صحة

نتائج إيجابية.. تعرف على 4 لقاحات حققت تقدما للوقاية من كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
نحو 100 مشروع يعملون على تطوير لقاحات وأدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد
نحو 100 مشروع يعملون على تطوير لقاحات وأدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد

وسط السباق المحموم والتجارب السريرية لأكثر من 100 عقار ولقاح من أجل علاج فيروس كورونا المستجد، فإن أربعة لقاحات حتى الآن أظهرت نتائج إيجابية متقدمة في إمكانية العلاج والوقاية من كوفيد-19.

حتى الآن تسبب الفيروس الذي ظهر في أواخر ديسمبر الماضي بإصابة أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم، وأدى لوفاة قرابة 280 ألف شخص، فيما تعافى منه 1.3 مليون شخص.

وعادة يبلغ متوسط تطوير اللقاحات حوالي 10.7 أعوام ما بين المرحلة التي تسبق التجارب السريرية، ولديها احتمال بدخول الأسواق لا تتجاوز نسبته 6 في المئة، وفق دراسة نشرتها مجموعة Plos One. 

وتاليا أربعة لقاحات كشفت نتائجها السريرية عن نتائج إيجابية وتشكل بارقة آمل للخروج من أزمة كورونا وفق تقرير نشره موقع " moneycontrol" الإلكتروني.

لقاح من جامعة أكسفورد

بدأ علماء من معهد جينر التابع لجامعة أكسفورد بإجراء التجارب البشرية على اللقاح الذي أطلق عليه اسم "ChAdOx1 nCoV-19" أبريل الماضي ومن المتوقع ظهور النتائج الأولى في منتصف يونيو.
وقال الباحثون إن التجارب السريرية على اللقاح ضد الفيروس المستجد والتي تجرى على 6000 ألاف شخص حول العالم، تجري بشكل جيد، مشيرين إلى أنهم يستخدمون تقنية معملية استخدموها بالفعل ضد فيروسات أخرى في السابق.

والتقنية عبارة عن حقن فيروس إنفلونزا البرد الشائع، بعد أن يتم تحييده وجعله غير قابل للانتشار بين البشر، بالمادة الوراثية لفيروس كورونا المستجد، مما ينتج فيروسا معدلا يستطيع جهاز المناعة في جسم الإنسان محاربته وهزيمته.

وأظهرت نتائج تجارب اللقاح، عمله بشكل جيد مع القرود، التي تعرضت لكميات مكثفة من فيروس كورونا المستجد، ما شجع الجامعة على بدء تجربته بين البشر. 

لقاح " مودرنا" 

اللقاح الآخر الذي أظهر نتائج إيجابية من تطوير شركة "مودرنا" للتكنولوجيا الحيوية التي يقع مقرها في ماساتشوستس، والذي يستخدم الحمض النووي للفيروس في إنتاج بروتين فيروسي مضاد له والذي سيولده جهاز المناعة، بما يجعل الجسم البشري مدافعا عن نفسه.

تجارب المرحلة الأولى أنهتها الشركة وهي تخطط للانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة بحلول الصيف، والتي إن أثبتت نجاحها ستبدأ بالتصنيع بشكل مباشر، والترتيب لتزويد الإمدادات باللقاح بالتعاون مع الحكومة الأميركية.

وكانت قد تلقت الشركة تمويلا حكوميا يقدر بنحو نصف مليار دولار، من أجل استكمال عملية تطوير اللقاح.

لقاح " فايزر"

عملاق الصناعات الدوائية فايزر بدأت تجاربها الخاصة بلقاح "BNT162" الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، وكانت قد بدأت تجربته في ألمانيا قبل ذلك.

وإذا أثبتت الاختبارات نجاحها فإن فايزر قد تبدأ بتوزيع اللقاح على أساس الاستخدام الطارئ في فصل الخريف وقد تحصل على إذن لتوزيع أوسع نطاقا بنهاية العام. 

اللقاح المذكور قائم على تقنية جديدة تسمى حمض نووي ريبوزي رسول (messenger RNA أو mRNA) والتي تحمل تعليمات من الحمض النووي إلى خلايا الجسم من أجل إنتاج بروتينات معينة.

واستثمرت الشركة الأميركية 500 مليون دولار في الأبحاث المتعلقة بدواء أو عقار ضد المرض الجديد، إلى جانب 150 مليون دولار أخرى لتجهيز قدراتها التصنيعية حتى تتمكن من إنتاج كميات كبيرة من أدوية مضادة للفيروسات بسرعة بما في ذلك اللقاح إذا تمكن من تخطي الاختبارات.

لقاح "سينوفاتش"

بدأت شركة "سينوفاتش" الصينية بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتجربته على مصابين في دول ينتشر فيها الفيروس بسرعة.

وهذه الشركة كانت قد استخدمت أبحاثها وقاعدة البيانات لديها حيث كانت تطور لقاحا ضد فيروس السارس والذي نشأ أيضا في الصين ونتج عنه فيروسات تاجية أخرى.

