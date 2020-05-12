صحة

شرب الكحول والتدخين خلال الحمل.. دراسة توضح الضرر على دماع الجنين

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
دراسة تحذر من تداعيات الشرب والتدخين خلال الحمل على تطور دماغ الجنين
دراسة تحذر من تداعيات الشرب والتدخين خلال الحمل على تطور دماغ الجنين

حذرت دراسة طبية حديثة من أن أي مستوى من الشرب أو التدخين أثناء الحمل قد يؤثر على نمو دماغ الأطفال حديثي الولادة.

ووجدت الدراسة التي نشرت الثلاثاء في مجلة "جاما نت ورك أوبن" أن التوقف عن العادتين أثناء الحمل، يترك ذات الأثر وإن بنسب متفاوته.

ولاحظ الباحثون أن الآثار السلبية طويلة المدى الناجمة عن التناول المفرط للكحول أو التبغ قبل الولادة (أو كليهما) يزيد من خطر حدوث نتائج سلبية متعددة. إذ أوضحت الدراسة أن التعرض للكحول قبل الولادة هو السبب الرئيسي للإعاقة الذهنية التي يمكن الوقاية منها، وأن التدخين أثناء الحمل هو أحد الأسباب (القابلة للتعديل) لأمراض ووفيات ما بعد الولادة.

آثار الكحول والتبغ على نشاط الدماغ

الدراسة شملت 1739  طفلا حديثي الولادة من أمهات من جنوب Yفريقيا والولايات المتحدة يلدن لأول مرة. وركزت الدراسة على العلاقة بين التعرض للكحول قبل الولادة ومتلازمة الموت المفاجئ بين الرضّع وولادة جنين ميت. كما أجرت متابعة لصيقة لحديثى الولادة الأحياء.

وتابعت الدراسة التفاصيل المتعلقة بالتعرض للكحول قبل الولادة عبر مقابلات لمدة شهر، أبلغت خلالها النساء عن كيفية استهلاكهن اليومي للكحول في آخر يوم للشرب وقبل 30 يوما، حتى أربع مرات أثناء الحمل. وتم رصد حتى نوعية المشروب وكميته والمدة وعلامته التجارية.

كما تم جمع معلومات التعرض للتبغ قبل الولادة حتى أربع مرات أثناء الحمل. وأبلغت النساء عن عادات التدخين في آخر يوم تدخين مسجل وقبل 30 يوما. وأشارت النساء أيضا إلى متوسط عدد السجائر والفترات التي دخنّ فيها في اليوم.

بعد ذلك أجرى الباحثون مخططات كهربائية للدماغ في 12 منطقة على فروة رأس الأطفال حديثي الولادة، أثناء نومهم.

ويعد التخطيط الكهربي للدماغ اختبارا غير جراحي لوظيفة الدماغ ونشاطه. ويستخدم عادة للتنبؤ بنتائج المؤثرات التي تتعرض لها أدمغة الأجنة وارتباطها بتطور أدمغتهم في أعمار لاحقة.

حديثو الولادة الذين تركت أمهاتهم الشرب قبل الثلث الثاني من الحمل، أو كانوا في مجموعات شرب مستمرة منخفضة إلى عالية، زادت لديهم قوة مخططات الدماغ الكهربية ذات التردد المنخفض في الصدغ الأيسر من الدماغ، مقارنة بالرضع الذين لم يتعرضوا للكحول قبل الولادة.

الرضع الذين دخنت أمهاتهم بمستويات معتدلة إلى عالية في أي وقت أثناء الحمل، أو دخنّ بأي مستوى في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من الحمل، انخفض لديهم النشاط الكهربائي في المنطقة الوسطى اليمنى من أدمغتهم، مقارنة مع الأطفال حديثي الولادة الذين لم يتعرضوا للتبغ في الرحم.

