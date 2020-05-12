صحة

أعراض جديدة.. فيروس كورونا يؤثر على حواس المصاب و"أصابع كوفيد" دليل عافية

الحرة / ترجمات - دبي
12 مايو 2020
فقدان حاسة اللمس أحدث الأعراض للإصابة بفيروس كورونا
فقدان حاسة اللمس أحدث الأعراض للإصابة بفيروس كورونا

يكتشف الباحثون كل يوم أعراضا جديدة لفيروس كورونا المستجد، أخرها ما يعرف باسم "أصابع كوفيد" وفقدان حاسة اللمس، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.

وبحسب دراسة جديدة أجراها باحثون دوليون، وتم نشرها في مجلة العلوم الصحية عبر الإنترنت "MedRxiv"، فإن فيروس كورونا يؤثر على حاسة الشم والتذوق وأيضا اللمس، وقد تكون هذه الأعراض طريقة مهمة للتمييز بين عدوى كوفيد -19  والعدوى الفيروسية الأخرى مثل الإنفلونزا والبرد.

وقال البروفيسور ماشا نيف، نائب العميد في الجامعة العبرية: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن كوفيد-19 يؤثر على نطاق واسع على الحواس الكيميائية ولا يقتصر على فقدان حاسة الشم".

وشملت الدراسة نحو 4039 مصابا بالفيروس في 40 دولة حول العالم، وأثبتت النتائج أن المصابين يعانون من فقدان كبير لحواس الشم والتذوق واللمس.

وأكد الباحثون أن هذه الأعراض يمكن أن تساعد البلدان ذات الإمدادات المحدودة من اختبارات فيروسات التاجية على تحديد أولويات من يتم فحصهم بحثًا عن المرض الجديد.

 

أصابع كوفيد

 

كما توصل الباحثون إلى أعراض جديدة تظهر على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا حتى لو لم تظهر عليها الأعراض الأساسية من ضيق في التنفس والسعال والحمى، تٌعرف باسم "أصابع كوفيد".

وهي بقع حمراء مؤلمة تظهر على أصابع القدمين والكاحل وما حولهم، وتكون في جميع الأصابع تقريباً، وتكون أصابع أقدام المصابين منتفخة وملتهبة ولامعة وقد تتحول إلى اللون الأرجواني في النهاية.

وأفادت الصحف الطبية في إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا أن هذه الأعراض تظهر حتى في حالة عدم ظهور الأعراض الأخرى للفيروس، مؤكدة أن معظم الذين اشتكوا من آلام في أصابع القدم بعد إصابتهم بالفيروس هم من الأطفال والمراهقين والشباب والأصحاء.

وقالت الدكتورة إستر فريمان، مديرة الأمراض الجلدية العالمية بمستشفى ماساتشوستس العام بأميركا إن أهم رسالة للجمهور لا داعي للذعر، فمعظم المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض في حالة جيدة للغاية، إنهم يبقون في المنزل ويتحسنون وتزول هذه الأصابع.

ووفقًا لطبيبة الأمراض الجلدية بجامعة جونز هوبكنز د. تولا أويسانيا، في حين أنه من غير الواضح لماذا يحدث هذا العارض وتظهر هذه البقع الجلدية، وأن هذا العارض يظهر في المراحل المتأخرة من الإصابة بالفيروس في اليوم 9 أو 10 من الإصابة، كما أنه يعاني منه الشباب والأصحاء أكثر من المسنين.

وأضافت أويسانيا: "معظم المرضى الذين لديهم أعراض أصابع القدم لا يمرضون بشدة، ولا يعانون من أمراض تنفسية، ولا يعانون من أعراض تدفعهم إلى الذهاب للمستشفى".

ويتفق العديد من المسؤولين الطبيين أن أولئك الذين يعانون من أصابع كوفيد لا ينبغي أن يشعروا بالقلق، لأنه مؤشر كبير على أن المريض قد أصيب بالفعل بالفيروس، واستجاب جسمه للعدوى الفيروسية بسرعة وقاومه.

بدوره، ذكر الدكتور ليندي فوكس، طبيب الأمراض الجلدية بسان فرانسيسكو: "الخبر السار هو أن هذه البقع تعني عادة أنك ستكون على ما يرام، علامة جيدة على أن جسمك أُصيب بالفيروس ويقوم برد فعل مناعي جيد تجاهه".

الحرة / ترجمات - دبي

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صحة

أعراض جديدة.. فيروس كورونا يؤثر على حواس المصاب و"أصابع كوفيد" دليل عافية

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إحصائيات أميركية حديثة.. اثنان في المئة من مرضى كورونا أطفال

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
الأطفال الأقل تأثرا بفيروس كورونا
الأطفال الأقل تأثرا بفيروس كورونا

أظهرت دراسة حديثة أن اثنين في المئة من المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة كانوا ما دون سن 18 عاما، وفق أرقام مراكز مراقبة الأمراض والسيطرة عليها.

وهذه النسبة أعلى مما هو مسجل في إيطاليا وإسبانيا، وهي مماثلة للنسب التي أعلنتها الصين.

ووفق الدراسة التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز عن مجلة جاما الطبية، فقد تمت دراسة 48 طفلا في 14 مستشفى، وهم يعانون من حالات طبية سابقة وأصيبوا بفيروس كورونا المستجد، اثنان منهم توفيا، و18 آخرون احتاجوا إلى وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، واثنان منهم لا يزالان على هذه الأجهزة بعد أكثر من شهر.

حتى الآن بلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة 1.36 مليون شخص، فيما بلغت أعداد الوفيات أكثر من 80 ألف وفاة، وتعافى أكثر من 211 ألف شخص.

ما توصلت إليه الدراسة يدعم فكرة أن كوفيد-19 يؤثر على نسبة محدودة من الأطفال، فيما يمكن أن يصاب بعضهم بمرض مدمر.

واستخدمت المستشفيات في علاج هؤلاء الأطفال العديد من الطرق المتبعة من خلال وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي أو استخدام أدوية هيدروكسي كلوروكين وريميسيديفير، إضافة إلى بلازما الدم. 

ويدرس العلماء لماذا كان الأطفال أقل تأثرا من البالغين بالفيروس، حيث يتم اختبار نظريات عدة، من بينها أن الخلايا المبطنة للأوعية الدموية وتغير عضلة القلب وخلايا الرئة، هي عوامل لا تساعد الفيروس على استخدام البروتينات من أجل التكاثر. 

ودعت الدراسة إلى ضرورة إيجاد مناهج علاجية موحدة للأطفال، مع ضرورة عدم استبعادهم من التجارب السريرية، التي تجرى على اللقاحات والأدوية المختلفة.

الطبيبة دانييل دي لوكا من الجمعية الأوروبية للعناية الحثيثة بالأطفال، والتي لم تشارك في إعداد الدراسة، قالت إن النتائج "تكشف عن نصف كأس فارغ وأخر ممتلئ، وفي نهاية المطاف فهذا الفيروس سيكون خطيرا على بعض الأطفال، ونظرية أنه لا يصيب الأطفال كانت خاطئة".

الحرة / ترجمات - واشنطن