صحة

لاستخدامها عندما يجهز لقاح كورونا.. البنتاغون يستثمر في تصنيع حقن المرة الواحدة

فرانس برس
13 مايو 2020
وزارة الدفاع الأميركية تستثمر 138 مليون دولار في صناعة الحقن البلاستيكية
وزارة الدفاع الأميركية تستثمر 138 مليون دولار في صناعة الحقن البلاستيكية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء، أنها منحت عقدا بقيمة 138 مليون دولار لشركة تصنيع حقن للمساهمة في الإفراج السريع عن لقاح فيروس كورونا اعتبارا من الخريف. 

ويهدف العقد إلى تسريع مشروع تشارك فيه وزارة الصحة ومصرف الاستثمارات الأميركية "جيفيريز"، لتطوير قدرات شركة "أبيجيك سيستمز أميركا" المتخصصة في هذه الحقن الصغيرة التي تستخدم لمرة واحدة. 

وقال البنتاغون في بيان إن هذا العقد سيزيد الطاقة الإنتاجية لهذه الحقن المصنعة محليا اعتبارا من أكتوبر 2020، مع هدف إنتاج 100 مليون حقنة معدة مسبقا بحلول نهاية العام. 

وأوضح البيان أن الفكرة هي القدرة على محاربة كوفيد 19 عندما يتوافر لقاح آمن ومثبت، وينص العقد على إنشاء مصانع جديدة "فائقة السرعة" في ولاية كونيتيكت وساوث كارولاينا وإلينوي لهذه الحقن المصنوعة من البلاستيك لإنتاج 500 مليون حقنة العام 2021.

وأشار البنتاغون إلى أن العقد سيساعد على خفض اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل الإنتاج الأجنبية . 

وبهدف إعادة بناء قاعدة صناعية تم التخلي عنها على مر السنين لصالح الصين، ويستثمر البنتاغون منذ شهرين مئات الملايين من الدولارات في شراء الأقنعة ومعدات الاختبارات والفحوص والمنتجات الصيدلانية الأخرى من شركات أميركية. 

وقد منحت العديد من العقود بما في ذلك عقد بمبلغ 133 مليون دولار لإنتاج أقنعة "إن 95" الجراحية لثلاث شركات أميركية هي "3 إم" و"هاني ويل" و"أوينز أند ماينر".

كما حصلت شركة "في ماين" المتخصصة في إنتاج المسحات القطنية التي تستخدم للحصول على عينات من الأنف لاختبار فيروس كورونا، على عقد بقيمة 75,5 مليون دولار.

فرانس برس

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صحة

أرقام مخيفة لضحايا تداعيات كورونا من الأطفال خلال الأشهر الستة القادمة

الحرة / وكالات - واشنطن
13 مايو 2020
عانى بعض الأطفال من التهاب بالقلب والأوعية الدموية.
عانى بعض الأطفال من التهاب بالقلب والأوعية الدموية.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأربعاء، من أن مكافحة فيروس كورونا المستجد قد يكون لها آثار مدمرة غير مباشرة في البلدان الفقيرة مثل وفاة ستة آلاف طفل يوميا في الأشهر الستة المقبلة، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

ووفقا لأسوأ ثلاثة سيناريوهات وردت في دراسة أجرتها جامعة جونز هوبكنز، يمكن أن يموت ما يصل إلى 1,2 مليون طفل دون سن الخامسة في 118 دولة خلال ستة أشهر بسبب إعاقة التغطية الصحية بالجهود المبذولة لمكافحة وباء كوفيد-19، حسب بيان للمنظمة.

وستضاف هذه الوفيات إلى 2,5 مليون طفل في هذه الفئة العمرية يموتون أساسا كل ستة أشهر في هذه البلدان.

وخلال الفترة نفسها، قد يصل عدد وفيات الحوامل إلى 56 ألفا و700 بسبب انخفاض الرعاية قبل الولادة وبعدها، بالإضافة إلى 144 ألفا يتوفين حاليا.

وقالت مديرة اليونيسف هنرييتا فور إن التقرير سيقضي على "عقود من التقدم الذي أحرز في الحد من وفيات الأطفال والأمهات". وأضافت في بيان "يجب ألا ندع الأمهات والأطفال أن يكونوا ضحايا إضافيين لمكافحة لفيروس" الذي أودى بحياة 290 ألف شخص في العالم.

وفي البلدان التي تعاني من أنظمة صحية سيئة، يعطل وباء كوفيد-19 سلاسل توريد الأدوية والغذاء، ويفرض ضغطا على الموارد البشرية والمالية، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "ذي لانسيت غلوبل هيلث.

كما إن الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس، من إغلاق وحظر تجول إضافة إلى القيود المفروضة على الحركة، وقلق السكان تقلل من عدد الزيارات إلى المراكز الصحية والإجراءات الطبية الحيوية.

ولفتت اليونيسف إلى أنه بحلول منتصف أبريل، لم يكن ممكنا تلقيح أكثر من 117 مليون طفل في 37 دولة ضد الحصبة إذ توقفت الحملات بسبب الوباء.

وستكون منطقة جنوب آسيا المنطقة الأكثر تأثرا، تليها إفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الجنوبية وبنغلاديش والهند والبرازيل وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا.          

الحرة / وكالات - واشنطن