أما حديثو الولادة الذين تعرضوا للتبغ قبل الولادة باستمرار لكن بشكل معتدل أو عالٍ، فقد تقصلت لديهم بشدة قوة المخططات الكهربية في المنطقة الوسطى اليمنى من الدماغ، مقارنة مع أولئك الذين أقلعت أمهاتهم عن التدخين.

تأثيرات دراماتيكية

وقال المشرف الأساسي على الدراسة ويليام فيفر إن التغيرات في نشاط الدماغ طبيعية مع تقدم الأطفال في العمر، ولكن لا توجد معلومات كافية لاستنتاج ما إذا كانت الزيادات والانخفاضات الملحوظة في هذه الدراسة قد حدثت في وقت مبكر جدا أو متأخر جدا خلال نمو الأطفال حديثي الولادة. 

ومع ذلك، نبه فيفر إلى التأثيرات الدراماتيكية في أدمغة الأطفال الذين دخنت أمهاتهم أو شربن طوال فترة الحمل.

وأظهرت دراسات سابقة أثر التعرض للكحول والتبغ على مناطق معينة من الدماغ تتحكم في قدرة الطفل على تنظيم معدل ضربات القلب والتنفس وضغط الدم ودرجة الحرارة.

وقال فيفر إن "كل هذه الأمور مهمة وتنبه لضرورة الصمود خلال هذه الأشهر القليلة (من الحمل).. وقياسات أنشطة الدماغ التي أجريناها على حديثي الولادة تعكس تلك التوجهات".

ويخطط مؤلفو الدراسة لفحص المؤثرات الإضافية وعوامل نمط الحياة التي قد تؤثر على وظيفة النمو العصبي لدى حديثي الولادة، على المدى الطويل.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الأطباء أمام مهمة صعبة باختيار المرضى لعلاجهم برمديسيفير
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شرب الكحول والتدخين خلال الحمل.. دراسة توضح الضرر على دماع الجنين

صحة

الأطباء أمام معضلة جديدة.. من سيحصل على دواء رمديسيفير أولا؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
الأطباء أمام مهمة صعبة باختيار المرضى لعلاجهم برمديسيفير
الأطباء أمام مهمة صعبة باختيار المرضى لعلاجهم برمديسيفير

بعدما كان الأطباء أمام معضلة نقص أجهزة التنفس الاصطناعي ومن ستكون له الأولوية في استخدامها، أصبحوا يواجهون تحديا من نوع آخر، في تحديد من سيحصل على دواء رمديسيفير، الذي أقرته السلطات الأميركية، أولا.

خلال الأشهر القليلة الماضية تصاعد الجدل والمخاوف بين الأطباء بأنهم سيجدون أنفسهم مضطرين لاختيار أو تحديد من سيوضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما كانت مستشفيات تدرس خيار عدم وضع أي أحد على هذه الأجهزة حتى لا تضطر إلى الاختيار ما بين المرضى، واليوم يجد الأطباء أنفسهم أمام هذا التحدي مرة أخرى، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".

رمديسيفير، الدواء الذي طورته شركة جلعاد وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في الأول من مايو باستخدامه بشكل طارئ خارج التجارب السريرية في المستشفيات، وذلك بعد أن أظهر نتائج إيجابية في مساعدة المصابين بالفيروس.

والعقار يستخدم في الحالات المتقدمة عندما يصل المريض إلى مرحلة الالتهاب الرئوي الحاد وانخفاض مستويات الأوكسجين التي تتطلب تدخلا طبيا.

وكان مدير مختبر جلعاد، دانيال أوداي، قد قال في تصريحات صحفية إن السماح باستعمال رمديسيفير يعني معالجة 100 إلى 200 ألف مريض، وبمدة علاج تتراوح بين 5 إلى 6 أيام.

وبهذا تكون الولايات المتحدة قد حجزت نحو 40 في المئة من الإمدادات الحالية التي ستوفرها جلعاد، وفق وزارة الصحة.

