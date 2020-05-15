هل يمكن لمناعة القطيع أن تضع حدا لتفشي فيروس كورونا؟.. مختصون يوضحون الشروط

انتقد مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، في كلمة الأربعاء، نداءات بعض المختصين لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال ما يعرف بـ"مناعة القطيع" التي تقتضي ترك الفيروس ينتشر بين الناس في حدود معينة بهدف تقوية المناعة البشرية ضده.

وقال رايان "البشر ليسوا قطعانا".

مناعة القطيع هو مفهوم في علم الأوبئة يصف كيف يمكن للناس بشكل جماعي أن يقوا أنفسهم من العدوى إذا كان لدى نسبة معينة من السكان مناعة ضد المرض. لكن مناعة القطيع فيما يتعلق بالفيروس التاجي بعيدة عن الواقع، خاصة بدون لقاح.

وقال رايان إن مصطلح "مناعة القطيع" نابع من علم الأوبئة البيطرية، وعادة ما ينطوي على قرارات تجارية حول ما إذا كان ينبغي ترك الحيوانات تموت من أجل صحة القطيع بشكل عام.

وتابع "لذا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون حذرين حقًا عندما نستخدم المصطلحات بهذه الطريقة حول العدوى الطبيعية في البشر".

ويواصل المختصون والمسؤولون في مجال الصحة تحذيرهم من أنه لا توجد طريقة سهلة للخروج من جائحة الفيروس التاجي، خاصة وأن أجزاء من الولايات المتحدة بدأت في تخفيف عمليات الإغلاق.

"ولا تزال مناعة القطيع بعيدة المنال، حتى في الأماكن الأكثر تضررا من الوباء" بحسب مختصين تحدثوا لشبكة "أن بي سي نيوز".

وبحسب هؤلاء، هناك طريقتان رئيسيتان لتحقيق مستويات عالية من المناعة لدى السكان: إما أن يكون هناك ما يكفي من الأشخاص قد أصيبوا بالفعل وأنظمتهم المناعية طورت أجسامًا مضادة للحماية من العدوى المستقبلية، على الأقل في المدى القصير، أو المناعة المكتسبة عن طريق لقاح فعال.

وفي غياب تدابير التباعد الاجتماعي، من المتوقع أن تحتاج الدول إلى الاستعداد لارتفاعات دورية جديدة وغير متوقعة للعدوى الجديدة حتى يتوفر اللقاح على نطاق واسع.

وبالنسبة لـ كوفيد-19، ، يقدر العلماء أن 50 في المئة إلى 70 في المئة من السكان يجب أن يكونوا محصنين لتحقيق مناعة القطيع.

وعلى الرغم من وجود أكثر من 4.3 مليون حالة مؤكدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لا يوجد بلد يقترب حتى من مستويات المناعة اللازمة لإبطاء عمليات الإرسال بشكل جماعي.

وفي ووهان الصينية، تم اختبار آلاف الأشخاص العائدين إلى العمل في أبريل بحثًا عن أجسام مضادة، ووجدت النتائج الأولية أن 2 إلى 3 في المئة فقط طوروها.

بينما أظهرت النتائج الأولية لدراسة أجريت في إسبانيا أن حوالي 5 بالمئة من حوالي 90 ألف شخص تم اختبارهم كانوا إيجابيين للأجسام المضادة.

وحتى في المناطق التي تضررت بشدة، مثل نيويورك، وجد الاختبار الأولي لـ 1300 شخص أن 21.2 في المئة كانت إيجابية للأجسام المضادة.

وقال الدكتور روبرت أتمار، اختصاصي الأمراض المعدية في كلية بايلور للطب في هيوستون: "هذا يعني أن 80 في المائة من السكان سيظلون على ما يبدو عرضة للإصابة".

ثم أضاف "حتى في المنطقة التي تأثرت بشدة، لا نرى المستويات التي تتوقعها لمناعة القطيع".