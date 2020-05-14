صحة

دراسة إيطالية تدق ناقوس الخطر: تأثير كورونا قد يتضاعف على الأطفال

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
الأطفال هم الأقل عرضة للإصابة بكوفيد-19.. لكن أعراضا خطيرة تظهر بينهم
الأطفال هم الأقل عرضة للإصابة بكوفيد-19.. لكن أعراضا خطيرة تظهر بينهم

دقت دراسة إيطالية حديثة ناقوس الخطر حول احتمال تضاعف خطر فيروس كورونا المستجد على الأطفال، إذ يبدو أنه تسبب في طفرة لمرض كاواساكي عند بعضهم.

وبحسب القائمين على الدراسة فإن فيروس كوفيد- 19 تسبب في طفرة بنحو 30 مرة في حالات التهابات الجهاز التنفسي الخطيرة والنادرة لدى الأطفال.

صحيفة بلومبرغ قالت إن تحليلا مفصلا من "بيرغامو" بؤرة وباء كورونا المستجد في إيطاليا وجد أن هناك نحو 10 حالات من مرض يشبه كثيرا مرض " كاواساكي" الذي لفت إليه الأطباء في أوروبا والولايات المتحدة، على أنه يشكل خطرا على الأطفال في حال ارتباطه بإصابة بكوفيد- 19.

والحالات العشر التي تم اكتشافها يمكن أن تكون تحولا أو طفرة لكاواساكي  بسبب "تعاضده" مع فيروس كورونا المستجد.

ويضاف هذا التقرير إلى تقارير أخرى كانت مراكز صحية قد أعلنت فيها عن نحو 90 حالة مماثلة في كل من نيويورك ولندن.

ومرض كاواساكي هو حالة نادرة تصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وعادة ما تتسبب في التهاب الأوعية الدموية وتورمها.

وتشمل أعراضه النموذجية الحمى والطفح الجلدي واحمرار العيون والشفاه الجافة أو المتشققة، أو حتى واحمرار راحة اليدين وباطن القدمين وتورم الغدد.

وفي حين لا يزال فيروس كورونا المستجد أقل خطرا على الأطفال من البالغين، أظهر البحث الذي نشر الخميس في مجلة "لانسيت" الطبية أن الخطر على حياة الأطفال ليس منعدما تماما.

وجاء في مجلة لانسيت "هذا الخطر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في صياغة إرشادات بشأن متى وكيف يجب السماح للأطفال بالاختلاط.

طبيبة الأطفال بمستشفى بيرغامو بابا جيوفاني وأحد مؤلفي الدراسة، أناليزا جيرفاسوني قالت في بيان عبر البريد الإلكتروني: "وفقًا لتجربتنا، فإن نسبة صغيرة جدًا من الأطفال المصابين بالسارس CoV-2 تظهر عليهم أعراض مرض كاواساكي".

ثم تابعت "ومع ذلك، من المهم فهم عواقب الفيروس على الأطفال، خاصة وأن البلدان في جميع أنحاء العالم تتسارع لبدء تخفيف سياسات التباعد الاجتماعي".

وعادة، يعاني حوالي ربع الأطفال المصابين من مضاعفات قلبية، ولكن الحالات نادرًا ما تكون قاتلة إذا تم علاجها بشكل مناسب.

وقال المؤلفون إن الحالات المتعلقة بـ "كوفيد" يجب تصنيفها على أنها "مرض يشبه كاواساكي"، لأن الأعراض لدى المرضى العشرة المصابين بالالتهاب الذي تم تشخيصهم خلال الجائحة كانت مختلفة وأكثر حدة مقارنة بـ 19 حالة من مرض كاواساكي. 

ولفت فريق البحث كذلك إلى أن المرضى الذين عولجوا أثناء الوباء بطرق العلاج القياسي التقليدي لمرض كاواساكي المتمثل في الغلوبولين المناعي الوريدي، لم يتعافوا بشكل كامل ومنهم من لم يتعاف تماما.

أعضاء من فريق البحث قالوا  إن ذلك " بسبب الفيروس التاجي على الأرجح".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه لمرضى كورونا.. ماذا حصل معه؟

الحرة - دبي
14 مايو 2020
طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى كورونا بسبب الاجهاد
طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى كورونا بسبب الاجهاد

فقد طبيب مصري يعمل في أحد مستشفيات العزل التي خصصتها الحكومة لمرضى فيروس كورونا، بصره بسبب الإجهاد الذي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية شعر الدكتور محمود سامي قنيبر، أخصائي الحميات، الذي يعمل في مستشفى العزل ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بإجهاد شديد بعد عمله لمدة 7 أيام متواصلة، مما تسبب في ارتفاع ضغط الدم الذي أدى إلى فقدان بصره.

وأكد قنيبر لصحيفة "اليوم السابع" المصرية أنه يكفيه شرفا أنه فقد بصره وهو يؤدى عمله، مشيراً إلى أنه بسبب العدد الكبير من المصابين بالفيروس الذي وصل الى المشفى فقد اضطر لبذل مجهود كبير لعلاجهم، ونظراً لطول مدة ارتداء ملابس العزل، والضغط والتوتر، بدأ يشكو من ضيق في التنفس.

وأضاف ان شدة الألم دفعته لأن يستغيث بزملائه، الذين أسرعوا في إجراء الفحوصات والأشعة له، لكن أثناء الفحوصات فقد الوعي، وعندنا استيقظ وجد نفسه قد فقد بصره.

وأوضح أن ما حدث له سببه ارتفاع ضغط الدم وقد جاء ذلك بسبب الاجهاد والضغوطات وكل هذه العوامل أدت إلى حدوث أزمة قلبية أدت بدورها إلى تلف في العصب البصري.

من جانبه، أفاد الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، أن الطبيب فقد بصره ليس لإصابته بفيروس كورونا، ولكن لارتفاع في ضغط الدم، مشيراً إلى أن الطيب أصيب بارتفاع ضغط الدم والجلطة بسبب الاجهاد.

كما أعلنت الحكومة المصرية بتكفلها بعلاج الطبيب على حسابها، وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري في تصريحات صحفية، أن رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، تواصل مع الطبيب وتم الاتفاق على نقله لإحدى مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج.

الحرة - دبي