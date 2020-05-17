صحة

"تقدم مذهل".. هجين بشري حيواني يطوره علماء من خلايا الإنسان وأجنة الفأر

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
علماء يطورون كائنا هجينا بين خلايا إنسان وفأر
علماء يطورون كائنا هجينا بين خلايا إنسان وفأر

تمكن علماء من تطوير هجين بشري حيواني يعتبر "فريدا" من نوعه لاحتوائه على نسبة خلايا بشرية هي الأكبر التي تسجل في هذا المضمار، حسب موقع sciencenews المختص في الشؤون العلمية.

ويعمل العلماء على إنشاء هذا النوع من الكائنات باستخدام خلال جذعية بشرية بهدف تطوير أنسجة وأعضاء يمكن استخدامها لعلاج أمراض مستعصية، خاصة الجينية منها، على الرغم من أن الأمر يواجه كثيرا من الانتقادات لأسباب أخلاقية.

وتتسم الخلايا الجذعية البشرية بالبطء في التحول إلى أنسجة وأعضاء في الجنين البشري. كما أن هذه الخلايا لا تميل إلى النمو بشكل جيد في الحيوانات الأخرى. 

لذلك، يصطدم العلماء بعوائق كثيرة عند القيام بمثل هذه التجارب ونسبة الخلايا البشرية إلى خلايا الفأر التي سجلت حتى الآن في دراسات سابقة قد لا تتعدى 0.1 في المئة.

يقول جون وو من جامعة تكساس ساوث وسترن ميديكال سنتر في دالاس ، الذي لم يشارك في الدراسة الجديدة "لقد قمنا بتحديث آلاف الأجنة ولكنا لم نشهد أبدا وجودا قويا للخلايا الجذعية البشرية في أجنة الفأر بعد اليوم الثاني عشر" من مراحل النمو.

ولكن الدراسة الجديدة أظهرت أن الخلايا البشرية تمكنت من شغل نسبة أربعة في المئة في أحد أجنة الفئران الجديدة، وهو الخليط الأكثر شمولا بين الإنسان والفأر حتى الآن، حسب الموقع.

وعزا عالم الأعصاب والخلايا الجذعية بجامعة بافالو في نيويورك، جيان فنغ نجاح الطريقة الجديدة إلى التوقيت:

"للنمو والازدهار في جنين الفأر، يجب إعادة الساعات النمائية للخلايا الجذعية البشرية إلى مرحلة سابقة تسمى "المرحلة الأولية".  وأضاف:

" في جنين الفأر نمت (الخلايا) بسرعة. في 17 يوما، حصلنا على كل هذه الخلايا الناضجة التي قد تستغرق شهورا للوصول إلى جنين بشري طبيعي."

فقد لاحظ الباحثون الخلايا البشرية في معظم أنسجة الفأر النامية والمعدة لتصبح أعضاء مثل الكبد والقلب ونخاع العظم والدم، حسب الدراسة.

وبشكل خاص، لاحظ الباحثون أن خلايا الدم الحمراء البشرية كانت الأكثر وجودا في أجنة الفئران. 

وظهر عدد صغير من الخلايا البشرية في الأنسجة التي ستشكل الدماغ. كما لوحظ في أحد الأجنة سرب من المستقبلات الضوئية البشرية، وهي خلايا العين التي تساعد على اكتشاف الضوء.

لكن الباحثين لم يجدوا أثرا لخلايا بشرية في خلايا الفأر المسؤولة عن تكوين الحيوانات المنوية والبويضات. ومن المعروف أن قدرة هذا النوع من الحيوانات الهجينة على التكاثر هي أحد الأسئلة الأخلاقية المثيرة للقلق.

يقول خوان كارلوس بيلمونتي عالم الأحياء في معهد سالك للدراسات البيولوجية في كاليفورنيا، إن هذا المستوى من الاندماج "يذهلني تماما...وإذا تمكن علماء آخرون من تكرار النتائج، فمن المكن أن تمثل إنجازا كبيرا".

