صحة

التحدي البشري.. فكرة واحدة لتسريع لقاح ضد الفيروس التاجي

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
من داخل أحدى متاجر كوسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية - 6 مارس 2020
من داخل أحدى متاجر كوسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية - 6 مارس 2020

دعا ستانلي بلوتكين، وهو أستاذ فخري لطب الأطفال في جامعة بنسلفانيا وخبير لقاحات شارك في كتابة مقال في مجلة "فاكسين" في وقت سابق من هذا الشهر، إلى تحدٍ بشري جديد في مواجهة جائحة كورونا وقال "علينا أن ننظر في طرق جديدة غير تطوير اللقاحات التقليدية" حسبما ذكرت مجلة وول ستريت جورنال.

وأضاف بلوتكين، متوجها بكلامه لمصنعي اللقاحات "أعتقد أن التحدي البشري يمكن أن يساهم بشكل كبير، وإذا لم نبدأ التحضير له الآن فلن يكون متاحًا عندما نحتاج إليه".

وتابع "إذا لم تظهر مشاكل على طول الطريق، أعتقد أنه سيكون من المعقول أن نأمل في أن يتمكن المرء من إجراء تجربة تحدي بشري في غضون أربعة أشهر تقريبًا".

ويقصد بتجربة التحدي البشري هو ترك تفشي مرض معين في إطار جد متحكم فيه لفهم سلوك الفيروس ومن ثم إيجاد سبل القضاء عليه.

تاريخيا، استخدمت تجارب التحدي البشري في تطوير اللقاحات والأدوية، وتميل تلك التجارب إلى محاولة فهم سلوك مرض معين وآثاره بشكل أفضل.

وقام الباحثون بتحديات مع أمراض عديدة، يأتي على رأسها الأنفلونزا، وذلك لمحاولة تطوير لقاح أفضل وأطول أمداً.

ويلجأ لتجارب التحدي أيضًا عندما يكون تطوير اللقاح التقليدي غير ممكن.

في عام 2017، أوصت المعاهد الأميركية للصحة بعدم إجراء اختبار التحدي البشري لفيروس زيكا بناءً على مخاوف "أخلاقية"، ولكن الآن بعد أن كانت التجارب التقليدية على اللقاحات صعبة جزئيًا لأن تفشي فيروس زيكا لا يمكن التنبؤ به، يستعد الباحثون لتجربة تحدي بشري، على الرغم من أنه لم تتم الموافقة عليه رسميًا.

مع الفيروس التاجي، هناك العديد من عوامل الخطر والشكوك. تقول كاثلين نوزيل، مديرة مركز تطوير اللقاحات والصحة العالمية في كلية الطب بجامعة ميريلاند الأميركية "لا ندري كيف نتعامل مع هذا الفيروس الجديد الذي لا نعرف الكثير عنه". 

نوزيل ، لا تعتقد أن تجربة التحدي البشري ستسرع من عملية تطوير اللقاح، وترجع ذلك إلى الوقت الذي قد يستغرقه إنشاء نسخة من الفيروس لاستخدامها في الاختبار "يجب أن تصنع هذه السلالة وفقا للمعايير الحكومية واختبارها للعثور على الجرعة الصحيحة" تقول لصحيفة وول ستريت جورنال.

مدير مركز ستانفورد لأخلاقيات الطب الحيوي بجامعة ستانفورد، ديفيد ماغنوس، قال من جانبه، إن هناك مشكلة أخرى تتعلق بإجراء تجربة التحدي البشري فيما يتعلق بكوفيد- 19 وهي أنه لا توجد علاجات فعالة متاحة في حالة مرض أحد المتطوعين. 

وتتم معظم تجارب التحدي البشري الأخرى مع الأمراض التي يكون فيها خطر الإصابة بأمراض خطيرة منخفضًا للغاية وهناك علاجات جيدة عندما يمرض الناس.

ديفيد ماغنوس يقول كذلك "لا يمكننا حتى الحصول على الموافقة الكافية في الوقت الحالي لأنه لا يمكننا بالفعل إخبار الناس ما هي المخاطر أو إذا تم منح الحصانة للتجربة".

ومع ذلك، قال بعض الناس أنهم سيكونون على استعداد للتطوع. 

وبدأ جوش موريسون، البالغ من العمر 34 عامًا في مدينة نيويورك، مجموعة تسمى 1Day Sooner حيث يمكن للناس التعبير عن اهتمامهم بالمشاركة في تجربة تحدي مستقبلية لـكوفيد- 19.

وحتى الآن، قام حوالي 15 ألف شخص من أكثر من 100 دولة بالتسجيل.

يقول أحدهم "بديهي أنني لا أريد الإصابة بكوفيد- 19، لكنني شعرت أيضًا أن هذه فرصة لأكون جزءًا من إنقاذ الآلاف أو حتى مئات الآلاف من الأرواح". 

كونور بارنز، وهو فني مكتبات يبلغ من العمر 27 عامًا من كندا، عبر كذلك عن اهتمامه بالموقع الإلكتروني، وقال إنه فكر كثرا في الموضوع ووصل إلى نتيجة أنه لا بد عليه من المشاركة.

