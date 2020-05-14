صحة

دراسة جديدة تحذر من انتقال كورونا عند حديث المصاب بصوت عال

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
التحدث بصوت عالٍ يطلق ما لا يقل عن 100 ألف قطرة فموية قادرة أن تكون حاملة للفيروس
التحدث بصوت عالٍ يطلق ما لا يقل عن 100 ألف قطرة فموية قادرة أن تكون حاملة للفيروس

أفادت دراسة جديدة بأن قطرات اللعاب المتناثرة من أفواه الأشخاص الذين يتحدثون بصوت عالٍ يمكن أن تبقى في الهواء لمدة تتراوح بين 8 و14 دقيقة قبل أن تختفي.

البحث، الذي أجراه فريق من المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، ونشر في مجلة PNAS الأربعاء، يمكن أن يكون له تأثير كبير على فهمنا لانتقال فيروس كوفيد 19.

تنتقل فيروسات الجهاز التنفسي مثل كوفيد- 19، عن طريق الاتصال المباشر أو عندما يصطدم الفيروس بقطرات صغيرة منطلقة في الهواء. لذلك يولي الباحثون أهمية قصوى للسعال والعطس.

البحث الجديد درس إمكانية انتقال الفيروس عن طريق الكلام، إذ يمكن للفرد أن يطلق آلاف القطرات الفموية في الهواء أيضًا بينما يتحدث بشكل عادي مع شخص آخر أو في الهاتف.

وخلال الدراسة، طلب الباحثون من المشاركين تكرار عبارات معينة مرات عديدة، ثم حاولوا تتبع كمية الرذاذ المنطلق باستخدام الليزر الحساس لتصور القطرات التي يخرجونها من أفواههم.

الليزر سمح بمشاهدة تحلل قطرات الفم في بيئة هواء راكدة (غرفة مغلقة)، وتم رصد آلاف القطرات التي تبقى حتى دقائق بعد نهاية الحديث.

وعلى أساس الدراسات السابقة حول مقدار الحمض النووي الفيروسي الذي يمكن العثور عليه في السوائل الفموية، يقدر الباحثون أن دقيقة واحدة من التحدث بصوت عالٍ تولد ما لا يقل عن 1000 قطرة فموية قادرة أن تكون حاملة للفيروس (كوفيد-19). 

وتشير ملاحظاتهم إلى أن هذه القطرات تبقى محمولة في الهواء لمدة تزيد عن ثماني دقائق، وأحيانًا تصل إلى 14 دقيقة.

وتفترض الدراسة أن كل قطرة لديها فرصة متساوية لإحداث عدوى، وهو أمر غير مؤكد تمامًا بالنسبة لـفيروس كوفيد-19 لأن الدراسة أجريت في بيئة مغلقة، ولم تأخذ بعين الاعتبار دوران الهواء وتغيرات درجة الحرارة التي قد تجدها في أي بيئة واقعية تقريبًا.

ومع ذلك، فإن نتائج الدراسة تثير مخاوف جدية من أن مجرد حديث مريض مصاب قد يكون سببا في نقل الفيروس التاجي إلى الآخرين. 

القائمون على الدراسة، قالوا إنهم نشروا نتائج دراستهم بكل تحفظ، وكشفوا أن عدد قطرات الفم قد تكون أكبر بكثير من التي قدموها.

وقالوا إن بعض المرضى يطلقون كمية أكبر بكثير من الرذاذ في المتوسط، مما قد يزيد من عدد القطرات المحتوية على الفيروس "إلى ما يزيد عن 100 ألف قطرة في الدقيقة الواحدة من التحدث". 

وقد يكون التأثير الأكبر لهذه الدراسة هو تعزيز ضرورة ارتداء الأقنعة تحت أي ظرف من الظروف عند مغادرة المنزل، لتجنب انتقال العدوى.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

كافح إيبولا والإيدز.. عالم يحكي عن معاناته مع كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
عالم الفيروسات بيتر بيوت يحكي معاناته مع مرض كوفيد-19
عالم الفيروسات بيتر بيوت يحكي معاناته مع مرض كوفيد-19

ساعد في اكتشاف إيبولا وحارب الأيدز، إلا أن عالم الفيروسات ومدير كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، بيتر بيوت، لم يستطع الإفلات من كوفيد-19.

وأصيب بيوت بالفيروس في منتصف مارس الماضي، حيث أمضى أسبوعا في المستشفى ومنزله في لندن يتعافى، بينما لا يزال يلهث عند صعوده الدرج بفعل الفيروس.

