس الجنس، من العواقب الخفية للجائحة. فبينما تجد المجتمعات نفسها مجبرة على ملازمة المنازل، تواجه النساء والفتيات خطرا متزايدا للوقوع ضحية العنف المنزلي، وعنف شريك حميم، والاعتداء على الأطفال، وأشكال أخرى من الانتهاكات العنيفة.

وفي مقال على موقع ذا كونفرسيشن، توضح أستاذة الصحة العالمية المشاركة بجامعة بوسطن، مونيكا أديامبو أنيانغو، والأخصائية في الصحة العالمية في نفس الجامعة أليكساندرا ريغن، أن بحثا أجرتاه خلال تفشي إيبولا بين 2013 و2015 في غربي إفريقيا، يكشف عن ارتفاع في العنف الجنسي والعنف على أساس الجنس، فيما كانت جهود الاستجابة خلال تلك الفترة مركزة على مكافحة المرض.

وتقول الكاتبتان، إن ذلك التركيز كان مهما، لكن لم يتم وضع أي بروتوكولات لحماية الفتيات والنساء من العنف خلال الوباء، فقد جعلت إجراءات الحجر وإغلاق المدارس التي اتخذت لاحتواء المرض، النساء والمراهقات عرضة للإكراه والاستغلال والاعتداء الجنسي.

وتوجد بالفعل مخاوف من أن كورونا يؤدي إلى زيادة في العنف الجنسي والعنف على أساس الجنس. وقد دق الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، ناقوس الخطر بشأن "تصاعد عالمي مرعب" للعنف المنزلي. 

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 35 في المئة من النساء حول العالم تعرضن بالفعل لشكل من أشكال العنف الجنسي والعنف على أساس الجنس خلال حياتهم. وفي بعض الأزمات، ارتفع الرقم إلى أكثر من 70 في المئة.

خلال وباء إيبولا في غرب إفريقيا، لوحظت زيادة في هذا النوع من العنف، لكن التقديرات المتعلقة بحجم الظاهرة يصعب الحصول عليها وقليلا ما تم الإبلاغ عنها. الناجيات من العنف جرى إهمالهن لأن العمال الصحيين كانوا يركزون على حالات الإصابة، وفق الكاتبتين. 

أوجه التشابه بين الاستجابة لكل من إيبولا وكورونا صارخة، وفق  المقال، وتوقفت البنية التحتية للصحة العامة في زمن إيبولا، وفي محاولة يائسة للسيطرة على الفيروس، لجأت حكومات إلى العديد من إجراءات التباعد الاجتماعي المعمول بها حاليا بما فيها إغلاق المدارس وحظر التجول والحجر الصحي.  

وبينما انتشر إيبولا في البلدان التي اجتاحها، تم تجاهل حاجيات النساء والفتيات، خصوصا تلك المتعلقة بالعنف. وانتظرت كثير من المنظمات إلى حين السيطرة على إيبولا للاستجابة إلى تلك الحاجات، لكن عندها كان قد فات الأوان.

دروس

ومن أهم الدروس التي تم تعلمها من تفشي إيبولا، وفق المقال، أن الأوبئة تترك النساء والفتيات بشكل خاص عرضة للعنف. 

وتقول الكاتبتان إن على الحكومات أن تضمن حماية النساء والفتيات منذ بداية الوباء، لكنهما تضيفان أن ذلك ليس كافيا وأن هناك حاجة إلى دمج مبادرات للحد ولمنع وقوع العنف عبر القطاعات. 

ولأن الأبحاث أظهرت أن المجموعات النسائية المستقلة تعد العامل الوحيد الأكثر أهمية في معالجة العنف ضد النساء والفتيات، يؤكد المقال أن على النساء والفتيات أن يشاركن في تطوير وتقديم الخدمات خلال وباء كورونا. 

وعلاوة على ذلك، ينبغي تصنيف جميع خدمات الحماية الخاصة بالنساء والفتيات على أنها "ضرورية" خلال أي كارثة. وتعد الخطوط الساخنة للعنف المنزلي وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية وآليات العدالة مهمة خلال زمن الأوبئة.

وعلى الحكومات أن تحدد المنظمات التي تركز أساسا على العنف ضد النساء وأن تقدم لها الوسائل والموارد التي تحتاج إليها من أجل مواصلة دعمها لهؤلاء الأفراد خلال زمن الوباء. 

الرعاية السريرية عالية الجودة للناجين يتعين أن تكون متاحة في جميع الأوقات، وفق المقال، الذي دعا جميع المسؤولين في المجتمع بمن فيهم الزعماء الدينيون والنسائيون والقادة الشباب، إلى أن يلعبوا دورا في مبادرات الحد من انتشار كل من العنف والفيروس.

وإلى جانب كل ذلك، يجب تدريب العاملين في الخطوط الأمامية على التعرف على حالات العنف الجنسي والعنف على أساس الجنس وإحالتها بأمان. 

وعلى النساء أيضا أن يكن على دراية بالمخاطر المتزايدة خلال أوقات الأزمات، وأين يمكنهن الحصول على مساعدة.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن