صحة

يستهدف جزءا من الخلية فقط.. فريق علمي يطور لقاحا ضد كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
اللقاح أمام فرصة إثبات قدرته على أنه فعال وآمن في مجموعات أكبر من المرضى
اللقاح أمام فرصة إثبات قدرته على أنه فعال وآمن في مجموعات أكبر من المرضى

بعد سنوات من الخبرة والبحث في مجال الفيروسات التاجية، وحصوله على براءة اختراع، يستعد فريق من الأكاديميين الإسرائيليين في جامعة تل أبيب بالشراكة مع شركة سويسرية، لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وحصل الاتفاق، الثلاثاء، بين شركة راموت لنقل التكنولوجيا التابعة لجامعة تاو، وشركة نيوفي للأدوية الحيوية السويسرية والتي هي أيضا واحدة من مجموعة نيوفارم الإسرائيلية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست". 

وقال الأستاذ في كلية التكنولوجيا الحيوية في جامعة تاو، جوناثان غيرشوني، إن الباحثين الذين تعاقدت معهم الشركة السويسرية تخصصت أبحاثهم بالفيروسات التاجية منذ 2004 أي بعد فترة قصيرة من وباء فيروس سارس الذي ظهر في عامي 2002 و2003. 

وأوضح أن دراساتهم تركز على تفاعل الفيروسات مع الخلايا التي تصيبها، وبالتحديد بروتينات الخلايا التي تعتبر بمثابة المستقبلات، والتي يعمل الفيروس على مهاجمتها. 

وأضاف "دورنا هو وقف هذا التفاعل بين الفيروس وبروتينات الخلايا المستقبلة للعدوى، وهو ما يعني أننا قد ننتج لقاحا يكون أكثر فاعلية وأمانا من اللقاحات الأخرى بسبب استهدافنا فقط جزءا محددا من الخلايا التي يصيبها الفيروس، وبالتالي توفير طاقة الجهاز المناعي التي قد تتأثر سلبا بتفاعل الأجسام المضادة الناتجة عن بعض اللقاحات الأقل كفاءة". 

وبسبب دراسات الفريق السابقة، فقد حصل على براءة اختراع، أدت في النهاية إلى الشراكة مع شركة نيوفي السويسرية.

ويقول غيرشوني "نتوقع أنه في غضون شهر أو شهرين سوف نكون قادرين على إتمام إعادة تشكيل مستقبلات فيروس كورونا المستجد"، وهي ما كانت أخذت منهم عدة سنوات عند دراسة السلالات السابقة من الفيروسات التاجية، بحسب غيرشوني. 

ويؤكد أن اللقاح قد يكون جاهزا بعد عام على الأقل حتى يمكن اختباره وتجربته. 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

إعادة فتح المدارس في زمن كورونا.. تجارب جديدة حول العالم

رويترز
13 مايو 2020
Students wearing face masks are seen in their classroom during a government organised media tour at Shanghai High School after…
طلاب في مدرسة في شانغهاي الصينية

في الوقت الذي تدور مناقشات في الولايات المتحدة حول موعد إعادة الأطفال إلى الفصول الدراسية، بدأت عمليات إعادة فتح تدريجية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

وجمعت وكالة رويترز معلومات عن عودة الدوام في دول مختلفة، مثل الدنمارك، حيث خففت السلطات من تدابير الإغلاق وسمحت بإعادة افتتاح المدارس، على الرغم من أن المخاوف من موجة ثانية من الحالات أقنعت آلاف الآباء بإبقاء أطفالهم في المنزل.

ويتلقى أعضاء هيئة التدريس هناك تعليمات بالحفاظ على البعد الاجتماعي بين الأطفال. ومع بقاء العديد من المباني المدرسية مغلقة، يأخذ بعض المعلمين التلاميذ إلى الخارج ويكتبون بالطباشير في الملعب بدلاً من السبورة.

يأخذ بعض المعلمين التلاميذ إلى الخارج في مدارس الدنمارك

أما في في سويسرا، فقد كان على الأطفال التكيف مع الطقوس الجديدة، حيث يقوم الآباء بإنزال أطفالهم بعيدا نسبيا عن المدرسة، وطلب من إدارات المدارس أن تبقي الفصول الدراسية نصف ممتلئة، وكراسي الطلاب متباعدة.

 وفي هولندا، جرى تركيب دروع بلاستيكية شفافة حول كراسي الطلاب وقناني مطهرات عند المداخل.

وأعادت مقاطعة كيبيك الكندية فتح بعض مدارسها، الاثنين، وسط مخاوف من الآباء والمدرسين بشأن سلامة هذه الخطوة، بحسب رويترز.

وفي أستراليا، أعيد فتح مدارس ولاية نيو ساوث ويلز الكبرى، لكن سيكون الدوام يوما واحدا من كل أسبوع لكل مجموعة من الطلاب.

وسوف تستأنف فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية فى أستراليا من حيث عدد السكان، التدريس في المدارس اعتبارا من 27 مايو ، قبل أسابيع من الموعد المتوقع.

 وأعادت إسرائيل فتح بعض المدارس هذا الشهر، لكن العديد من البلديات وآباء كثيرين قاطعوا هذه الخطوة، وأشاروا إلى سوء تحضيرات الحكومة، بحسب رويترز.

وفي فرنسا، جلس تلاميذ المدارس الابتدائية يوم الثلاثاء على بعد متر على الأقل من بعضهم البعض، في فصول صغيرة، واستمعوا إلى المعلمين وهم يرتدون الكمامات في أول يوم لهم بعد شهرين من التعليم المنزلي خلال فترة الإغلاق التي فرضها الفيروس التاجي.

وفي قبرص، قام العاملون الصحيون الذين يرتدون معدات الحماية الشخصية، بفحص الطلاب في مدرسة في نيقوسيا بعد السماح لتلاميذ المدارس الثانوية بالعودة ابتداء من 11 مايو.

وفي شانغهاي الصينية طلب من الطلبة والموظفين على حد سواء دخول مبنى المدرسة عبر ماسح حراري عندما أعيد فتح المدرسة الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق.

رويترز