وتابع "ليس هناك الكثير الذي يمكنني القيام به للمساعدة، إنه قرار كبير أن أشارك في تجربة تحد بشري، ولكن مجرد النظر إلى عدد الأشخاص الذين يموتون كل يوم، يجعلني أفكر في المساهمة بقدر ما".

وفي الولايات المتحدة، تنظم إدارة الغذاء والدواء لقاحات قد تساعد على البدء في تحد بشري إذا ما وافقت عليه الجهات المختصة.

ويقول متحدث باسم إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن الهيئة التي يشتغل بها ستعمل مع أولئك المهتمين بإجراء تجارب التحدي البشري لمساعدتهم على تقييم هذه المشكلات.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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صحة

التحدي البشري.. فكرة واحدة لتسريع لقاح ضد الفيروس التاجي

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تقرير: الناجون من كورونا قد يعانون لسنوات طويلة

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13 مايو 2020
"رأيت الموت"..مصابون بكورونا يروون معاناتهم
"رأيت الموت"..مصابون بكورونا يروون معاناتهم

كشف تقرير لوكالة بلومبرغ أن الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا قد يكون مجرد معركة من معارك عديدة سيخوضها المرضى بعد شفائهم خلال مراحل طويلة.

ويشير تقرير الوكالة إلى أن ناجين من الفيروس شكوا من ضيق التنفس والتعب وألم الجسم بعد أشهر من الإصابة بالعدوى. وتظهر دراسات أجريت في هونغ كونغ ووهان، أن الناجين يجدون أنفسهم في صراع مرير للتكيف مع ضعف الأداء في الرئتين والقلب والكبد، "وقد يكون هذا غيضا من فيض فقط" وفق صحيفة بلومبرغ.

ومن المعروف الآن أن الفيروس التاجي يهاجم العديد من أجزاء الجسم خارج الجهاز التنفسي، مما يتسبب في تلف يبدأ من مقل العيون إلى أصابع القدم، مرورا بالأمعاء والكلى. 

كما يمكن للأجهزة المناعية أن تتعرض لمضاعفات جراء الإفراط في جرعات الأدوية المختلفة، مما يضاعف الضرر الناتج عن الفيروس التاجي المستجد.

وبينما يتتبع الباحثون صحة الناجين على المدى الطويل، فإن الأوبئة الماضية التي تسببها فيروسات مماثلة تظهر أن العواقب يمكن أن تستمر لأكثر من عقد من الزمان، وفقا لإحدى الدراسات.

وعانى الناجون من متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (SARS) من التهابات الرئة وارتفاع مستويات الكوليسترول وكانوا يمرضون بشكل متكرر أكثر من غيرهم لمدة تصل إلى 12 عامًا بعد أن انتقل الوباء الذي تسبب في مقتل ما يقرب من 800 شخص عبر آسيا.

وبما أن كوفيد- 19 أصاب أكثر من 4 ملايين، فإن الضرر طويل المدى للصحة يمكن أن يرهق شبكات الضمان الاجتماعي والبنى التحتية للرعاية الصحية لسنوات قادمة، كما سيكون له آثار على الاقتصادات والشركات، يؤكد تقرير لبلومبرغ.

إلى ذلك، وجدت دراسة لعينات دم 25 متعاف من فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية، مركز الوباء الأول، أنهم لم يتعافوا تماما، وأنهم لم يستعيدوا وظائفهم الطبيعية بشكل كامل "بغض النظر عن شدة الأعراض من واحد لآخر".

كما أفصح تصوير مقطعي تم إجراؤه على مدى شهر لـ 90 مريضًا بالفيروس التاجي في ووهان، أن 66 من بين الـ 70 حالة التي شفيت ظلت تعاني من تشوهات رئوية خفيفة إلى كبيرة في بعض الحالات.

بلومبرغ نقلت عن أطباء مركز سيدرز الطبي في لوس أنجلوس قولهم إن هناك إمكانية أن تنشأ مضاعفات قلبية مزمنة لدى المرضى حتى بعد الشفاء نتيجة الالتهاب المستمر.

الأطباء نفسهم كانوا نشروا ورقة في 3 أبريل، قالوا فيها إنهم استندوا في تحليلهم إلى بيانات مرضى من إيطاليا والصين.

وقال أطباء (زملاء للدكتور تسانغ) في مستشفى الأميرة مارغريت في هونغ كونغ إن فحص مرضى السارس السابقين قد يكون مفيدا للتنبؤ بما يمكن أن يحصل مع الناجين من كوفيد- 19.

وتم تشخيص حالات من التعب وصعوبة تنفس حاد بين الناجين من مرض السارس في عام 2003، إضافة إلى تراجع وظائف الرئة عند البعض ولقد دونت تلك الملاحظات في دراسات المتابعة بعد سنتين إلى أربع سنوات.

بلومبرغ نقلت عن ميشيل بيل، المختصة في عيادة كليفلاند في ولاية أوهايو تعليقها الذي تقول فيه إن "معرفة النسبة المئوية للمرضى الذين سيتعافون، وأولئك الذين لن يتماثلوا للشفاء ولديهم عواقب طويلة الأمد ستوكون صعبة للغاية الآن". 

الحرة / ترجمات - واشنطن