مخاوف من مزايدات عالمية.. إيجاد لقاح لكورونا لن ينهي الأزمة

العثور على لقاح لن ينهي جائحة كورونا، هذا ما توصل إليه خبراء وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، إذ إن عدوانية هذا الفيروس تتطلب تحصين أكثر من 60 في المئة من سكان العالم، ما يعني أن كميات الإنتاج ستحتاج إلى سنوات لتلبية الطلب العالمي.

وأوضح خبراء عاملون في المجال الطبي أنه على سبيل المثال لو استمر فيروس سارس بالانتشار كما هو الوضع الحالي، فإن تصنيع لقاحات تكفي مليارات الجرعات تحتاج إلى عدة سنوات على الأقل، من أجل الوصول إلى مناعة نحو 5.6 مليار إنسان على وجه الأرض، وهذا فقط 70 في المئة من عدد السكان.

ويتخوف الخبراء من أن الأولويات القومية للدول ستطغى على الضرورة الاستراتيجية للقضاء على بؤر انتشار المرض، حيث ستستطيع الدول الغنية تأمين نفسها باللقاحات، وفي المقابل ستبقى الدول الفقيرة وحيدة في مواجهة الفيروس.

السيناريو الذي يخشى منه خبراء الصحة العامة، هو أن تجد الدول نفسها أمام مزايدة عالمية لشراء الإمدادات ومخزون اللقاحات، ناهيك عن احتمال الحاجة إلى أكثر من جرعة واحدة للتحصين ضد كورونا، ما يعني الحاجة إلى كميات هائلة من الإنتاج.

سيث بيركلي، مدير شركة خاصة في شراكة بين القطاعين العام والخاص تعنى بتوفير اللقاحات للدول النامية، قال لواشنطن بوست إن "نموذج اعتماد الدول على أن توجد لقاحا لسكانها فقط، لن ينجح، وحتى إذا كنت تعيش في مكان ما وبطريقة مثالية من دون أي إصابات، فإن جهودك لن تفلح ما لم تغلق البلاد بجميع حدودها".

وأضاف أن هذا الفيروس مشكلة عالمية والحل يجب أن يكون عالميا أيضا.

ويتخوف العاملون في القطاعات الصحية من تكرار ما حدث في 2009، عندما سعت العديد من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، إلى الاستئثار بلقاحات فيروس إنفلونزا الخنازير، تاركة الدول الفقيرة تواجه الأزمة لوحدها.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة العالم الآخرين سيوضعون تحت الاختبار، فهل سيتعاملون مع هذه الأزمة بدوافع قومية من أجل الحد من الوفيات وإعادة القطاعات الاقتصادية للعمل، أم أنهم سيعملون بشكل جماعي؟

غاري ديسبرو، نائب مدير هيئة البحث والتطوير الطبي الأميركية (BARDA)، قال "إننا حاليا نركز على أميركا بالكامل والمطلوب تسريع توفير اللقاحات، حيث تعمل الهيئة مع عدة جهات من أجل ذلك بحيث يمكن الحصول على أكثر من لقاح فعال في أسرع وقت ممكن".

وقامت هذه الهيئة، بدعم العديد من الشركات مثل جونسون أند جونسون وسانوفي وموديرنا بمئات الملايين من الدولارات من أجل البحث عن لقاح وتصنيعه بأسرع وقت.

جيرمي كونينديك، وهو مسؤول سابق عمل في فريق استجابة الولايات المتحدة للكوارث الدولية في إدارة الرئيس باراك أوباما، قال إن "العالم يحتاج إلى وضع أساس لمشاركة اللقاحات بشكل تشاركي، وذلك قبل أن نعرف أي اللقاحات أكثر فعالية".

وأشار إلى أنه "لا يوجد إطار أو بروتوكول عالمي يستطيع تنسيق هذا الأمر وهو ما نحتاج إليه حاليا".

ووفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد تم تلقيح أكثر من 80 مليون أميركي ضد إنفلونزا الخنازير، وهذا الرقم يساوي العدد الإجمالي لمن تلقوا اللقاح في 77 دولة حول العالم.