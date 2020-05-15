صحة

هل يمكن لمناعة القطيع أن تضع حدا لتفشي فيروس كورونا؟.. مختصون يوضحون الشروط

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
من شأن مناعة القطيع أن تنهي بشكل فعال وباء الفيروس
من شأن مناعة القطيع أن تنهي بشكل فعال وباء الفيروس

انتقد مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، في كلمة الأربعاء، نداءات بعض المختصين لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال ما يعرف بـ"مناعة القطيع" التي تقتضي ترك الفيروس ينتشر بين الناس في حدود معينة بهدف تقوية المناعة البشرية ضده.

وقال رايان "البشر ليسوا قطعانا".

مناعة القطيع هو مفهوم في علم الأوبئة يصف كيف يمكن للناس بشكل جماعي أن يقوا أنفسهم من العدوى إذا كان لدى نسبة معينة من السكان مناعة ضد المرض. لكن مناعة القطيع فيما يتعلق بالفيروس التاجي بعيدة عن الواقع، خاصة بدون لقاح. 

وقال رايان إن مصطلح "مناعة القطيع" نابع من علم الأوبئة البيطرية، وعادة ما ينطوي على قرارات تجارية حول ما إذا كان ينبغي ترك الحيوانات تموت من أجل صحة القطيع بشكل عام.

وتابع "لذا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون حذرين حقًا عندما نستخدم المصطلحات بهذه الطريقة حول العدوى الطبيعية في البشر".

ويواصل المختصون والمسؤولون في مجال الصحة تحذيرهم من أنه لا توجد طريقة سهلة للخروج من جائحة الفيروس التاجي، خاصة وأن أجزاء من الولايات المتحدة بدأت في تخفيف عمليات الإغلاق. 

"ولا تزال مناعة القطيع بعيدة المنال، حتى في الأماكن الأكثر تضررا من الوباء" بحسب مختصين تحدثوا لشبكة "أن بي سي نيوز".

وبحسب هؤلاء، هناك طريقتان رئيسيتان لتحقيق مستويات عالية من المناعة لدى السكان: إما أن يكون هناك ما يكفي من الأشخاص قد أصيبوا بالفعل وأنظمتهم المناعية طورت أجسامًا مضادة للحماية من العدوى المستقبلية، على الأقل في المدى القصير، أو المناعة المكتسبة عن طريق لقاح فعال.

وفي غياب تدابير التباعد الاجتماعي، من المتوقع أن تحتاج الدول إلى الاستعداد لارتفاعات دورية جديدة وغير متوقعة للعدوى الجديدة حتى يتوفر اللقاح على نطاق واسع.

وبالنسبة لـ كوفيد-19، ، يقدر العلماء أن 50 في المئة إلى 70 في المئة من السكان يجب أن يكونوا محصنين لتحقيق مناعة القطيع.

وعلى الرغم من وجود أكثر من 4.3 مليون حالة مؤكدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لا يوجد بلد يقترب حتى من مستويات المناعة اللازمة لإبطاء عمليات الإرسال بشكل جماعي.

وفي ووهان الصينية، تم اختبار آلاف الأشخاص العائدين إلى العمل في أبريل بحثًا عن أجسام مضادة، ووجدت النتائج الأولية أن 2 إلى 3 في المئة فقط طوروها. 

بينما أظهرت النتائج الأولية لدراسة أجريت في إسبانيا أن حوالي 5 بالمئة من حوالي 90 ألف شخص تم اختبارهم كانوا إيجابيين للأجسام المضادة. 

وحتى في المناطق التي تضررت بشدة، مثل نيويورك، وجد الاختبار الأولي لـ 1300 شخص أن 21.2 في المئة كانت إيجابية للأجسام المضادة.

وقال الدكتور روبرت أتمار، اختصاصي الأمراض المعدية في كلية بايلور للطب في هيوستون: "هذا يعني أن 80 في المائة من السكان سيظلون على ما يبدو عرضة للإصابة". 

ثم أضاف "حتى في المنطقة التي تأثرت بشدة، لا نرى المستويات التي تتوقعها لمناعة القطيع".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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من شأن مناعة القطيع أن تنهي بشكل فعال وباء الفيروس
صحة

هل يمكن لمناعة القطيع أن تضع حدا لتفشي فيروس كورونا؟.. مختصون يوضحون الشروط

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صحة

الآثار العقلية المدمرة لفيروس كورونا.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
تتراوح أنواع مرض الاكتئاب بين الخفيف والشديد، وتقود إلى الإصابة به مجموعة عوامل اجتماعية ونفسية وعضوية، وتحرّض الأزمات المعيشية والبطالة والصدمات النفسية على قدوم هجماته

حذرت الأمم المتحدة من مخاطر جديدة على الأطفال والبالغين على حد سواء، قد يتسبب فيها فيروس كورونا المستجد، ولا سيما الأمراض العقلية. 

