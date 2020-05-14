صحة

"ستغير اللعبة".. بريطانيا توافق على اختبارات أجسام مضادة "دقيقة بنسبة 100%"

الحرة / ترجمات - دبي
14 مايو 2020
اختبارات الأجسام المضادة التي وافقت عليها بريطانيا دقيقة بنسبة 100%
اختبارات الأجسام المضادة التي وافقت عليها بريطانيا دقيقة بنسبة 100%

وافقت وزارة الصحة البريطانية على اختبار للأجسام المضادة دقيق بنسبة 100%، ويمكنه اكتشاف ما إذا كان الشخص أصيب بالفيروس أم لا بدقة كبيرة، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

وأكد خبراء الصحة أن هذا الاختبار سيغير اللعبة في مكافحة الفيروس وسيساعد في إنهاء إجراءات الإغلاق مبكراً، وتجري الحكومة البريطانية محادثات مع شركة روش، عملاق الأدوية السويسرية، المطورة للاختبارات، لشراء ملايين الاختبارات.

وكانت هيئة الصحة العامة في إنكلترا (PHE) أعلنت أن خبراء قد أجروا تقييمًا مستقلًا لاختبار الدم للجسم المضاد في منشأة بورتون داون السرية للغاية، ووجدوا أن نتائجه "دقيقة للغاية".

وقد تم الترحيب بالنتائج باعتبارها "تطورًا إيجابيًا جدًا" في مكافحة تفشي الفيروس التاجي.

ويأمل العلماء أن أولئك الذين طوروا أجسامًا مضادة بعد التعافي من الفيروس يمكن أن يطوروا مناعة لمدة عامين أو ثلاثة، مما يجعل عوتهم آمنة إلى حياتهم الطبيعية، لكن منظمة الصحة العالمية شككت مرارا وتكرارا فيما إذا كان الناس يمكن أن يصبحوا محصنين بشكل مطلق.

وقال البروفيسور غون نيوتن، المنسق الوطني لبرنامج اختبار فيروسات كورونا في المملكة المتحدة: "كنا على ثقة من أن اختبارات الأجسام المضادة عالية الجودة ستصبح متاحة عند الحاجة".

وتم تصميم الاختبار للمساعدة في تحديد ما إذا كان المريض قد تعرض للفيروس وطور أجسامًا مضادة له.

بدورها، ذكرت شركة روش في بيان أنها تجري محادثات مع خدمة الصحة الوطنية وحكومة المملكة المتحدة بشأن طرح تدريجي لمجموعات اختبار الأجسام المضادة في أقرب وقت ممكن.

وأكدت أنها ستكون قادرة على توفير مئات الآلاف من مجموعات اختبار الأجسام المضادة إلى المملكة المتحدة أسبوعيًا.

يذكر أن بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية أعلن هذا الأسبوع عن رغبته في اختبار ما يصل إلى 250.000 شخص يوميًا، على الرغم من أن المعدلات الحالية تتوقف بين 80.000 و 100.000 في معظم الأيام.
 

الحرة / ترجمات - دبي

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أزمة كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه لمرضى كورونا.. ماذا حصل معه؟

الحرة - دبي
14 مايو 2020
طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى كورونا بسبب الاجهاد
طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى كورونا بسبب الاجهاد

فقد طبيب مصري يعمل في أحد مستشفيات العزل التي خصصتها الحكومة لمرضى فيروس كورونا، بصره بسبب الإجهاد الذي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية شعر الدكتور محمود سامي قنيبر، أخصائي الحميات، الذي يعمل في مستشفى العزل ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بإجهاد شديد بعد عمله لمدة 7 أيام متواصلة، مما تسبب في ارتفاع ضغط الدم الذي أدى إلى فقدان بصره.

وأكد قنيبر لصحيفة "اليوم السابع" المصرية أنه يكفيه شرفا أنه فقد بصره وهو يؤدى عمله، مشيراً إلى أنه بسبب العدد الكبير من المصابين بالفيروس الذي وصل الى المشفى فقد اضطر لبذل مجهود كبير لعلاجهم، ونظراً لطول مدة ارتداء ملابس العزل، والضغط والتوتر، بدأ يشكو من ضيق في التنفس.

وأضاف ان شدة الألم دفعته لأن يستغيث بزملائه، الذين أسرعوا في إجراء الفحوصات والأشعة له، لكن أثناء الفحوصات فقد الوعي، وعندنا استيقظ وجد نفسه قد فقد بصره.

وأوضح أن ما حدث له سببه ارتفاع ضغط الدم وقد جاء ذلك بسبب الاجهاد والضغوطات وكل هذه العوامل أدت إلى حدوث أزمة قلبية أدت بدورها إلى تلف في العصب البصري.

من جانبه، أفاد الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، أن الطبيب فقد بصره ليس لإصابته بفيروس كورونا، ولكن لارتفاع في ضغط الدم، مشيراً إلى أن الطيب أصيب بارتفاع ضغط الدم والجلطة بسبب الاجهاد.

كما أعلنت الحكومة المصرية بتكفلها بعلاج الطبيب على حسابها، وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري في تصريحات صحفية، أن رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، تواصل مع الطبيب وتم الاتفاق على نقله لإحدى مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج.

الحرة - دبي