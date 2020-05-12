صحة

خلال 3 أسابيع.. دراسة: 95 % من المصابين يطورون أجساما مضادة لكورونا

الحرة / ترجمات - دبي
12 مايو 2020
95 % من مرضى فيروس كورونا طوروا أجسام مضادة لفيروس كورونا
95 % من مرضى فيروس كورونا طوروا أجسام مضادة لفيروس كورونا

توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة تشونغتشينغ الطبية في الصين إلى أن 95% من المصابين  بفيروس كورونا طوروا نوعين من الخلايا المناعية التي تحارب الفيروس خلال 3 أسابيع، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

ويتم تطوير اختبار الأجسام المضادة في الولايات المتحدة وخارجها لمعرفة من لديه بالفعل بعض الحماية المحتملة ضد الإصابة بالفيروس، ولكن لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول الأجسام المضادة: ما إذا كان الجميع المصابين يطورونها، وما هو مستوى الأجسام المضادة اللازمة لمنح الحماية، ومدة استمرار هذه الحماية.

وفي الدراسة، قام الباحثون بمراقبة فحوصات دم 258 مريضا بحثا عن علامات الأجسام المضادة، ومع الوقت وجد الباحثون أن الجسم ينتج نوعين من الأجسام المضادة للعدوى: الغلوبولين المناعي (LGM) و (LGG).

ويتم إنتاج الأول في وقت مبكر بعد الإصابة، وتوفر هذه الأجسام المضادة حماية قصيرة، كما وجد الباحثون أن فقط حوالي 40% من المرضى طوروا أجساما مضادة من الغلوبولين المناعي (LGM) خلال الأسبوع الأول بعد الإصابة.

ولكن بحلول الوقت الذي كان فيه المرضى تحت المراقبة لمدة أسبوعين، طور 95% منهم مستويات من الأجسام المضادة (IgM) يمكن التعرف عليها بسهولة.

والأهم من ذلك كله أن الخلايا المناعية أنتجت الأجسام المضادة من نوعية (LGG)، وهي أجسام مضادة تستغرق وقتًا أطول للتطور، ولكنها من النوع الذي يمكن أن يوفر حماية طويلة الأمد.

وفي دراسة مؤكدة لهذه الدراسة، جمع الباحثون في بريطانيا، عينات من دم 69 مصابا بالفيروس، وفي غضون 20 يوماً، وجدوا أن جميع المرضى ما عدا اثنين طوروا أجساما مضادة للفيروس. 

ومن أجل معرفة مقدار الحماية ومدة الحماية التي تمنحها هذه الأجسام المضادة، سيحتاج الباحثون الصينيون إلى مواصلة دراستهم، وربما يقوموا بتعريض هؤلاء الأشخاص لفيروس كورونا مرة أخرى، لمعرفة ما إذا كانت هذه الأجسام المضادة ستحميهم أم لا؟ 

ولكن حتى مرور الوقت الكافي لاستكمال هذه الدراسات، يعد البحث الصيني علامة مشجعة على أن جسم الإنسان يمكن أن يتعلم الدفاع عن نفسه ضد الفيروس التاجي بعد الإصابة الأولى.

وإذا ثبت أن هذا هو الحال، فقد نطور بشكل جماعي بعض مناعة القطيع التي من شأنها أن تمنع ظهور عدوى فيروسات تاجية محتملة في المستقبل من الوصول إلى مستويات الوباء.

الحرة / ترجمات - دبي

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صحة

أعراض جديدة.. فيروس كورونا يؤثر على حواس المصاب و"أصابع كوفيد" دليل عافية

الحرة / ترجمات - دبي
12 مايو 2020
فقدان حاسة اللمس أحدث الأعراض للإصابة بفيروس كورونا
فقدان حاسة اللمس أحدث الأعراض للإصابة بفيروس كورونا

يكتشف الباحثون كل يوم أعراضا جديدة لفيروس كورونا المستجد، أخرها ما يعرف باسم "أصابع كوفيد" وفقدان حاسة اللمس، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.

