كمامات بقدرات خارقة.. تطور  جديد في الصراع ضد كورونا

يعمل باحثون في جامعة كنتاكي الأميركية على تطوير كمامات للوجه قادرة على قتل فيروس كورونا المستجد عند التصاقه بها وفق ما نقلت مجلة نيوزويك.

وأوضح الباحثون أن الكمامات تحتوي على إنزيمات قادرة على تحييد خطر الفيروس عبر الالتصاق ببروتيناته الشوكية التي تمكنه من دخول الخلايا البشرية، ثم قتله.

وقال المعد الرئيسي للدراسة ديباكار باتاتشاريا، أستاذ الهندسة الكيميائية ومدير مركز علوم الأغشية بالجامعة: "لدينا القدرة على تطوير كمامة لا تعمل فقط على فلترة الفيروسات التاجية الجديدة مثل كمامة N95، بل قتلها.. سيحتوي الغشاء الجديد (للكمامة) على إنزيمات قادرة على الالتصاق بالبروتينيات الشوكية للفيروس، وفصلها، ثم قتل الفيروس".

وقال باتاتشاريا إن التقاط الكمامات للفيروسات التاجية سيقلل عدد جزيئات الفيروس في الهواء وبالتالي إضعاف انتشاره وعدواه وأضاف أن هذا الابتكار "سوف يبطئ انتشار الفيروس بل ويمنعه.. ومن الممكن إضافة تطبيقات مستقبلية له، للحماية من عدد من الفيروسات المسببة للأمراض البشرية".

وأوضح معدو البحث أن الكمامات الجديدة ستكون رقيقة جدا وستمكن الناس من التنفس بسهولة بالغة عند ارتدائها، كما أنها تغير لونها عند التصاق فيروسات بسطحها الخارجي.

وأشار الباحثون إلى أن تطوير الكمامة بحاجة إلى ستة أشهر قبل إنتاجها على نطاق واسع.

