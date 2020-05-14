صحة

دراسة إيطالية تدق ناقوس الخطر: خطر كورونا قد يتضاعف على الأطفال

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
الأطفال هم الأقل عرضة للإصابة بكوفيد-19.. لكن أعراضا خطيرة تظهر بينهم
الأطفال هم الأقل عرضة للإصابة بكوفيد-19.. لكن أعراضا خطيرة تظهر بينهم

دقت دراسة إيطالية حديثة ناقوس الخطر حول احتمال تضاعف خطر فيروس كورونا المستجد على الأطفال، إذ يبدو أنه تسبب في طفرة لمرض كاواساكي عند بعضهم.

وبحسب القائمين على الدراسة فإن فيروس كوفيد- 19 تسبب في طفرة بنحو 30 مرة في حالات التهابات الجهاز التنفسي الخطيرة والنادرة لدى الأطفال.

صحيفة بلومبرغ قالت إن تحليلا مفصلا من "بيرغامو" بؤرة وباء كورونا المستجد في إيطاليا وجد أن هناك نحو 10 حالات من مرض يشبه كثيرا مرض " كاواساكي" الذي لفت إليه الأطباء في أوروبا والولايات المتحدة، على أنه يشكل خطرا على الأطفال في حال ارتباطه بإصابة بكوفيد- 19.

والحالات العشر التي تم اكتشافها يمكن أن تكون تحولا أو طفرة لكاواساكي  بسبب "تعاضده" مع فيروس كورونا المستجد.

ويضاف هذا التقرير إلى تقارير أخرى كانت مراكز صحية قد أعلنت فيها عن نحو 90 حالة مماثلة في كل من نيويورك ولندن.

ومرض كاواساكي هو حالة نادرة تصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وعادة ما تتسبب في التهاب الأوعية الدموية وتورمها.

وتشمل أعراضه النموذجية الحمى والطفح الجلدي واحمرار العيون والشفاه الجافة أو المتشققة، أو حتى واحمرار راحة اليدين وباطن القدمين وتورم الغدد.

وفي حين لا يزال فيروس كورونا المستجد أقل خطرا على الأطفال من البالغين، أظهر البحث الذي نشر الخميس في مجلة "لانسيت" الطبية أن الخطر على حياة الأطفال ليس منعدما تماما.

وجاء في مجلة لانسيت "هذا الخطر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في صياغة إرشادات بشأن متى وكيف يجب السماح للأطفال بالاختلاط.

طبيبة الأطفال بمستشفى بيرغامو بابا جيوفاني وأحد مؤلفي الدراسة، أناليزا جيرفاسوني قالت في بيان عبر البريد الإلكتروني: "وفقًا لتجربتنا، فإن نسبة صغيرة جدًا من الأطفال المصابين بالسارس CoV-2 تظهر عليهم أعراض مرض كاواساكي".

ثم تابعت "ومع ذلك، من المهم فهم عواقب الفيروس على الأطفال، خاصة وأن البلدان في جميع أنحاء العالم تتسارع لبدء تخفيف سياسات التباعد الاجتماعي".

وعادة، يعاني حوالي ربع الأطفال المصابين من مضاعفات قلبية، ولكن الحالات نادرًا ما تكون قاتلة إذا تم علاجها بشكل مناسب.

وقال المؤلفون إن الحالات المتعلقة بـ "كوفيد" يجب تصنيفها على أنها "مرض يشبه كاواساكي"، لأن الأعراض لدى المرضى العشرة المصابين بالالتهاب الذي تم تشخيصهم خلال الجائحة كانت مختلفة وأكثر حدة مقارنة بـ 19 حالة من مرض كاواساكي. 

ولفت فريق البحث كذلك إلى أن المرضى الذين عولجوا أثناء الوباء بطرق العلاج القياسي التقليدي لمرض كاواساكي المتمثل في الغلوبولين المناعي الوريدي، لم يتعافوا بشكل كامل ومنهم من لم يتعاف تماما.

أعضاء من فريق البحث قالوا  إن ذلك " بسبب الفيروس التاجي على الأرجح".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الصحة النفسية لملايين الناس في خطر.. الأمم المتحدة تحذر من أزمة أمراض عقلية بسبب كورونا

الحرة / ترجمات - دبي
14 مايو 2020
زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذي يعانون من الأمراض النفسية بسبب كورونا
زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذي يعانون من الأمراض النفسية بسبب كورونا

حذر خبراء صحة تابعون للأمم المتحدة، الخميس، من أن أزمة أمراض عقلية تلوح في الأفق، بسبب شعور ملايين الناس في جميع أنحاء العالم بالخوف من الموت والفقر والقلق من فيروس كورونا والاضطرار إلى العزلة.

وقالت ديفورا كيستيل، مديرة قسم الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية إن العزلة والخوف وعدم اليقين والاضطراب الاقتصادي كلها أمور تسبب مشاكل نفسية.

وفي تقرير الأمم المتحدة وتوجيهات السياسة بشأن كورونا والصحة العقلية، أكدت كيستيل أنه من المرجح حدوث زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذي يعانون من الأمراض النفسية، ويجب على الحكومات أن تضع هذه المسألة في صدارة استجاباتها للفيروس

وأضافت: "الصحة النفسية والرفاهية لمجتمعات بأكملها تأثرت بشدة بهذه الأزمة وهي أولوية يجب معالجتها على وجه السرعة".

وتزامنا مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، ارتفعت نسبة الانتحار بسبب الحالة النفسية للأشخاص أو إدمانهم على أنواع معينة من المخدرات بسبب خوفهم وقلقهم، بحسب كيستيل.

كما سلط التقرير الضوء على العديد من المناطق والأقسام في المجتمعات باعتبارها معرضة للاضطراب النفسي بما في ذلك الأطفال والشباب المعزولون عن الأصدقاء والمدرسة، والعاملون في مجال الرعاية الصحية الذين يرون الآلاف من المرضى المصابين بالفيروس التاجي الجديد يموتون.

وتظهر الدراسات والاستطلاعات بالفعل تأثير كوفيد-19 على الصحة العقلية على مستوى العالم. وأكد علماء النفس أن الأطفال قلقون وهناك زيادة في حالات الاكتئاب والقلق في العديد من البلدان، كما يتزايد العنف المنزلي، مشيرين إلى حاجة العاملين الصحيين المتزايدة للدعم النفسي.

وكان عدد من الأطباء والممرضات أفادوا في مقابلة مع رويترز أنهم وزملاءهم قد عانوا من مزيج من الذعر والقلق والحزن والخدر والأرق والكوابيس.

وخارج قطاع الصحة، قال تقرير منظمة الصحة العالمية إن العديد من الناس يشعرون بالضيق من الآثار الصحية المباشرة وعواقب العزلة الجسدية، بينما يخاف آخرون من العدوى والموت وفقدان أفراد الأسرة.

وأشار التقرير إلى أن الملايين يواجهون اضطرابات اقتصادية، سواء الذين فقدوا، أو معرضون لفقدان، دخلهم وسبل عيشهم، وأن كثرة المعلومات الخاطئة والشائعات حول الوباء وعدم اليقين العميق حول المدة التي ستستمر تجعل الناس يشعرون بالقلق واليأس بشأن المستقبل.

وطالب التقرير بضرورة توفير خدمة "الصحة النفسية الطارئة" عن طريق العلاجات عن بعد مثل الاستشارة عن بعد للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، والعمل بشكل استباقي مع الأشخاص المعروفين كونهم يعانون من الاكتئاب والقلق.

الحرة / ترجمات - دبي