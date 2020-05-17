صحة

كمامات بقدرات خارقة.. تطور  جديد في الصراع ضد كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
باحثون يطورون كمامات جديدة قادرة على قتل فيروس كورونا وتغيير لونها عن اكتشاف الفيروس
باحثون يطورون كمامات جديدة قادرة على قتل فيروس كورونا وتغيير لونها عن اكتشاف الفيروس

يعمل باحثون في جامعة كنتاكي الأميركية على تطوير كمامات للوجه قادرة على قتل فيروس كورونا المستجد عند التصاقه بها وفق ما نقلت مجلة نيوزويك.

وأوضح الباحثون أن الكمامات تحتوي على إنزيمات قادرة على تحييد خطر الفيروس عبر الالتصاق ببروتيناته الشوكية التي تمكنه من دخول الخلايا البشرية، ثم قتله. 

وقال المعد الرئيسي للدراسة ديباكار باتاتشاريا، أستاذ الهندسة الكيميائية ومدير مركز علوم الأغشية بالجامعة: "لدينا القدرة على تطوير كمامة لا تعمل فقط على فلترة الفيروسات التاجية الجديدة مثل كمامة N95، بل قتلها.. سيحتوي الغشاء الجديد (للكمامة) على إنزيمات قادرة على الالتصاق بالبروتينيات الشوكية للفيروس، وفصلها، ثم قتل الفيروس".

وقال باتاتشاريا إن التقاط الكمامات للفيروسات التاجية سيقلل عدد جزيئات الفيروس في الهواء وبالتالي إضعاف انتشاره وعدواه وأضاف أن هذا الابتكار "سوف يبطئ انتشار الفيروس بل ويمنعه.. ومن الممكن إضافة تطبيقات مستقبلية له، للحماية من عدد من الفيروسات المسببة للأمراض البشرية".

وأوضح معدو البحث أن الكمامات الجديدة ستكون رقيقة جدا وستمكن الناس من التنفس بسهولة بالغة عند ارتدائها، كما أنها تغير لونها عند التصاق فيروسات بسطحها الخارجي.

وأشار الباحثون إلى أن تطوير الكمامة بحاجة إلى ستة أشهر قبل إنتاجها على نطاق واسع.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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ولادة رضيع مصاب بكوفيد-19 في روسيا

فرانس برس
17 مايو 2020
ولادة رضيع مصاب بكورونا أمر نادر
ولادة رضيع مصاب بكورونا أمر نادر

ولد رضيع مصاب بفيروس كورونا المستجد، كانت والدته مصابة بكوفيد-19 في أوسيتيا الشمالية بالقوقاز الروسي، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الأحد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإقليمية لوكالة تاس الروسية الرسمية، إن حاملا أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وانتقلت العدوى إلى رضيعها. 

وأضاف أنهما موجودان الآن في المنزل، وحالتهما جيدة. 

وسبق أن ولد، في منتصف أبريل، رضيع مصاب بكوفيد-19 في البيرو، وأكدت السلطات حينها أنها ثاني حالة من هذا النوع في العالم. 

وولد الرضيع في أوسيتيا الشمالية بمستشفى وسط مدينة بيسلان، وتحمل 17 من بين 35 امرأة حاملا في هذه المؤسسة فيروس كورونا، وفق  ما نقل تلفزيون محلي عن مسؤول قسم التوليد حسن تاغاييف.

وروسيا هي ثاني أكثر الدول تضررا في العالم، بعد الولايات المتحدة، من ناحية عدد الإصابات بالفيروس، بتسجيلها 281752 إصابة بينها 2631 وفاة. 

ويشكك البعض في مصداقية الأرقام الرسمية، ويتهمون روسيا بعدم إعلان العدد الحقيقي للضحايا والمصابين. 

وترفض السلطات هذا التشكيك، مؤكدة أنها لا تحصي سوى الوفيات التي يكون كوفيد-19 سببها الأساسي، في حين يقول المنتقدون إن أغلب المتوفين مصابون بالفيروس. 

وتقول السلطات أيضا إن الوباء وصل بشكل متأخر للبلاد، ما سمح بتجهيز المستشفيات ووضع سياسة فحص مكثف. 

فرانس برس