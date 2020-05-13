صحة

"مكافآت عالية".. آلاف المسجلين للحصول على عدوى كورونا عمدا

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
أعداد الوفيات بسبب فيروس كورنا تقترب من 300 وفاة
أعداد الوفيات بسبب فيروس كورنا تقترب من 300 وفاة

في الوقت الذي يحجر الناس على نفسهم في منازلهم خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وقع أكثر من 16 ألف شخص طلبا عن طريق التسجيل بموقع عبر الإنترنت للإصابة المتعمدة بفيروس كورونا.

ووفق تقرير نشرته شبكة "سي أن أن" فقد سجل الآلاف في موقع (1daysooner) مبدين دعمهم من أجل تسريع تطوير لقاح لكورونا من خلال التعرض للإصابة بالفيروس عن عمد.

التجربة التي يجريها الموقع تتعلق بدراسة العدوى البشرية الخاضعة للرقابة، والتي يمكن أن تستمر لأشهر، والهدف منها التعرف على سرعة انتشار المرض وتجربة اللقاحات أثناء حياتهم اليومية.

وستجرى التجربة التي تحمل اسم "تجارب التحدي البشري" أيضا لمعرفة مسببات نقل العدوى بشكل أكبر، حيث سيستخدم فيها الحقن، أو لدغة البعوض، أو رذاذ الأنف الذي يمكن توصيله للشخص عبر قطرة أنفية.

ورغم أن المكافأة على خوض هذه التجربة عالية، إلا أنها عالية المخاطر أيضا، فهو لا يزال يشكل مصدر أمراض فتاكة يمكن أن تودي بحياة كبار السن تحديدا، مع عدم انتفاء هذه المخاطر حتى على من هم بفئة الشباب، ناهيك عن محدودية العلاجات التي يمكن منحها للشخص المريض.

فيروس كورونا تسبب بوفاة أكثر من 290 ألف شخص حول العالم، 82 ألف شخص منهم في الولايات المتحدة.

واعتبرت هذه التجربة أحد الأساليب العلمية غير التقليدية التي يمكن إجراؤها في وسط أزمة الجائحة وفق مقالة كانت قد نشرت في مجلة الأمراض المعدية الطبية.

وأشار الأطباء الذي شاركوا في كتابة المقالة بأن تأخير مثل هذه التجربة سيرافقه آلاف الوفيات على مستوى العالم.

وحتى فيما يتعلق بالأخلاقيات التي ستحكم هذه التجربة، فرغم أنها مثيرة للجدل، ولكن إذا ما تم تحديد الأشخاص المعنيين بالتجربة بشكل صحيح ستكون مخاطرها منخفضة، وضمن حدود يمكن السيطرة على مخرجاتها، وفق عالم الأخلاقيات نير إيال.

وأضاف أنه بالنهاية مثل هذه التجارب ستحتاج إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA".

ويتوقع أن إجراء البدء بإجراء التجارب من خلال هذه التجربة ستعني إنقاذ نحو أكثر من 7000 شخص حول العالم.

كيف ستسرع تجربة التحدي البشري من إيجاد لقاح لفيروس كورونا؟
كيف ستسرع تجربة التحدي البشري من إيجاد لقاح لفيروس كورونا؟

حتى الآن لا يزال موضوع موقع التجربة قيد البحث، ولكن إذا ما قرر العلماء المضي في إجراء التجربة فإنهم سيطلبون معلومات تفصيلية لكل من المتطوعين المحتملين من أجل معرفة تاريخهم الطبي وتحديد أماكنهم الجغرافية، وفق جوش موريسون المؤسس للموقع الإلكتروني.

وبعد إجراء الترتيبات مع مراكز الأبحاث ومراكز طبية لاستضافة المتطوعين للدراسة سيتم تحديد أكثر المتقدمين ملائمة، من أجل المضي فيها.

ويبدو أن فكرة هذا الموقع والتجربة بدأت تأخذ زخما في دوائر صنع القرار، حيث أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا مؤخرا يحدد المعايير الرئيسية الأخلاقية لتجربة التحدي البشري.

وحتى الآن لم تعلن إدارة الغذاء والدواء الأميركية موقفها الصريح من مثل هذه التجربة، ولكنها قالت لشبكة "سي أن أن" إنها على استعداد للمساعدة في تقييم القضايا الأخلاقية المرتبة بمثل هذه التجارب.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

"مصابو كورونا بلا أعراض لا ينقلون العدوى".. مسؤول صحي أميركي يعلق

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 يونيو 2020
خبير الأوبئة والمستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي يرفض استنتاجا لمنظمة الصحة العالمية
خبير الأوبئة والمستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي يرفض استنتاجا لمنظمة الصحة العالمية

رفض خبير الأوبئة والمستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي الاستنتاج الذي أعلنته مؤخرا منظمة الصحة العالمية بشأن المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين لا تظهر عليهم أعراض

وكانت ماريا فان كيرخوفي المتخصصة في علم الأوبئة والخبيرة الفنية في المنظمة قالت إن المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض ينقلون العدوى للآخرين في "حالات نادرة".

وأضافت أنه "بحسب البيانات المتوفرة (لدى المنظمة) لا يزال من النادر أن ينقل شخص لا تظهر عليه أعراض المرض إلى شخص آخر".

وأوضحت كيرخوفي أن الدراسات تظهر أن المصابين بالفيروس يكونون الأكثر نقلا للمرض عندما تظهر عليهم الأعراض لأول مرة.

ومن جانبه، وصف الطبيب الأميركي الذي يشرف على جهود إنتاج لقاحات هذا الاستنتاج بأنه "غير صحيح"، بحسب تصريح له لبرنامج "غود مورنينغ أميركا" الأربعاء.

وقال إن الدلائل تشير إلى أن نحو 25 إلى 45 في المئة من المصابين ليس لديهم أعراض على الأرجح.

وأضاف الطبيب، الذي يرأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أن هؤلاء "يمكن أن ينقلوا المرض إلى شخص غير مصاب حتى عندما لا تظهر عليهم أعراض، لذا فإن الإدلاء ببيان يقول إن هذا أمر نادر لم يكن صحيحا".

وكانت "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة لوزارة الصحة الأميركية قد قالت في وقت سابق إن حوالي ثلث الإصابات بالفيروس التاجي لا تظهر عليها أعراض.

وأوضحت أن نحو 0.4 في المئة من الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض يتعرضون للوفاة، وتشير إلى أن نحو 40 في المئة من انتقال العدوى يحدث قبل أن يشعر الناس بالمرض.

الحرة / ترجمات - واشنطن