صحيفة نيويورك تايمز "قالت إن الحكومات لاحظت بعض الآثار والعواقب غير المقصودة لعمليات الإغلاق والقيود الأخرى، بما في ذلك تصاعد العنف المنزلي. 

في المكسيك مثلا، أعقب قرار حظر مبيعات الكحول عشرات الوفيات بعد أن شرب الناس الكحول الملوث محلي الصنع.

الأمم المتحدة قالت الأربعاء، إن ملايين الأطفال معرضون لخطر الموت، ليس بسبب كوفيد- 19، ولكن لأسباب يمكن أن تكون ذات علاقة بالأمراض النفسية.

منظمة يونيسيف قالت من جانبها في تقرير سابق، إنه بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية في المستشفيات التي تعاني من الإجهاد لمكافحة الفيروس، فإن أكثر من مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات أو أقل سيموتون كل ستة أشهر.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، وهي الهيئة الصحية التي تعمل على تنسيق الجهود العالمية لمكافحة المرض، الخميس، من أزمة مرض عقلي تلوح في الأفق نتيجة "العزلة والخوف وعدم اليقين والاضطراب الاقتصادي". الناجم عن الوباء.

رئيسة قسم الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية، ديفورا كيستيل، قالت إن العالم يمكن أن يتوقع ارتفاعًا حادًا في شدة الأمراض النفسية، لاسيما بين الأطفال والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ممرضات وممرضون يروون حكاياتهم مع فيروس كورونا

وتابعت "لقد تأثرت الصحة العقلية لمجتمعات بأكملها بشدة بسبب هذه الأزمة وهي أولوية يجب معالجتها على وجه السرعة".

ووسط النقص في المعدات الطبية ومعدل الوفيات المرتفع بين المرضى، يطال الإحباط الطواقم الطبية التي تخوض معركة شرسة ضد وباء كوفيد-19، وسط تحذيرات بأن "العواقب النفسية ستكون أكبر لاحقا" في مستشفيات المنطقة الباريسية كما في أماكن أخرى من أوروبا، تقول وكالة فرانس برس.

الوكالة نقلت عن رئيس قسم الإنعاش في مستشفى "أفيسين" في بوبينيي بضاحية باريس إيف كوهين قوله "نواجه كل يوم بيومه".

الرجل أبدى في السياق تخوفه من الآثار النفسية التي قد تترتب عن الضغط الذي عاشه الأطباء والممرضون والمسعفون خلال الجائحة وقال إن تلك الآثار  السلبية ستطفو على السطح بعد نهاية الضغط الحالي.

وأصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 4 ملايين شخص عبر العالم وتسبب في مقتل أكثر من 300 ألف آخرين.

مختصو الطب النفسي يقولون إن الوطأة النفسية لهذه الحصيلة العالية تثير قلقا شديدا بين أفراد الطواقم الطبية.

وتحدث أمين عام نقابة "سود-سانتي" في مستشفى فرساي سيباستيان بوان في فرنسا عن "المعاناة النفسية للزملاء الذين يتحتم عليهم إغلاق الأغطية على جثمان مريض لفظ أنفاسه". وأضاف "حتى في أقسام الإنعاش، يكون الأمر قاسيا مهما كانوا مهيّئين له".

وروت ناتالي الممرضة في مستشفى "كرملين-بيسيتر" بجنوب باريس، قائلة "ثمة كثيرون ينهارون، وكثيرون يبكون". ورأت أن "الأضرار النفسية ستكون كبيرة. وخصوصا على الطلاب".

ويواجه العاملون في الرعاية الصحية المعاناة ذاتها في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

وقالت فرانسيسكا بوناري العاملة في قسم الطوارئ في مستشفى كريمونا في إيطاليا "أُنهكنا جسديا ومعنويا" بينما نشرت زميلتها الممرضة ميلان أليسيا بوناري صورة لوجهها تظهر عليه آثار الكمامة الواقية، موضحة أنها "متعبة نفسيا، مثل جميع زملائي".

وأوضح عميد نقابة الأطباء النفسيين في مدريد فرناندو تشاكون "إنهم يخضعون لعبء عمل هائل يضاف إليه إرهاق عاطفي، فهم يأخذون قرارات تؤثر على حياة أشخاص، ويتملكهم إحساس باليأس بسبب نقص المعدات"، بحسب ما نقلت عنه هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الإسبانية على موقعها الإلكتروني في أواخر مارس.

ويترقب العاملون في المستشفيات مواصلة المعركة ضد الوباء لأسابيع مديدة. وعلقت ناتالي وهي ممرضة "لا أفهم كيف يمكن أن يتكلموا عن رفع الحجر المنزلي، ما زال (المرضى) يتوافدون باستمرار" متسائلة "متى سينتهي كل ذلك؟".

الحرة / ترجمات - واشنطن