صحة

"القولبة".. تقنية مبتكرة لمساعدة المصابين بفيروس كورونا على التنفس

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
يمكن لجهاز التنفس نفسه أن يلحق الضرر بأنسجة الرئة
يمكن لجهاز التنفس نفسه أن يلحق الضرر بأنسجة الرئة

أصبح من المعتاد في المستشفيات، سماع آهات المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين يصعب عليهم التنفس جراء انتشار الفيروس في كامل قصباتهم الهوائية.

ولم تعد أجهزة التنفس الاصطناعية متوفرة للجميع خصوصا وأن أعداد المصابين لم تتوقف عن الارتفاع يوما بعد يوم، ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، البلد الأكثر تضررا من وباء كورونا الذي انطلق من ووهان الصينية نهاية 2019.

لذلك، توصل أطباء أميركيون إلى فكرة مثيرة للدهشة، أسماها البعض بحسب صحيفة نيويورك تايمز "القولبة"، وهي عملية قلب المريض على بطنه لإراحة جهازه التنفسي.

ويمكن لهذه الوضعية أن تحسن عملية التنفس للمصابين بفيروس كورونا، بحسب شهادات أطباء تحدثوا لنيويورك تايمز.

وضيق التنفس هو السمة المميزة للفيروس التاجي الذي أصاب أكثر من أربعة ملايين شخص عبر العالم، وتسبب في مقتل نحو 294 ألفا. 

وتستند الفكرة إلى المبادئ الأساسية لعلم وظائف الأعضاء والجاذبية. فالاستلقاء على البطن يساعد المرء على فتح الممرات الهوائية في الرئتين التي تضغط عليها السوائل والالتهابات التي تسببها عدوى الفيروسات التاجية.

الدكتورة ميشيل نغ جونغ، رئيسة أقسام الرعاية الحرجة والطب الرئوي في كلية ألبرت أينشتاين للطب في برونكس بنيويورك، قالت إن "القفص الصدري لا يمكن أن يتحرك بالطريقة المعتادة والمريض على السرير، لذلك من المهم التفكير في طريقة نساعده بها".

وقبل تفشي وباء الفيروس التاجي، تم استخدام هذه الطريقة مع المرضى الذين كانوا يعانون من مشاكل التنفس، ولكن ليس كما هو الحال الآن.

في المقابل، يقول أطباء إن تحويل المرضى المخدرين على بطونهم "مناورة تتطلب وعيا بالمخاطر".

والقولبة، عملية ليست بالهينة، وفق مختصين، وقد يتطلب إجراؤها إشراك ما لا يقل عن ثمانية أشخاص من السلك الطبي وشبه الطبي.

ويحرص القائمون عليها، على تحريك المريض بعناية فائقة تجنبا لإزاحة أنبوب التنفس أو الخطوط الوريدية بعناية.

ومع وصول العديد من المصابين بفيروس كورونا المستجد، عاودت الطواقم الطبية هذه العملية، لكن ليس للمخدرين من المرضى فحسب، بل حتى أولئك الذين لا يزالون على وعيهم التام، ولكن يشتكون من ضيق التنفس بسبب كوفيد- 19.

طبيب الرئة والعناية الحرجة في مستشفى ماساتشوستس العام، كوري هاردين، قال في هذا الصدد "هناك الكثير من الأدلة على أن القولبة تقلل بالفعل من الوفيات، ولا يوجد الكثير من التقنيات التي يمكن أن تساعدنا في التخفيف على المصابين بالفيروس التاجي".

يذكر أن دراسات أخرى حذرت من إمكانية أن تكون القولبة خطرة على بعض المرضى.

