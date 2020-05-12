صحة

الكمامات والقفازات الملقاة في شوارع الشرق الأوسط.. خطر صحي وبيئي

فرانس برس
12 مايو 2020
معدات الحماية المستعملة والملقاة في شوارع الشرق الأوسط خطر داهم على الصحة
معدات الحماية المستعملة والملقاة في شوارع الشرق الأوسط خطر داهم على الصحة

صدم المصور اللبناني عمر فرنجية بالعدد الكبير من الكمامات والقفازات المرمية في الشوارع خلال تنقله في الآونة الأخيرة في بيروت في أوج وباء كورونا، ونشر عبر فيسبوك 200 صورة التقطها بعدسته لمعدات طبية واقية مرمية أرضا من أجل التوعية إزاء مخاطر هذه الممارسات.

وقد عنون فرنجية هذه الصور "غزاة في بيروت"، بهدف توجيه رسالة توعية إزاء المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عن رمي هذه المخلفات الطبية في الشوارع.

ومن بغداد إلى غزة، يرمي سكان كثر الأقنعة الواقية والقفازات المستخدمة على نطاق واسع للحماية من فيروس كورونا المستجد، مباشرة بعد استخدامها، ما يفاقم التلوث.

غير أن مصدر القلق الأساسي هو أن هذه المعدات الواقية تتحول إلى مصدر خطر صحي من خلال رميها في شوارع بيروت، وفق ما أبلغ فرنجية وكالة فرانس برس.

وفيما ينتقل الفيروس في العادة عبر التخالط بين البشر من خلال الرذاذ المنتقل إلى المجاري التنفسية، أظهرت دراسات قدرته على الصمود على بعض الأسطح لأيام عدة، ما يعني أن الكمامات والقفازات المرمية تشكل خطرا على أي شخص يلامسها.

انقسام بشأن الفعالية

ومنذ ظهور الفيروس في الصين نهاية العام الفائت، سجلت بلدان الشرق الأوسط 7711 وفاة من أصل 233 ألفا و522 إصابة بوباء كوفيد-19.

وفي السعودية التي أعلنت تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة، ترغم بعض متاجر السوبرماركت المتسوقين على وضع قفازات أحادية الاستخدام.

ويعمد كثر إلى نزع هذه القفازات في مواقف السيارات بعد خروجهم من المتاجر ورميها.

وفي ظل حالة الهلع لدى المستهلكين الذين يتهافتون لشراء هذه المنتجات، سجلت الصيدليات في السعودية حالات نقص في بعض المعدات، بما فيها القفازات والكمامات وسوائل التعقيم.

وقد سُجل هذا التهافت رغم الانقسام بشأن فعالية هذه المنتجات.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن غسل اليدين بانتظام أكثر فعالية من وضع قفازات، في الوقاية من الفيروس.

كما أن المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها توصي الأشخاص العاديين بوضع أقنعة واقية قماشية قابلة للغسل في الأماكن العامة، وبالتالي حصر استخدام الأقنعة الجراحية بأفراد الطواقم الطبية وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

مبادرات خجولة

وفي قطاع غزة، تملأ الكمامات والقفازات المستعملة شاطئ البحر الملوث أصلا بالنفايات.

وأكثرية هذه المنتجات مصممة للاستخدام مرة واحدة وهي غير قابلة لإعادة التدوير كما أنها لا تتفكك عضويا، ما يجعلها مصدرا للتلوث وخطرا محتملا على الحياة البحرية في حال انتهى بها الأمر في البحر.

وقد اتخذ بعض أصحاب المتاجر مبادرات لجمع هذه المخلفات ووضعها في حاويات، غير أن الشاطئ يعاني تلوثا مزمنا، إذ إن كثيرين من سكان القطاع الفقير يرمون نفاياتهم في البحر.

وتقف لينا عودة خلال تنزهها مع زوجها، لجمع بعض المخلفات المرمية على الشاطئ.

وتقول هذه الفلسطينية البالغة 30 عاما لوكالة فرانس برس "لاحظت أقنعة وقفازات على الواجهة البحرية ووضعتها في حاوية القمامة لأن هذه الأمور تلوث الشاطئ".

كذلك يوضح زوجها جمال عودة "لا ثقافة عامة لتنظيف الشاطئ في غزة، غير أن بعض الناس يقومون بمبادرة لجمع المخلفات الطبية بما فيها الكمامات ووضعها في حاويات القمامة".

لكنه يأسف لأن "كثيرين يضعون أقنعة وقفازات ثم يرمونها على الأرض".
 

فرانس برس

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الأطباء أمام مهمة صعبة باختيار المرضى لعلاجهم برمديسيفير
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الأطباء أمام معضلة جديدة.. من سيحصل على دواء رمديسيفير أولا؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
الأطباء أمام مهمة صعبة باختيار المرضى لعلاجهم برمديسيفير
الأطباء أمام مهمة صعبة باختيار المرضى لعلاجهم برمديسيفير

بعدما كان الأطباء أمام معضلة نقص أجهزة التنفس الاصطناعي ومن ستكون له الأولوية في استخدامها، أصبحوا يواجهون تحديا من نوع آخر، في تحديد من سيحصل على دواء رمديسيفير، الذي أقرته السلطات الأميركية، أولا.