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

باحثون يطورون كمامات جديدة قادرة على قتل فيروس كورونا وتغيير لونها عن اكتشاف الفيروس
صحة

كمامات بقدرات خارقة.. تطور  جديد في الصراع ضد كورونا

A prison warder holds the bars of a door at the entrance of the MAF (Maison d'arret pour femmes - Women detention house) at the…
أميركا

مطالبات بتمديد احتجاز عراقي متهم بالإرهاب في الولايات المتحدة

ولادة رضيع مصاب بكورونا أمر نادر
أزمة كورونا

ولادة رضيع مصاب بكوفيد-19 في روسيا

علماء يطورون كائنا هجينا بين خلايا إنسان وفأر
صحة

"تقدم مذهل".. هجين بشري حيواني يطوره علماء من خلايا الإنسان وأجنة الفأر

يدعي الاختبار الوهمي الذي يتم ترويجه في مصر بمعرفة نتيجة اختبار كورونا من خلال عينة دم
مصر

بمئات الجنيهات.. ترويج اختبار وهمي لكورونا في مصر عبر فيسبوك

ينصح معظم خبراء الصحة بارتداء كمامات للحد من انتشار كورونا المستجد
صحة

دراسة تظهر فعالية واسعة للكمامات في منع عدوى كورونا

تسعى مختلف الدول وشركات اللقاحات إلى تطوير لقاح ضد كورونا في أسرع وقت ممكن
صحة

هل نحصل على لقاح ضد كورونا قبل نهاية العام؟ خبير أميركي يكشف الحقيقة

صحة

كمامات بقدرات خارقة.. تطور  جديد في الصراع ضد كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
باحثون يطورون كمامات جديدة قادرة على قتل فيروس كورونا وتغيير لونها عن اكتشاف الفيروس
باحثون يطورون كمامات جديدة قادرة على قتل فيروس كورونا وتغيير لونها عن اكتشاف الفيروس

يعمل باحثون في جامعة كنتاكي الأميركية على تطوير كمامات للوجه قادرة على قتل فيروس كورونا المستجد عند التصاقه بها وفق ما نقلت مجلة نيوزويك.

وأوضح الباحثون أن الكمامات تحتوي على إنزيمات قادرة على تحييد خطر الفيروس عبر الالتصاق ببروتيناته الشوكية التي تمكنه من دخول الخلايا البشرية، ثم قتله. 

وقال المعد الرئيسي للدراسة ديباكار باتاتشاريا، أستاذ الهندسة الكيميائية ومدير مركز علوم الأغشية بالجامعة: "لدينا القدرة على تطوير كمامة لا تعمل فقط على فلترة الفيروسات التاجية الجديدة مثل كمامة N95، بل قتلها.. سيحتوي الغشاء الجديد (للكمامة) على إنزيمات قادرة على الالتصاق بالبروتينيات الشوكية للفيروس، وفصلها، ثم قتل الفيروس".

وقال باتاتشاريا إن التقاط الكمامات للفيروسات التاجية سيقلل عدد جزيئات الفيروس في الهواء وبالتالي إضعاف انتشاره وعدواه وأضاف أن هذا الابتكار "سوف يبطئ انتشار الفيروس بل ويمنعه.. ومن الممكن إضافة تطبيقات مستقبلية له، للحماية من عدد من الفيروسات المسببة للأمراض البشرية".

وأوضح معدو البحث أن الكمامات الجديدة ستكون رقيقة جدا وستمكن الناس من التنفس بسهولة بالغة عند ارتدائها، كما أنها تغير لونها عند التصاق فيروسات بسطحها الخارجي.

وأشار الباحثون إلى أن تطوير الكمامة بحاجة إلى ستة أشهر قبل إنتاجها على نطاق واسع.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن