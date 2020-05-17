صحة

دراسة تظهر فعالية واسعة للكمامات في منع عدوى كورونا

فرانس برس
17 مايو 2020
ينصح معظم خبراء الصحة بارتداء كمامات للحد من انتشار كورونا المستجد
ينصح معظم خبراء الصحة بارتداء كمامات للحد من انتشار كورونا المستجد

كشفت اختبارات أجريت على حيوان الهامستر أن استخدام الكمامات على نطاق واسع يقلص خطر انتقال فيروس كورونا المستجد، وفق ما خلص إليه خبراء في هونغ كونغ الأحد.

وهذا البحث الذي أجراه فريق من جامعة هونغ كونغ، هو أول البحوث التي تتعمق خصوصا في دراسة قدرة الكمامات على منع انتقال عدوى كورونا، سواء كان الشخص المصاب يظهر أعراض المرض أم لا.

ووضع الفريق بقيادة الأستاذ الجامعي يوين كووك-يونغ، وهو أحد أبرز الخبراء في البحوث بشأن كورونا حول العالم، حيوانات هامستر وهي من أسرة القوارض وتشبه الفئران، جرت إصابتها اصطناعيا بالمرض إلى جانب حيوانات سليمة.

وقد وضعت كمامات بين قفصين مع ترك الهواء يتنقل من الحيوانات المصابة إلى تلك السليمة.

وخلص الباحثون إلى أن خطر انتقال الفيروس من دون احتكاك قد يتقلص بنسبة تزيد عن 60 في المئة عند استخدام الكمامات.

وقد أصيب ثلثا حيوانات الهامستر السليمة بالفيروس في خلال أسبوع لدى الحيوانات التي لم تُستخدم معها الكمامات.

وتراجعت نسبة الإصابة إلى ما يقرب من 15 في المئة في الحالات التي استخدمت فيها الكمامات عند قفص الحيوانات المصابة، وبنسبة 35 في المئة لدى وضعها على قفص الحيوانات السليمة.

كما رصد الفيروس بكميات أقل في أجسام الحيوانات التي انتقلت إليها العدوى مقارنة مع تلك التي سجلت لدى الهامستر التي لم تستخدم معها الكمامات.

وقال يوين للصحفيين الأحد "من الواضح جدا أن أثر وضع الكمامة على جسم المصاب خصوصا في حال عدم وجود أعراض (وأيضا لدى وجودها)، أكثر أهمية من أي أمر آخر".

وأضاف "هذا يفسر أيضا أهمية تعميم استخدام الكمامات لأننا ندرك حاليا بأن الكثير من المصابين لا يظهرون أي أعراض".

وقد كان يوين من علماء الأحياء المجهرية الذين اكتشفوا فيروس سارس وهو من أسلاف فيروس كورونا المنتشر حاليا، لدى ظهوره سنة 2003. وقد أدى الفيروس حينها إلى 300 وفاة في هونغ كونغ.

وبعد أربعة أشهر من تسجيل أولى الإصابات بوباء كوفيد-19، نجحت هونغ كونغ في احتواء المرض على أراضيها مع حوالي ألف إصابة فقط وأربع وفيات.

وعزا الخبراء هذا الأداء إلى الاستخدام الكبير للكمامات والفعالية في إجراء الاختبارات وعمليات التعقب والعلاج في المدينة التي يقطنها 7.5 ملايين نسمة.

فرانس برس

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هل نحصل على لقاح ضد كورونا قبل نهاية العام؟ خبير أميركي يكشف الحقيقة

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
تسعى مختلف الدول وشركات اللقاحات إلى تطوير لقاح ضد كورونا في أسرع وقت ممكن
تسعى مختلف الدول وشركات اللقاحات إلى تطوير لقاح ضد كورونا في أسرع وقت ممكن

ينتظر العالم بأسره انتهاء العلماء من إنتاج لقاح يحمي من فيروس كورونا القاتل. والأنظار تتجه إلى الولايات المتحدة التي يعلق كثيرون الآمال على قدراتها العلمية والبحثية.

وقال مدير مركز الأمن الصحي في كلية بلومبرغ للصحة العامة في جامعة جونز هوبكينز، توم إنغلسبي، إن على الأميركيين ألا يعولوا على وجود لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام، لكنه أضاف أن تطويره ممكن في أحسن الحالات. 

وفي معرض رده على سؤال لشبكة NBC عما إذا كان الإطار الزمني الذي كثيرا ما يتردد بخصوص الفترة التي يتطلبها تطوير اللقاحات والتي تتراوح بين 12 و18 شهرا، واقعيا، أوضح الخبير الصحي أنه في وقت سابق "كنت سأقول إن ذلك غير واقعي على الإطلاق"، وأشار إلى أن لقاحا ضد كورونا "بعيد عن التأكيد".

ومع ذلك، قال إنه "في ظل وجود 110 مشاريع لتطوير لقاحات حول العالم الآن، وعمل كبريات شركات اللقاحات في العالم من أجل تطوير لقاح، وبالنظر إلى أن مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي والمدير التنفيذي السابق لشركة غلاكسوسميث كلاين للأدوية منصف السلاوي هما الآن الشخصيتان الرائدتان في الولايات المتحدة في هذا المشروع ولأنهما يعتقدان أن تطويره ممكن، أظن أنه ممكن". 

وأوضح أن كل شيء يجب أن يسير في المسار الصحيح، محذرا من احتمال وقوع كثير  من الأمور التي قد تعيق العمل، وأضاف "لذلك لا أعتقد أن علينا التعويل عليه".

ومع ذلك دعا إلى التمسك ببعض الأمل، وقال إن الأمور إذا سارت في الطريق الصحيح، "ربما نرى لقاحا بحلول نهاية العام".   

وأوضح إنغلسبي أن من الصعب التنبؤ بما يحدث خلال الأشهر الثلاثة القادمة، إلا أنه أكد أن "المستقبل، حقيقة، بين أيدينا"، ويعتمد بشكل كبير على مدى تجنب الأفراد التجمعات الكبيرة وممارستهم التباعد الاجتماعي. 

وأعرب عن أمله في أن تتمكن الولايات من السيطرة على أي تفشيات تشهدها، مشيرا إلى الحاجة إلى جهود مكثفة لتتبع الاتصال من أجل تعقب العدوى.

وقال "ذلك ما استخدمته بلدان بنجاح كبير، لذا إذا وقعت عندك حالة فإنك تحقق فيها بسرعة، تتأكد من عزل آمن لجميع أفراد الاتصال، ونحافظ على السيطرة (على انتشار المرض) بتلك الطريقة". 

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل حتى صباح الأحد إلى أكثر من مليون و651 ألف حالة، فيما تجاوزت الوفيات 312 ألف حالة.

الحرة / ترجمات - واشنطن