دواء رمديسيفير يضع الأطباء أمام معضلة أخلاقية
دواء رمديسيفير يضع الأطباء أمام معضلة أخلاقية

الطبيبة روشيل والنسكي، رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى مساتشوستس العام، قالت في تصريحات لشبكة "سي أن أن" "إننا الآن لدينا عدد كاف من أجهزة التنفس الاصطناعي، ولكننا نعرف أن الجرعات التي سنحصل عليها من علاج رمديسيفير لن تكون كافية".

وأضافت أنه "بعد استلام عدد من الجرعات، قامت لجنة محايدة تضم عددا من (علماء الأخلاقيات) بوضع إرشادات حول كيفية تخصيص إمدادات المستشفى المحدودة، حيث وضعت خارطة تحدد المرضى والمراحل التي وصلوا إليها".

وأشارت والنسكي إلى أن اللجنة توقعت "أن يكون هناك عدد مجهول سيحتاجون إلى هذا الدواء خلال الفترة القريبة المقبلة"، ما يعني ترتيب الأولويات مع ضمان توفر كمية يمكن استخدامها في الحالات الطارئة، وذكرت أن هذه اللجنة قد اجتمعت سابقا عند مواجهة معضلة نقص أجهزة التنفس الاصطناعي.

الشركة أعلنت أن عقارها أظهر نتائج "إيجابية" على مصابين بكوفيد-19
"أول عقار يساعد مرضى كورونا".. "ريمديسيفير" يحظى بموافقة فيدرالية طارئة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) وافقت على استخدام عقار "ريمديسيفير" في حالات الطوارئ، وذلك لاستخدامه في علاج المصابين بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد

وحتى مع عدم التأكد 100 في المئة بأن هذا الدواء يقلل معدلات الوفاة، أكدت والنسكي أن أكثر موقف محبط للطبيب هو أن يجد نفسه عاجز عن تقديم علاج يمكنه مساعدة المريض حتى وإن كانت احتمالات نجاته ضعيفة.

خلال الأسبوع الماضي بدأت الحكومة في توزيع عبوات هذا العقار على المستشفيات، ولكن لم يعرف العاملون في القطاعات الصحية في بعض الولايات لماذا لم يحصلوا عليها حتى الآن.

ويتخوف الأطباء في الولايات الأكثر تأثرا، من أنهم سيتصارعون مع أنفسهم في التفكير بكيفية تقنين عبوات العلاج، ومن هم الذين لهم الأولوية في الحصول عليها.

خبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، والذي يترأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أعرب عن تفاؤله بأن العقار قد يحدث فرقا في تسريع شفاء بعض المرضى.

وأشار مؤخرا إلى الإعلان عن معايير جديدة للرعاية الصحية، فيما قالت وزارة الصحة إنها ستوزع هذا الدواء في المناطق الأكثر تضررا، ولكنها لم تبين الآلية لحساب هذا الأمر أو المعايير التي ستستند إليها.

وعلى سبيل المثال، فقد أصيب في ولاية كاليفورنيا أكثر من 67 ألف شخص بالفيروس، ولكنها لم تتلق المساعدات الفيدرالية حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وفي سان فرانسيسكو بمستشفى زوكربيرغ يمكن للأطباء منح المرضى دواء رمديسيفير في حالات محددة تنطبق عليها معايير التجارب السريرية فقط، ويوجد استثناءات للحوامل والأطفال.

الطبيبة آني لويتكماير، من جامعة كالفيورنيا قالت إنها كانت سعيدة مطلع الشهر عندما أعلن عن إمكانية استخدام هذا الدواء للمصابين، ولكن بعد قرابة أسبوعين لا تزال ممنوعة من وصفه للمرضى.

وما يجعل مهمة الأطباء أصعب، هو أنهم لا يعرفون من يستفيد أكثر من الدواء من بين المصابين بفيروس كورونا، إذ لا تزال نتائج التجارب السريرية غير منشورة بالكامل.

الحرة / ترجمات - واشنطن