ويعتبر بيوت من أوائل العلماء الذين ساهموا في اكتشاف فيروس إيبولا في عام 1976، حيث قضى سنوات في محاربة المرض، فضلا عن ترأسه برنامج الأمم المتحدة المشترك لمحاربة الأيدز بين عامي 1995 و2008.

ويعمل الخبير العالمي حاليا مستشارا لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، إلا أن تجربته في مكافحة كورونا حاليا قد غيرت حياته، على حد روايته لمجلة "ساينس ماغازين" العلمية.

وقال بيوت إنه لاحظ في 19 مارس ارتفاعا في درجة حرارته وصداعا قويا شعر به "في جمجمته وشعره، ما كان غريبا"، مضيفا أنه لم يسعل في ذلك الوقت حيث استمر في العمل معتقدا أنه أصيب بالفيروس بالفعل.

ومع إجرائه الفحص، تأكد بيوت من إصابته بالفيروس، لذلك عزل نفسه في غرفة الضيوف بالمنزل.

 إلا أن الحمى لم تنته، بحسب تعبيره، مضيفا "لم أصب بمرض خطير قط ولم أتلق يوم إجازة مرضية خلال السنوات العشر الماضية، فأنا أعيش حياة صحية للغاية وأسير بانتظام".

وقال بيوت إن "السن يعتبر مصدر الخطر الوحيد فأنا 71 عاما. وأنا شخص متفائل، لذلك اعتقدت أن الأمر سيمر، لكن في 1 أبريل نصحني طبيب صديق بالخضوع لفحص، لأن الحمى والإرهاق يزدادان سوءا".

وتبين لبيوت أنه يعاني من نقص حاد في الأوكسجين، على الرغم من أنه لا يشعر بضيق في التنفس، وقد أظهرت صور الأشعة السينية للرئة أنه مصاب بالتهاب رئوي حاد، كما هو الحال مع علامات كوفيد-19 المعروفة، بالإضافة إلى التهاب بكتيري.

"لن أنسى هذا الشعور، كان علي أن أدخل المستشفى، على الرغم من أنني كنت خاليا من الفيروس في هذا الوقت، هذا أيضا من علامات كوفيد-19 التقليدية، وهو أن يذهب الفيروس ولكن تستمر عواقبه لأسابيع"، يقول بيوت.

ويضيف أنه كان قلقا إزاء وضعه على جهاز التنفس الصناعي، نظرا لوجود دراسات تقول إن احتمالية الوفاة تزداد لدى من يوضعون على هذه الأجهزة.

وأردف العالم الشهير قائلا "لقد انتهى بي المطاف في غرفة عزل في غرفة العناية المركزة، متعبا مستسلما للقدر والطاقم الطبي، فأنت تعيش من روتين حقنة إلى أخرى، آملا في النجاة، أنا عادة استباقي في طريقة عملي، لكنني كنت مريضا بنسبة 100 بالمئة".

"لقد تشاركت الغرفة مع شخص مشرد، وعامل نظافة كولومبي، ورجل من بنغلاديش، وكلهم مرضى بالسكري بالصدفة.. كنت وحيدا خلال تلك الأيام والليالي، فلا أحد لديه قدرة على الحديث"، يوضح بيوت.

خرج عالم الفيروسات من المشفى عقب أسبوع طويل، حيث عاد إلى منزله بالمواصلات العامة كي يرى الحانات والشوارع الخاوية ويتمتع بالهواء النظيف، إلا أنه لم يستطع السير بشكل طبيعي بسبب ضعف عضلاته جراء الاستلقاء وقلة الحركة لمدة طويلة.

لكن بعد أسبوع من خروجه، شعر بيوت مرة أخرى بضيق التنفس، فأسرع إلى المستشفى مجددا، وتبين له أنه مصاب بمرض رئوي ناتج عن التهاب كورونا الرئوي.

وتسمى هذه الحالة عاصفة السيتوكين، حيث تنتج عن فرط عمل الجهاز المناعي، ولا يتوفى كثيرون جراء هذه الحالة، وما يزال الخبير العالمي يخضع للعلاج بجرعات عالية من الستيروئيدات من أجل إبطاء الجهاز المناعي.

وقال عالم الفيروسات إن كوفيد-19، يترك المتعافين منه بمشاكل مزمنة في الكلى والقلب، حتى أن الجهاز العصبي قد يتعرض للعطب.

وينهي بيوت مقالته بالقول إنه بدأ يتحسن بعد مرور سبعة أسابيع من تاريخ الإصابة، حين أظهرت الأشعة السينية للرئة تحسنا ملحوظا.

الحرة / ترجمات - واشنطن