وبحسب دراسة جديدة أجراها باحثون دوليون، وتم نشرها في مجلة العلوم الصحية عبر الإنترنت "MedRxiv"، فإن فيروس كورونا يؤثر على حاسة الشم والتذوق وأيضا اللمس، وقد تكون هذه الأعراض طريقة مهمة للتمييز بين عدوى كوفيد -19  والعدوى الفيروسية الأخرى مثل الإنفلونزا والبرد.

وقال البروفيسور ماشا نيف، نائب العميد في الجامعة العبرية: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن كوفيد-19 يؤثر على نطاق واسع على الحواس الكيميائية ولا يقتصر على فقدان حاسة الشم".

وشملت الدراسة نحو 4039 مصابا بالفيروس في 40 دولة حول العالم، وأثبتت النتائج أن المصابين يعانون من فقدان كبير لحواس الشم والتذوق واللمس.

وأكد الباحثون أن هذه الأعراض يمكن أن تساعد البلدان ذات الإمدادات المحدودة من اختبارات فيروسات التاجية على تحديد أولويات من يتم فحصهم بحثًا عن المرض الجديد.

 

أصابع كوفيد

 

كما توصل الباحثون إلى أعراض جديدة تظهر على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا حتى لو لم تظهر عليها الأعراض الأساسية من ضيق في التنفس والسعال والحمى، تٌعرف باسم "أصابع كوفيد".

وهي بقع حمراء مؤلمة تظهر على أصابع القدمين والكاحل وما حولهم، وتكون في جميع الأصابع تقريباً، وتكون أصابع أقدام المصابين منتفخة وملتهبة ولامعة وقد تتحول إلى اللون الأرجواني في النهاية.

وأفادت الصحف الطبية في إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا أن هذه الأعراض تظهر حتى في حالة عدم ظهور الأعراض الأخرى للفيروس، مؤكدة أن معظم الذين اشتكوا من آلام في أصابع القدم بعد إصابتهم بالفيروس هم من الأطفال والمراهقين والشباب والأصحاء.

وقالت الدكتورة إستر فريمان، مديرة الأمراض الجلدية العالمية بمستشفى ماساتشوستس العام بأميركا إن أهم رسالة للجمهور لا داعي للذعر، فمعظم المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض في حالة جيدة للغاية، إنهم يبقون في المنزل ويتحسنون وتزول هذه الأصابع.

ووفقًا لطبيبة الأمراض الجلدية بجامعة جونز هوبكنز د. تولا أويسانيا، في حين أنه من غير الواضح لماذا يحدث هذا العارض وتظهر هذه البقع الجلدية، وأن هذا العارض يظهر في المراحل المتأخرة من الإصابة بالفيروس في اليوم 9 أو 10 من الإصابة، كما أنه يعاني منه الشباب والأصحاء أكثر من المسنين.

وأضافت أويسانيا: "معظم المرضى الذين لديهم أعراض أصابع القدم لا يمرضون بشدة، ولا يعانون من أمراض تنفسية، ولا يعانون من أعراض تدفعهم إلى الذهاب للمستشفى".

ويتفق العديد من المسؤولين الطبيين أن أولئك الذين يعانون من أصابع كوفيد لا ينبغي أن يشعروا بالقلق، لأنه مؤشر كبير على أن المريض قد أصيب بالفعل بالفيروس، واستجاب جسمه للعدوى الفيروسية بسرعة وقاومه.

بدوره، ذكر الدكتور ليندي فوكس، طبيب الأمراض الجلدية بسان فرانسيسكو: "الخبر السار هو أن هذه البقع تعني عادة أنك ستكون على ما يرام، علامة جيدة على أن جسمك أُصيب بالفيروس ويقوم برد فعل مناعي جيد تجاهه".

الحرة / ترجمات - دبي