ويحذر المنتقدون للفكرة من احتمال اختناق البعض، خصوصا أولئك الذين يعانون من انخفاض في أكسجين الدم، إذ قد تتسبب القولبة في انخفاض حاد في مستوى الأكسجين لديهم، وقد يفضي ذلك إلى الموت، وفق البعض.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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يمكن لجهاز التنفس نفسه أن يلحق الضرر بأنسجة الرئة
صحة

"القولبة".. تقنية مبتكرة لمساعدة المصابين بفيروس كورونا على التنفس

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صحة

دراسة جديدة تحذر من انتقال كورونا عند حديث المصاب بصوت عال

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
التحدث بصوت عالٍ يطلق ما لا يقل عن 100 ألف قطرة فموية قادرة أن تكون حاملة للفيروس
التحدث بصوت عالٍ يطلق ما لا يقل عن 100 ألف قطرة فموية قادرة أن تكون حاملة للفيروس

أفادت دراسة جديدة بأن قطرات اللعاب المتناثرة من أفواه الأشخاص الذين يتحدثون بصوت عالٍ يمكن أن تبقى في الهواء لمدة تتراوح بين 8 و14 دقيقة قبل أن تختفي.

البحث، الذي أجراه فريق من المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، ونشر في مجلة PNAS الأربعاء، يمكن أن يكون له تأثير كبير على فهمنا لانتقال فيروس كوفيد 19.

تنتقل فيروسات الجهاز التنفسي مثل كوفيد- 19، عن طريق الاتصال المباشر أو عندما يصطدم الفيروس بقطرات صغيرة منطلقة في الهواء. لذلك يولي الباحثون أهمية قصوى للسعال والعطس.

البحث الجديد درس إمكانية انتقال الفيروس عن طريق الكلام، إذ يمكن للفرد أن يطلق آلاف القطرات الفموية في الهواء أيضًا بينما يتحدث بشكل عادي مع شخص آخر أو في الهاتف.

وخلال الدراسة، طلب الباحثون من المشاركين تكرار عبارات معينة مرات عديدة، ثم حاولوا تتبع كمية الرذاذ المنطلق باستخدام الليزر الحساس لتصور القطرات التي يخرجونها من أفواههم.

الليزر سمح بمشاهدة تحلل قطرات الفم في بيئة هواء راكدة (غرفة مغلقة)، وتم رصد آلاف القطرات التي تبقى حتى دقائق بعد نهاية الحديث.

وعلى أساس الدراسات السابقة حول مقدار الحمض النووي الفيروسي الذي يمكن العثور عليه في السوائل الفموية، يقدر الباحثون أن دقيقة واحدة من التحدث بصوت عالٍ تولد ما لا يقل عن 1000 قطرة فموية قادرة أن تكون حاملة للفيروس (كوفيد-19). 

وتشير ملاحظاتهم إلى أن هذه القطرات تبقى محمولة في الهواء لمدة تزيد عن ثماني دقائق، وأحيانًا تصل إلى 14 دقيقة.

وتفترض الدراسة أن كل قطرة لديها فرصة متساوية لإحداث عدوى، وهو أمر غير مؤكد تمامًا بالنسبة لـفيروس كوفيد-19 لأن الدراسة أجريت في بيئة مغلقة، ولم تأخذ بعين الاعتبار دوران الهواء وتغيرات درجة الحرارة التي قد تجدها في أي بيئة واقعية تقريبًا.

ومع ذلك، فإن نتائج الدراسة تثير مخاوف جدية من أن مجرد حديث مريض مصاب قد يكون سببا في نقل الفيروس التاجي إلى الآخرين. 

القائمون على الدراسة، قالوا إنهم نشروا نتائج دراستهم بكل تحفظ، وكشفوا أن عدد قطرات الفم قد تكون أكبر بكثير من التي قدموها.

وقالوا إن بعض المرضى يطلقون كمية أكبر بكثير من الرذاذ في المتوسط، مما قد يزيد من عدد القطرات المحتوية على الفيروس "إلى ما يزيد عن 100 ألف قطرة في الدقيقة الواحدة من التحدث". 

وقد يكون التأثير الأكبر لهذه الدراسة هو تعزيز ضرورة ارتداء الأقنعة تحت أي ظرف من الظروف عند مغادرة المنزل، لتجنب انتقال العدوى.

الحرة / ترجمات - واشنطن