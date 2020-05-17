صحة

دراسة تحسم الجدل.. الصيف يحد من انتشار "كورونا" لكن الفيروس لن يختفي

الحرة / ترجمات - دبي
17 مايو 2020
حرارة الصيف قد تخفف انتشار فيروس كورونا
حرارة الصيف قد تخفف انتشار فيروس كورونا

عززت دراسة جديدة أجرتها جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الفرضية القائلة بأن حرارة الصيف والرطوبة وأشعة الشمس يمكن أن تخفف انتشار فيروس كورونا، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.

ويقول الخبراء إن الصيف لن يكون مفيدا في الحرب ضد كورونا، إذا اعتقد الناس أنه بوسعهم أن يخرجوا كما شاؤوا، وأن ارتفاع درجة الحرارة كاف لواحده، وهذا معناه أن الناس مضطرون إلى احترام الإرشادات الصحية وأولها التباعد الاجتماعي.

وقال محمد جلال، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد، الذي بحث في كيفية تأثير الطقس على انتشار الفيروسات إن الطقس هو عامل ثانوي هنا في محاربة الفيروس.

ودعمت العديد من الدراسات البحثية، المستندة إلى التجارب المعملية ونماذج الكمبيوتر والتحليلات الإحصائية المتطورة، الرأي القائل بأن فيروس كورونا سوف يثبطه الطقس الصيفي.

وتقوم ورقة البحث وقاعدة بيانات الجديدة التي تم تجميعها من قبل باحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤسسات أخرى بفحص مجموعة من الظروف الجوية، من درجة الحرارة والرطوبة النسبية إلى هطول الأمطار، في 3739 موقعًا حول العالم لمحاولة تحديد تأثير الطقس على كورونا.

 ووجد الباحثون أنه كلما زادت درجة الحرارة فوق 77 درجة فهرنهايت (25 درجة مئوية) كلما انخفض انتشار فيروس كورونا، وكلما ارتفعت درجة الحرارة بمقدار 1.8 درجة يقابله انخفاض بنسبة 3.1% في تكاثر الفيروس وانتشاره.

ومع ذلك، مثل الدراسات السابقة، وجد البحث الجديد أن الانتقال إلى طقس الصيف لن يكون كافيًا لاحتواء تفشي الفيروس بالكامل.

وأشارت الدراسة إلى أن فيروس كورونا قد يكون مثل غيره من الفيروسات موسمي يظهر في مواسم ويختفي في أخرى، وأن انخفاض تفشي الفيروس في الصيف قد يتبعه انتشار كبير في فصل الخريف.

كما وجدت الدراسة أن للرطوبة دورًا معقدًا، لأن الفيروسات تنتشر بسهولة في فصل الشتاء في الهواء الجاف، وعلى النقيض من ذلك، فإن الرطوبة العالية تجعل قطرات الجهاز التنفسي، وهي الناقل الأكثر شيوعًا للفيروس، تسقط على الأرض بسرعة أكبر مما يحد من الانتقال الجوي.

ويرى ديفيد روبين مدير "PolicyLab" في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، أن الطقس يؤثر على انتشار فيروس كورونا لكنه لا يقضي عليه تماماً.

الحرة / ترجمات - دبي

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حرارة الصيف قد تخفف انتشار فيروس كورونا
صحة

دراسة تحسم الجدل.. الصيف يحد من انتشار "كورونا" لكن الفيروس لن يختفي

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بعد ترجيحات ببقاء الفيروس معنا للأبد.. كيف تُهيئ جسمك لمحاربة كورونا؟

الحرة / ترجمات - دبي
17 مايو 2020
الحفاظ على صحةا لقلب ومستوى السكر في الدم من أهم الأمور التي تساعدك على محاربة كورونا
الحفاظ على صحةا لقلب ومستوى السكر في الدم من أهم الأمور التي تساعدك على محاربة كورونا

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا لن يختفي وقد يبقى للأبد، وإعلان الكثير من العلماء أن إنتاج لقاح أو علاج للفيروس قد يحتاج إلى 18 شهراً، اضطرت الكثير من الدول إلى تخفيف إجراءات الإغلاق وكأن التوجه العام هو للتعايش مع الفيروس.

وشددت الدول على ضرورة تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي بعد إعادة فتح المدن، والحرص على غسل اليدين وتعقيمها باستمرار.

لكن العلماء يؤكدون أن أسلوب الحياة والنظام الغذائي قد يكون ضرورياً في مساعدة جسمك على مكافحة المرض وفقا لصحيفة ديلي ميل.

