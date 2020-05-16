صحة

دراسة: القطط يمكن أن تصاب بفيروس كورونا من دون أي أعراض

الحرة - واشنطن
16 مايو 2020
ولم يعرف أحد من الجيران عن هواية جارتهم بجمع القطط سوى عقب اشتمام الروائح وسماع الأصوات التي كانت سببا في شكواهم.
ولم يعرف أحد من الجيران عن هواية جارتهم بجمع القطط سوى عقب اشتمام الروائح وسماع الأصوات التي كانت سببا في شكواهم.

أفادت مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين" أن القطط يمكن أن تصيب بعضها البعض بالفيروس التاجي الجديد، ولكن قد لا تظهر عليها أي أعراض.

ويتبع التقرير الأبحاث المختبرية السابقة وحالات القطط المنزلية، وكذلك النمور والأسود في حديقة الحيوانات في برونكس بنيويورك، التي أثبتت أنها إيجابية للفيروس التاجي القاتل. 

وفي العديد من الحالات، أظهرت تلك القطط أعراضًا خفيفة، لكن القطط الست في التجربة الجديدة لم تمرض على الإطلاق وتطرد الفيروس من أجسامها بمفردها.

وأجرى الدراسة يوشيهيرو كاواوكا من كلية الطب البيطري وبيتر هالفمان من جامعة ويسكونسن ماديسون، إلى جانب باحثين آخرين من الولايات المتحدة واليابان، حيث تم تلقيح ثلاث قطط منزلية بالفيروس وثلاثة قطط إضافية غير مصابة في أقفاص واحدة.

وفي البداية كانت القطط التي أُعطيت الفيروس إيجابية عند الاختبار، ثم أصاب المرض جميع القطط في القفص بالفيروسن لكن لم تمت أي قطة بحسب تقرير الدراسة الذي نشر في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين".

التقرير أفاد أيضا أنه بالإمكان أن تصاب القطط بالعدوى من البشر، ولكن لا توجد تقارير عن إصابة شخص بالفيروس من قطة، على الرغم من أن المؤلفين يقترحون أن الاحتمال يستحق المزيد من البحث.

وأعلنت وزارة الزراعة الأميركية و"مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" التابعة لوزارة الصحة الأميركية تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورنا المستجد في البلاد لقطتين أليفتين.

وقالت الجهتان الرسميتان إن القطتين المصابتين بالفيروس لديهما أعراض "خفيفة"، ومن المتوقع تماثلهما للشفاء.

ويعتقد أنهما أصيبتا بالفيروس من أشخاص في المنزل الذي عاشتا فيه أو الحي في مدينة نيويورك.

ويقول مسؤولو الصحة إن بعض الحيوانات يمكن أن تلتقط العدوى من البشر، لكن لا يوجد دليل يشير إلى أن الحيوانات تنقله إلى الإنسان.

وكان قد تم مؤخرا الإعلان عن إصابة سبعة نمور وأسود في حديقة حيوان برونكس بنيويورك.

وثبتت إصابة قطتين، واحدة في بلجيكا والأخرى في الصين، وكلب في الصين بفيروس كورونا المستجد، ويعتقد الخبراء أن الحيوانات الثلاثة أصيبت بالفيروس على الأرجح من أصحابها.

وكشفت أبحاث جديدة أن القطط قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي الجديد مقارنة مع باقي الحيوانات الأليفة، وقد تكون قادرة على نشرها إلى القطط الأخرى، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".

الحرة - واشنطن

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صحة

دراسة: القطط يمكن أن تصاب بفيروس كورونا من دون أي أعراض

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صحة

هل يمكن لمناعة القطيع أن تضع حدا لتفشي فيروس كورونا؟.. مختصون يوضحون الشروط

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
من شأن مناعة القطيع أن تنهي بشكل فعال وباء الفيروس
من شأن مناعة القطيع أن تنهي بشكل فعال وباء الفيروس

انتقد مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، في كلمة الأربعاء، نداءات بعض المختصين لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال ما يعرف بـ"مناعة القطيع" التي تقتضي ترك الفيروس ينتشر بين الناس في حدود معينة بهدف تقوية المناعة البشرية ضده.

وقال رايان "البشر ليسوا قطعانا".

مناعة القطيع هو مفهوم في علم الأوبئة يصف كيف يمكن للناس بشكل جماعي أن يقوا أنفسهم من العدوى إذا كان لدى نسبة معينة من السكان مناعة ضد المرض. لكن مناعة القطيع فيما يتعلق بالفيروس التاجي بعيدة عن الواقع، خاصة بدون لقاح. 

وقال رايان إن مصطلح "مناعة القطيع" نابع من علم الأوبئة البيطرية، وعادة ما ينطوي على قرارات تجارية حول ما إذا كان ينبغي ترك الحيوانات تموت من أجل صحة القطيع بشكل عام.

وتابع "لذا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون حذرين حقًا عندما نستخدم المصطلحات بهذه الطريقة حول العدوى الطبيعية في البشر".

ويواصل المختصون والمسؤولون في مجال الصحة تحذيرهم من أنه لا توجد طريقة سهلة للخروج من جائحة الفيروس التاجي، خاصة وأن أجزاء من الولايات المتحدة بدأت في تخفيف عمليات الإغلاق. 

"ولا تزال مناعة القطيع بعيدة المنال، حتى في الأماكن الأكثر تضررا من الوباء" بحسب مختصين تحدثوا لشبكة "أن بي سي نيوز".

وبحسب هؤلاء، هناك طريقتان رئيسيتان لتحقيق مستويات عالية من المناعة لدى السكان: إما أن يكون هناك ما يكفي من الأشخاص قد أصيبوا بالفعل وأنظمتهم المناعية طورت أجسامًا مضادة للحماية من العدوى المستقبلية، على الأقل في المدى القصير، أو المناعة المكتسبة عن طريق لقاح فعال.

وفي غياب تدابير التباعد الاجتماعي، من المتوقع أن تحتاج الدول إلى الاستعداد لارتفاعات دورية جديدة وغير متوقعة للعدوى الجديدة حتى يتوفر اللقاح على نطاق واسع.

وبالنسبة لـ كوفيد-19، ، يقدر العلماء أن 50 في المئة إلى 70 في المئة من السكان يجب أن يكونوا محصنين لتحقيق مناعة القطيع.

وعلى الرغم من وجود أكثر من 4.3 مليون حالة مؤكدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لا يوجد بلد يقترب حتى من مستويات المناعة اللازمة لإبطاء عمليات الإرسال بشكل جماعي.

وفي ووهان الصينية، تم اختبار آلاف الأشخاص العائدين إلى العمل في أبريل بحثًا عن أجسام مضادة، ووجدت النتائج الأولية أن 2 إلى 3 في المئة فقط طوروها. 

بينما أظهرت النتائج الأولية لدراسة أجريت في إسبانيا أن حوالي 5 بالمئة من حوالي 90 ألف شخص تم اختبارهم كانوا إيجابيين للأجسام المضادة. 

وحتى في المناطق التي تضررت بشدة، مثل نيويورك، وجد الاختبار الأولي لـ 1300 شخص أن 21.2 في المئة كانت إيجابية للأجسام المضادة.

وقال الدكتور روبرت أتمار، اختصاصي الأمراض المعدية في كلية بايلور للطب في هيوستون: "هذا يعني أن 80 في المائة من السكان سيظلون على ما يبدو عرضة للإصابة". 

ثم أضاف "حتى في المنطقة التي تأثرت بشدة، لا نرى المستويات التي تتوقعها لمناعة القطيع".

الحرة / ترجمات - واشنطن