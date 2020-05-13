صحة

خبراء يوضحون لماذا البعوض أشد فتكا بالإنسان من الدبابير القاتلة

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
خبراء يراقبون سلوك البعوض في إلينوى في الولايات المتحدة
خبراء يراقبون سلوك البعوض في إلينوى في الولايات المتحدة

هوّن خبراء الحشرات من خطر "الدبابير القاتلة" والذي يتوجس منه سكان ولاية واشنطن الأميركية، مؤكدين أنها ليست قاتلة للبشر إلا في حالات نادرة جدا.

في المقابل حذر مختصون من البعوض الذي يبدو أن موسمه قد بدأ مع بداية ارتفاع درجات الحرارة في أغلب مناطق الولايات المتحدة.

عالمة الحشرات في جامعة إلينوي ماي بيرينباوم، قالت في حديث لـشبكة "سي بي أس نيوز" إن "الناس يعتقدون أن الدبور الآسيوي العملاق خطر على حياتهم في حين أن الحشرة الأكثر فتكا هناك هي البعوض"، ثم تابعت "على الناس أن يفكروا في الأمر مرتين، إذا قتل شخص بحشرة فسيكون البعوض غالبا هو المسؤول".

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن البعوض مسؤول عن ملايين الوفيات السنوية في جميع أنحاء العالم بسبب الملاريا وحمى الضنك وأمراض أخرى. 

وفي العام الماضي، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض الأميركية (CDC) أن 15 شخصًا على الأقل قتلوا في الولايات المتحدة بسبب التهاب دماغ الخيول الشرقي (EEE) ، وهو مرض نادر ينتشر عن طريق البعوض.

مراسلة قناة "سي بي أس نيوز" ميشيل ميللر ذهبت أبعد من ذلك، وقالت إن "البعوض قتل ما يصل إلى 50 مليار شخص على مدار الوجود الإنساني".

من جانبه، قال المؤرخ وخبير البعوض تيموثي وينغارد لميلر  إن "البعوض تسبب في نقل الملاريا والأمراض الأخرى بسرعة كبيرة".

وتسبب البعوض حسب تيموثي في إصابة ملايين الأميركيين منذ نهاية القرن السابع عشر حتى بداية القرن العشرين بالملاريا والحمى الصفراء. 

وتابع الرجل "لقد كان عدد القتلى من الحمى الصفراء وحدها أكثر من مئة ألف شخص!".

على النقيض من ذلك، تقتل الدبابير العملاقة الآسيوية على الأقل بضع عشرات من الأشخاص سنويًا، بينما يقول بعض الخبراء إن على الأرجح أن يكون الرقم الحقيقي أقل.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وفيات بين الأشخاص بسبب الدبور الآسيوي العملاق في الولايات المتحدة.

بيد أن الدبابير العملاقة مدمرة للنحل بشكل خاص، فهي تقطع رأس خلايا نحل العسل بأكملها، وهذا الملقح الغذائي الحاسم يواجه بالفعل مشكلة كبيرة، إذ انخفض عدد نحل العسل في الولايات المتحدة منذ سنوات، حيث كان موسم 2018-2019 من بين الأسوأ على الإطلاق، ليس بسبب الدبابير القاتلة فحسب، بل بسبب الأمراض والمبيدات الحشرية وفقدان الطعام.

وأخبر العديد من خبراء الحشرات وكالة أسوشيتد برس أن ما يسمونه "الدعاية" يذكرهم بالذعر العام في السبعينيات عندما بدأ نحل العسل الإفريقي الملقب بـ "النحل القاتل" بالتحرك شمالًا من أميركا الجنوبية. 

الكثير من المختصين أكدوا في السياق أن الرعب الذي صاحب وصول الدبابير الآسيوية القاتلة نهاية 2019 سببه وسائل الإعلام التي هوّلت، وفقهم،  أكثر من اللازم.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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خبراء يراقبون سلوك البعوض في إلينوى في الولايات المتحدة
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خبراء يوضحون لماذا البعوض أشد فتكا بالإنسان من الدبابير القاتلة

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أرقام مخيفة لضحايا تداعيات كورونا من الأطفال خلال الأشهر الستة القادمة

الحرة / وكالات - واشنطن
13 مايو 2020
عانى بعض الأطفال من التهاب بالقلب والأوعية الدموية.
عانى بعض الأطفال من التهاب بالقلب والأوعية الدموية.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأربعاء، من أن مكافحة فيروس كورونا المستجد قد يكون لها آثار مدمرة غير مباشرة في البلدان الفقيرة مثل وفاة ستة آلاف طفل يوميا في الأشهر الستة المقبلة، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

ووفقا لأسوأ ثلاثة سيناريوهات وردت في دراسة أجرتها جامعة جونز هوبكنز، يمكن أن يموت ما يصل إلى 1,2 مليون طفل دون سن الخامسة في 118 دولة خلال ستة أشهر بسبب إعاقة التغطية الصحية بالجهود المبذولة لمكافحة وباء كوفيد-19، حسب بيان للمنظمة.

وستضاف هذه الوفيات إلى 2,5 مليون طفل في هذه الفئة العمرية يموتون أساسا كل ستة أشهر في هذه البلدان.

وخلال الفترة نفسها، قد يصل عدد وفيات الحوامل إلى 56 ألفا و700 بسبب انخفاض الرعاية قبل الولادة وبعدها، بالإضافة إلى 144 ألفا يتوفين حاليا.

وقالت مديرة اليونيسف هنرييتا فور إن التقرير سيقضي على "عقود من التقدم الذي أحرز في الحد من وفيات الأطفال والأمهات". وأضافت في بيان "يجب ألا ندع الأمهات والأطفال أن يكونوا ضحايا إضافيين لمكافحة لفيروس" الذي أودى بحياة 290 ألف شخص في العالم.

وفي البلدان التي تعاني من أنظمة صحية سيئة، يعطل وباء كوفيد-19 سلاسل توريد الأدوية والغذاء، ويفرض ضغطا على الموارد البشرية والمالية، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "ذي لانسيت غلوبل هيلث.

كما إن الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس، من إغلاق وحظر تجول إضافة إلى القيود المفروضة على الحركة، وقلق السكان تقلل من عدد الزيارات إلى المراكز الصحية والإجراءات الطبية الحيوية.

ولفتت اليونيسف إلى أنه بحلول منتصف أبريل، لم يكن ممكنا تلقيح أكثر من 117 مليون طفل في 37 دولة ضد الحصبة إذ توقفت الحملات بسبب الوباء.

وستكون منطقة جنوب آسيا المنطقة الأكثر تأثرا، تليها إفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الجنوبية وبنغلاديش والهند والبرازيل وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا.          

الحرة / وكالات - واشنطن