مستوى السكر في الدم

 

تشير التقديرات إلى أن كل واحد من 4 وفيات بسبب كورونا في المملكة المتحدة مرتبطة بمرض السكري، وسبب ذلك لا يزال غير واضح. 

ومن المعروف جيدًا أن داء السكري من النوع 2 يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وتلف الكلى، وكلها مرتبطة بمرض كوفيد- 19  الأكثر حدة.

من جانبه، قال الدكتور راي، أستاذ القلب في جامعة إمبريال كوليدج لندن: "يعاني مرضى السكري على الأقل ضعف خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، بسبب الأضرار التي تلحق بالأوعية الدموية بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدورة الدموية".

وأضاف أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يثبط أيضًا جهاز المناعة، وقدرة الجسم على مكافحة المرض.

وإذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، فهناك بعض الأدلة على أن النظام الغذائي وحده يمكن أن يتحكم في الحالة.


صحة القلب


كما هو الحال مع مرض السكري، تشير الأبحاث إلى أن أعدادًا كبيرة من الناس يعانون من أمراض القلب والدورة الدموية دون معرفة ذلك.

وكشفت دراسات عن مخاوف بشأن أدوية ضغط الدم التي يتناولها العديد من مرضى القلب، والمعروفة باسم مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، قد تؤدي إلى زيادة فيروس كورونا في الجسم أو تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة به.

وتتداخل الأدوية مع نشاط المواد الكيميائية في الجسم التي تتحكم في ضغط الدم، مما يؤدي إلى زيادة البروتينات ACE2، على سطح الخلايا وهي المستقبلات التي يرتبط بها الفيروس بالخلايا، إلا أن دراسات نفت هذه المخاوف.

لذلك ينصح الأطباء بالحفاظ على صحة القلب وضغط الدم، وقيام الضغط باستمرار في المنزل ومراقبته.


التوقف عن التدخين


ووجد الباحثون في جامعة كاليفورنيا أن خطر تطور المرض للمدخنين الحاليين أو السابقين الذين أصيبوا بالفيروس كان ضعف غير المدخنين، وكانوا أكثر عرضة للموت.

ومن المعروف أن التدخين يزيد من خطر وشدة التهابات الرئة بسبب تلف مجرى الهواء العلوي، ويعتقد الباحثون أن هذا هو السبب في ظهور كوفيد- 19 الأكثر حدة في المدخنين، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات ذلك.


المشي


لا يوجد دليل مباشر على أن اللياقة البدنية تقلل من خطورة كورونا لكن الدراسات تظهر أن التمارين لها تأثير عميق على وظيفة الجهاز المناعي.


ووفقًا للأستاذ سانغاي شارما، خبير القلب في مستشفى سانت جورج التابع لمستشفيات NHS، لندن، أظهرت الأبحاث أن التمارين المعتدلة - مثل المشي السريع - لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع، تقلل من خطر العدوى الفيروسية. 

وأضاف: "أظهرت الدراسات العلمية أيضًا أن التمارين المعتدلة المنتظمة قبل الإصابة بعدوى خطيرة محتملة تحمي الناس من الموت بسببها".

وقد ثبت أن التمرينات الرياضية تعمل أيضًا على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وخفض ضغط الدم، وحرق الدهون الحشوية، وهو النوع الذي يوجد حول أعضاء البطن، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وخفض مستويات السكر في الدم.

 

مراقبة وزنك

 

في ضوء الأدلة التي تربط السمنة بشدة فيروس كورونا على الجسم، طالب رئيس وزراء بريطانيا من الناس مراقبة وزنهم باستمرار.

وبصرف النظر عن تسبب السمنة في زيادة خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والعوامل الأخرى المعروفة بتفاقم كوفيد-19، قد تكون السمنة بحد ذاتها عامل خطير، لأن الوزن الزائد قد يعوق التنفس، وهو يضاعف المعاناة عند الإصابة بالفيروس.

كما أن الدهون الزائدة قد تؤدي أيضًا إلى مستويات أعلى من المواد الكيميائية الالتهابية في الجسم التي تضعف وظائف الجهاز المناعي.

ويحدث كل هذا من خلال النظام الغذائي الجيد، وتشير العديد من الدراسات إلى أن النظام الغذائي المتوسط، الذي يحتوي على نسبة عالية من الخضار والبقول والحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك وزيت الزيتون، هو الأكثر فائدة للقلب والجسم بشكل عام.
 

الحرة / ترجمات - دبي