ورغم هذه النتائج الإيجابية فإن مجموعة من العلماء لا يزالون يرون أن إيجاد علاج يقي  من فيروس كورونا المستجد بحلول الخريف يعتبر ضربا من الخيال ووعوده غير واقعية، وفق تقرير نشره موقع "statnews" المتخصص بتغطية الأخبار الطبية.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

عربة عسكرية في العاصمة اللبنانية بيروت تساهم في تنفيذ أمر التباعد الاجتماعي في 22 مارس 2020
أزمة كورونا

فيروس كورونا يسبب ذعرا بالمحكمة العسكرية في بيروت

ناسا ستطلق هذا الصيف مهمة غير مأهولة إلى المريخ
صحة

علماء يحذرون: فيروسات فضائية غريبة قد تغزو الأرض من المريخ

نحو 100 مشروع يعملون على تطوير لقاحات وأدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد
صحة

نتائج إيجابية.. تعرف على 4 لقاحات حققت تقدما للوقاية من كورونا

جانب من حي بن غشير السكني في العاصمة طرابلس الذي طاله القصف مما أوقع ضحايا مدنيين
ليبيا

مقتل أربعة مدنيين بقصف صاروخي على العاصمة الليبية

الكثيرون يأملون أن تعيق حرارة الصيف انتشار فيروس كورونا المستجد
صحة

هل تقضي حرارة الصيف على كورونا؟ أول دراسة عالمية تقدم إجابة صادمة

وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة
مصر

مستشهدا بآية قرآنية.. وزير الأوقاف المصري: هجر صفحات التواصل المشبوهة واجب شرعى ووطنى

رفع إنتاج النفط في سوريا إلى 90 ألف برميل يوميا مع نهاية العام
سوريا

تقرير: إيران تنقب عن النفط في سوريا ورسائل مبطنة لروسيا وإسرائيل

صحة

علماء يحذرون: فيروسات فضائية غريبة قد تغزو الأرض من المريخ

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
ناسا ستطلق هذا الصيف مهمة غير مأهولة إلى المريخ
ناسا ستطلق هذا الصيف مهمة غير مأهولة إلى المريخ

فيما يبدو وكأنها قصة خيال علمي، أعرب علماء عن قلقهم إزاء وصول فيروسات فضائية إلى كوكب الأرض في ظل استعداد البشر للقيام بأول مهمة إلى كوكب المريخ.

ويقول العلماء إن البشر عندما يعودون من زيارة مرتقبة إلى المريخ في العقد الثالث من الألفية الثالثة، سيكونون مضطرين إلى الخضوع لحجر صحي لأن عينات الصخور من الكوكب الأحمر قد تكون خطيرة مثل فيروس إيبولا وإن كان الاحتمال بأنها كذلك منخفض.

ويحذر الخبراء من أن اتباع بروتوكولات أمر ضروري لمنع تعلق ملوثات فضائية بالمركبات الفضائية ورواد الفضاء عند عودة هؤلاء من الكوكب الأحمر.

وسيتعين على المركبات الفضائية العائدة أن تخضع إلى تنظيف كيماوي يشمل حرارة شديدة أيضا.

أستاذ علوم الطيران والفضاء في جامعة ستانفورد، سكوت هوبارد كتب تقريرا، نشرته الشهر الماضي الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب، يستعرض  نتائج التوصيات الحديثة المتعلقة بـ"حماية الكواكب" أو "الجحر الكوكبي"- حماية الأرض والعوالم الأخرى من التلوث البيولوجي المتبادل. 

وفي تصريحات لموقع ستانفورد نيوز التابع للجامعة، قال هوبارد إن حماية الكواكب ذات أهمية قصوى عند عودة أي شخص أو شيء من المريخ.

وأضاف "برأيي، ورأي مجتمع العلوم، إن احتمال أن تحتوي صخور من المريخ عمرها ملايين السنين على شكل من الحياة النشطة التي قد تصيب الأرض، أمر منخفض للغاية". 

ولكن "العينات (من المريخ) التي تعيدها (ناسا) سيتم فرض حجر صحي عليها ومعالجتها كما لو كانت فيروس إيبولا إلى أن تثبت سلامتها" وفق ما أوضح هوبارد.

وأردف "أما بالنسبة للبشر، فقد تم عزل رواد فضاء أبولو الذين شاركوا في بعثات القمر القليلة  الأولى، للتأكد من خلوهم من أي علامات على المرض.

وعندما تبين أن القمر لا يشكل خطرا، تم إلغاء الحجر". وقال "لا شك أن إجراء من هذا القبيل سيتم اتباعه بالنسبة لعودة البشر من المريخ".

وفيما تستعد وكالة الفضاء الأميركية ناسا لإطلاق المهمة غير المأهولة إلى المريخ هذا الصيف والتي سيقوم بها مسبار برسيفيرنس، قال هوبارد "من أجل التحكم في التلوث الأمامي (القادم من الأرض)، فإن الأجهزة المرسلة من الأرض سيتم تنظيفها بصورة شاملة. الأنابيب التي ستحتوي على عينات على متن المسبار تم طبخها في حرارة مرتفعة".

وأوضح أنه من أجل الحماية من "تلوث خلال العودة، هناك جهد كبير لـ'كسر سلسلة التواصل' بين المركبة الفضائية العائدة وعينات الصخور المريخية. وعلى سبيل المثال، يتم التخطيط لتقنيات إغلاق ولحم لخلق ثلاثة مستويات احتواء أو أربعة".

وأعلن مدير ناسا جيمس بريدنستين في العام الماضي أن وكالة الفضاء تعتزم إرسال بشر إلى المريخ في العقد الثالث من الألفية الحالية.

الحرة / ترجمات - واشنطن