صحة

مخاوف من مزايدات عالمية.. إيجاد لقاح لكورونا لن ينهي الأزمة

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
أعداد الوفيات بفيروس كورونا تقترب من حاجز 300 ألف شخص
أعداد الوفيات بفيروس كورونا تقترب من حاجز 300 ألف شخص

العثور على لقاح لن ينهي جائحة كورونا، هذا ما توصل إليه خبراء وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، إذ إن عدوانية هذا الفيروس تتطلب تحصين أكثر من 60 في المئة من سكان العالم، ما يعني أن كميات الإنتاج ستحتاج إلى سنوات لتلبية الطلب العالمي.

وأوضح خبراء عاملون في المجال الطبي أنه على سبيل المثال لو استمر فيروس سارس بالانتشار كما هو الوضع الحالي، فإن تصنيع لقاحات تكفي مليارات الجرعات تحتاج إلى عدة سنوات على الأقل، من أجل الوصول إلى مناعة نحو 5.6 مليار إنسان على وجه الأرض، وهذا فقط 70 في المئة من عدد السكان.

ويتخوف الخبراء من أن الأولويات القومية للدول ستطغى على الضرورة الاستراتيجية للقضاء على بؤر انتشار المرض، حيث ستستطيع الدول الغنية تأمين نفسها باللقاحات، وفي المقابل ستبقى الدول الفقيرة وحيدة في مواجهة الفيروس.

السيناريو الذي يخشى منه خبراء الصحة العامة، هو أن تجد الدول نفسها أمام مزايدة عالمية لشراء الإمدادات ومخزون اللقاحات، ناهيك عن احتمال الحاجة إلى أكثر من جرعة واحدة للتحصين ضد كورونا، ما يعني الحاجة إلى كميات هائلة من الإنتاج.

سيث بيركلي، مدير شركة خاصة في شراكة بين القطاعين العام والخاص تعنى بتوفير اللقاحات للدول النامية، قال لواشنطن بوست إن "نموذج اعتماد الدول على أن توجد لقاحا لسكانها فقط، لن ينجح، وحتى إذا كنت تعيش في مكان ما وبطريقة مثالية من دون أي إصابات، فإن جهودك لن تفلح ما لم تغلق البلاد بجميع حدودها".

وأضاف أن هذا الفيروس مشكلة عالمية والحل يجب أن يكون عالميا أيضا.

ويتخوف العاملون في القطاعات الصحية من تكرار ما حدث في 2009، عندما سعت العديد من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، إلى الاستئثار بلقاحات فيروس إنفلونزا الخنازير، تاركة الدول الفقيرة تواجه الأزمة لوحدها.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة العالم الآخرين سيوضعون تحت الاختبار، فهل سيتعاملون مع هذه الأزمة بدوافع قومية من أجل الحد من الوفيات وإعادة القطاعات الاقتصادية للعمل، أم أنهم سيعملون بشكل جماعي؟

غاري ديسبرو، نائب مدير هيئة البحث والتطوير الطبي الأميركية (BARDA)، قال "إننا حاليا نركز على أميركا بالكامل والمطلوب تسريع توفير اللقاحات، حيث تعمل الهيئة مع عدة جهات من أجل ذلك بحيث يمكن الحصول على أكثر من لقاح فعال في أسرع وقت ممكن".

وقامت هذه الهيئة، بدعم العديد من الشركات مثل جونسون أند جونسون وسانوفي وموديرنا بمئات الملايين من الدولارات من أجل البحث عن لقاح وتصنيعه بأسرع وقت.

جيرمي كونينديك، وهو مسؤول سابق عمل في فريق استجابة الولايات المتحدة للكوارث الدولية في إدارة الرئيس باراك أوباما، قال إن "العالم يحتاج إلى وضع أساس لمشاركة اللقاحات بشكل تشاركي، وذلك قبل أن نعرف أي اللقاحات أكثر فعالية".

وأشار إلى أنه "لا يوجد إطار أو بروتوكول عالمي يستطيع تنسيق هذا الأمر وهو ما نحتاج إليه حاليا".

ووفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد تم تلقيح أكثر من 80 مليون أميركي ضد إنفلونزا الخنازير، وهذا الرقم يساوي العدد الإجمالي لمن تلقوا اللقاح في 77 دولة حول العالم.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

رغم ارتفاع إصابات كورونا في روسيا.. السلطات تتجه لتخفيف الإغلاق

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
أعداد الوفيات بحدود ألفي وفاة في روسيا
أعداد الوفيات بحدود ألفي وفاة في روسيا

تحركت روسيا لتخفيف الإغلاق المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع عدد الحالات في الدولة، التي شهدت تسجيل ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم.

وسجلت روسيا أكثر من 230 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس، وحلت ثانيا بعد الولايات المتحدة، التي سجلت إصابة أكثر من 1.3 مليون شخص.

ومن بين الإصابات الجديدة المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف.

ويقول المسؤولون إن ارتفاع عدد الحالات المسجلة جاء نتيجة لحملة فحوص ضخمة، إذ أجري حوالي 5.8 مليون اختبار حتى الآن.

وأعلن بوتين، الاثنين، إنهاء فترة "التوقف عن العمل" التي فرضت على البلاد منذ أواخر مارس.

10 آلاف حالة إصابة يوميا

وأعاد المسؤولون فتح الحدائق العامة فى نوفوسيبيرسك في سيبيريا وفي باشكورتوستان في الأورال، بينما سمح لسكان ماغادان بمغادرة منازلهم لممارسة الرياضة.

وفي موسكو، سمح لنحو نصف مليون عامل في مجالي البناء والصناعة بالعودة إلى العمل، لكن ارتداء الأقنعة والقفازات أصبح إلزامياً في المتاجر وفي وسائل النقل العام.

وبعد الإبلاغ عن اكثر من 10 آلاف حالة إصابة جديدة يوميا لأكثر من أسبوع، تجاوزت روسيا بريطانيا وإسبانيا فى إجمالي عدد الاصابات المؤكدة، ولكن مع الإبلاغ عن 2116 حالة وفاة فقط جراء الفيروس حتى الآن، كان معدل الوفيات في روسيا أقل بكثير مقارنة بالبلدان التي سجلت معدلات إصابة مماثلة.

وتقول السلطات إن السبب في ذلك هو أن روسيا تمكنت من تعلم الدروس من تجارب أوروبا الغربية، وتتحرك بسرعة لعزل المسافرين والأشخاص المعرضين للخطر، وتحويل المستشفيات إلى علاج مرضى كورونا، وشن حملة واسعة لاختبار المصابين وفرض الحجر الصحي.

وقد ألقى النقاد بظلال من الشك على الأرقام، واتهموا المسؤولين بإنقاص الأعداد من خلال تسجيل وفيات مرتبطة بالفيروس على أنها ناجمة عن أسباب أخرى.

 

وقد جلبت خطوة الإغلاق حالة من عدم اليقين إلى اقتصاد يعاني بالفعل من انخفاض أسعار النفط، حيث يكافح أصحاب الأعمال لدفع رواتب كاملة للموظفين مع إغلاق أبوابهم أمام العملاء.

وقال بوتين إن "من مصلحتنا جميعا أن يعود الاقتصاد إلى طبيعته سريعا"، وأضاف أنه "يتعين إعادة تشغيل صناعات البناء والزراعة والطاقة أولا" .

الحرة / وكالات - واشنطن