التحدي البشري.. فكرة واحدة لتسريع لقاح ضد الفيروس التاجي

دعا ستانلي بلوتكين، وهو أستاذ فخري لطب الأطفال في جامعة بنسلفانيا وخبير لقاحات شارك في كتابة مقال في مجلة "فاكسين" في وقت سابق من هذا الشهر، إلى تحدٍ بشري جديد في مواجهة جائحة كورونا وقال "علينا أن ننظر في طرق جديدة غير تطوير اللقاحات التقليدية" حسبما ذكرت مجلة وول ستريت جورنال.

وأضاف بلوتكين، متوجها بكلامه لمصنعي اللقاحات "أعتقد أن التحدي البشري يمكن أن يساهم بشكل كبير، وإذا لم نبدأ التحضير له الآن فلن يكون متاحًا عندما نحتاج إليه".

وتابع "إذا لم تظهر مشاكل على طول الطريق، أعتقد أنه سيكون من المعقول أن نأمل في أن يتمكن المرء من إجراء تجربة تحدي بشري في غضون أربعة أشهر تقريبًا".

ويقصد بتجربة التحدي البشري هو ترك تفشي مرض معين في إطار جد متحكم فيه لفهم سلوك الفيروس ومن ثم إيجاد سبل القضاء عليه.

تاريخيا، استخدمت تجارب التحدي البشري في تطوير اللقاحات والأدوية، وتميل تلك التجارب إلى محاولة فهم سلوك مرض معين وآثاره بشكل أفضل.

وقام الباحثون بتحديات مع أمراض عديدة، يأتي على رأسها الأنفلونزا، وذلك لمحاولة تطوير لقاح أفضل وأطول أمداً.

ويلجأ لتجارب التحدي أيضًا عندما يكون تطوير اللقاح التقليدي غير ممكن.

في عام 2017، أوصت المعاهد الأميركية للصحة بعدم إجراء اختبار التحدي البشري لفيروس زيكا بناءً على مخاوف "أخلاقية"، ولكن الآن بعد أن كانت التجارب التقليدية على اللقاحات صعبة جزئيًا لأن تفشي فيروس زيكا لا يمكن التنبؤ به، يستعد الباحثون لتجربة تحدي بشري، على الرغم من أنه لم تتم الموافقة عليه رسميًا.