خلال الأشهر القليلة الماضية تصاعد الجدل والمخاوف بين الأطباء بأنهم سيجدون أنفسهم مضطرين لاختيار أو تحديد من سيوضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما كانت مستشفيات تدرس خيار عدم وضع أي أحد على هذه الأجهزة حتى لا تضطر إلى الاختيار ما بين المرضى، واليوم يجد الأطباء أنفسهم أمام هذا التحدي مرة أخرى، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".

رمديسيفير، الدواء الذي طورته شركة جلعاد وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في الأول من مايو باستخدامه بشكل طارئ خارج التجارب السريرية في المستشفيات، وذلك بعد أن أظهر نتائج إيجابية في مساعدة المصابين بالفيروس.

والعقار يستخدم في الحالات المتقدمة عندما يصل المريض إلى مرحلة الالتهاب الرئوي الحاد وانخفاض مستويات الأوكسجين التي تتطلب تدخلا طبيا.

وكان مدير مختبر جلعاد، دانيال أوداي، قد قال في تصريحات صحفية إن السماح باستعمال رمديسيفير يعني معالجة 100 إلى 200 ألف مريض، وبمدة علاج تتراوح بين 5 إلى 6 أيام.

وبهذا تكون الولايات المتحدة قد حجزت نحو 40 في المئة من الإمدادات الحالية التي ستوفرها جلعاد، وفق وزارة الصحة.

دواء رمديسيفير يضع الأطباء أمام معضلة أخلاقية
دواء رمديسيفير يضع الأطباء أمام معضلة أخلاقية

الطبيبة روشيل والنسكي، رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى مساتشوستس العام، قالت في تصريحات لشبكة "سي أن أن" "إننا الآن لدينا عدد كاف من أجهزة التنفس الاصطناعي، ولكننا نعرف أن الجرعات التي سنحصل عليها من علاج رمديسيفير لن تكون كافية".

وأضافت أنه "بعد استلام عدد من الجرعات، قامت لجنة محايدة تضم عددا من (علماء الأخلاقيات) بوضع إرشادات حول كيفية تخصيص إمدادات المستشفى المحدودة، حيث وضعت خارطة تحدد المرضى والمراحل التي وصلوا إليها".

وأشارت والنسكي إلى أن اللجنة توقعت "أن يكون هناك عدد مجهول سيحتاجون إلى هذا الدواء خلال الفترة القريبة المقبلة"، ما يعني ترتيب الأولويات مع ضمان توفر كمية يمكن استخدامها في الحالات الطارئة، وذكرت أن هذه اللجنة قد اجتمعت سابقا عند مواجهة معضلة نقص أجهزة التنفس الاصطناعي.

الشركة أعلنت أن عقارها أظهر نتائج "إيجابية" على مصابين بكوفيد-19
"أول عقار يساعد مرضى كورونا".. "ريمديسيفير" يحظى بموافقة فيدرالية طارئة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) وافقت على استخدام عقار "ريمديسيفير" في حالات الطوارئ، وذلك لاستخدامه في علاج المصابين بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد

وحتى مع عدم التأكد 100 في المئة بأن هذا الدواء يقلل معدلات الوفاة، أكدت والنسكي أن أكثر موقف محبط للطبيب هو أن يجد نفسه عاجز عن تقديم علاج يمكنه مساعدة المريض حتى وإن كانت احتمالات نجاته ضعيفة.

خلال الأسبوع الماضي بدأت الحكومة في توزيع عبوات هذا العقار على المستشفيات، ولكن لم يعرف العاملون في القطاعات الصحية في بعض الولايات لماذا لم يحصلوا عليها حتى الآن.

ويتخوف الأطباء في الولايات الأكثر تأثرا، من أنهم سيتصارعون مع أنفسهم في التفكير بكيفية تقنين عبوات العلاج، ومن هم الذين لهم الأولوية في الحصول عليها.

خبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، والذي يترأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أعرب عن تفاؤله بأن العقار قد يحدث فرقا في تسريع شفاء بعض المرضى.

وأشار مؤخرا إلى الإعلان عن معايير جديدة للرعاية الصحية، فيما قالت وزارة الصحة إنها ستوزع هذا الدواء في المناطق الأكثر تضررا، ولكنها لم تبين الآلية لحساب هذا الأمر أو المعايير التي ستستند إليها.

وعلى سبيل المثال، فقد أصيب في ولاية كاليفورنيا أكثر من 67 ألف شخص بالفيروس، ولكنها لم تتلق المساعدات الفيدرالية حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وفي سان فرانسيسكو بمستشفى زوكربيرغ يمكن للأطباء منح المرضى دواء رمديسيفير في حالات محددة تنطبق عليها معايير التجارب السريرية فقط، ويوجد استثناءات للحوامل والأطفال.

الطبيبة آني لويتكماير، من جامعة كالفيورنيا قالت إنها كانت سعيدة مطلع الشهر عندما أعلن عن إمكانية استخدام هذا الدواء للمصابين، ولكن بعد قرابة أسبوعين لا تزال ممنوعة من وصفه للمرضى.

وما يجعل مهمة الأطباء أصعب، هو أنهم لا يعرفون من يستفيد أكثر من الدواء من بين المصابين بفيروس كورونا، إذ لا تزال نتائج التجارب السريرية غير منشورة بالكامل.

الحرة / ترجمات - واشنطن