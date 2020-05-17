صحة

لقاح أوكسفورد.. أول 30 مليون جرعة ستخصص لبريطانيا

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
شركة أدوية عملاقة تعتزم إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول سبتمبر القادم
شركة أدوية عملاقة تعتزم إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول سبتمبر القادم

تعتزم شركة الأدوية البريطانية السويدية AstraZeneca إنتاج حوالي 100 مليون جرعة من "لقاح جامعة أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا، بحلول سبتمبر المقبل، على أن تخصص أول ثلاثين مليون جرعة لبريطانيا في حال نجاح اللقاح في وقف العدوى، حسبما أفاد موقع بلومبيرغ مساء الأحد.

اللقاح الذي تعمل على تطويره جامعة أوكسفورد بالشراكة مع مجموعات بحثية أخرى، يتم تجريبه حاليا في البشر، وقد يصل إلى تجاربه النهائية بحلول منتصف العام. 

وكشف وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما مساء الأحد عن توقيع اتفاقية ترخيص عالمية بين جامعة أكسفورد وشركة الأدوية العملاقة، للحصول على جرعات لما يقرب من نصف سكان المملكة المتحدة.

وقال شارما إن اللقاح سيحصل على تمويل بقيمة 65.5 مليون جنيه إسترليني (79 مليون دولار)، على  أن يتلقى الباحثون  في إمبريال كوليدج 18.5 مليون جنيه إسترليني  إضافية لتسريع التجارب. 

والمشروع عبارة عن شراكة غير ربحية بين جامعة أكسفورد، وإمبريال كوليدج وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي.

ويخطط الباحثون لإنشاء مرفق توزيع سريع مؤقت يمهد لعملية  الإنتاج بمجرد ضمان فعالية اللقاح.

وقد منحت الحكومة البريطانية المشروع 93 مليون جنيه لتسريع افتتاح موقع دائم في غضون عام، بالإضافة إلى 38 مليون جنيه لإنشاء المرفق المؤقت.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون عن التمويل الجديد "سنبذل كل ما في وسعنا لإيجاد لقاح.. لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه، ويجب أن أكون صريحا في أن اللقاح قد لا يؤتي ثماره. لكننا نقود الجهود العالمية".

غير أن البروفسورة سارة غيلبرت من فريق جامعة أوكسفورد، قالت بحسب صحيفة الصن، إنها"واثقة من أن اللقاح سوف يعمل وأنه سيكون جاهزا خلال بضعة أشهر فقط".

وحتى الآن لا يوجد لقاح لوباء كورونا الفيروسي الذي أودى بحياة أكثر من 312 ألف شخص حول العالم وأصاب 4.7 مليون آخرين. والمملكة المتحدة هي ثاني أكبر المتضررين من الوباء في العالم، بعد الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن مطوري اللقاحات العالميين يعملون على أكثر من 100 لقاح تجريبي للوباء المعروف علميا باسم كوفيد-19، لكن لا يوجد ضمان للنجاح. 

وفي الأسبوع الماضي، قال المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ايكل رايان إن "العثور على لقاح وتوزيعه على مستوى العالم سيعتبر وثبة هائلة، لكن على العالم أن يتعلم التعايش مع فيروس قد لا يزول أبدا".


 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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لقاح أوكسفورد.. أول 30 مليون جرعة ستخصص لبريطانيا

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كمامات بقدرات خارقة.. تطور  جديد في الصراع ضد كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
باحثون يطورون كمامات جديدة قادرة على قتل فيروس كورونا وتغيير لونها عن اكتشاف الفيروس
باحثون يطورون كمامات جديدة قادرة على قتل فيروس كورونا وتغيير لونها عند اكتشاف الفيروس

يعمل باحثون في جامعة كنتاكي الأميركية على تطوير كمامات للوجه قادرة على قتل فيروس كورونا المستجد عند التصاقه بها وفق ما نقلت مجلة نيوزويك.

وأوضح الباحثون أن الكمامات تحتوي على إنزيمات قادرة على تحييد خطر الفيروس عبر الالتصاق ببروتيناته الشوكية التي تمكنه من دخول الخلايا البشرية، ثم قتله. 

وقال المعد الرئيسي للدراسة ديباكار باتاتشاريا، أستاذ الهندسة الكيميائية ومدير مركز علوم الأغشية بالجامعة: "لدينا القدرة على تطوير كمامة لا تعمل فقط على فلترة الفيروسات التاجية الجديدة مثل كمامة N95، بل قتلها.. سيحتوي الغشاء الجديد (للكمامة) على إنزيمات قادرة على الالتصاق بالبروتينيات الشوكية للفيروس، وفصلها، ثم قتل الفيروس".

وقال باتاتشاريا إن التقاط الكمامات للفيروسات التاجية سيقلل عدد جزيئات الفيروس في الهواء وبالتالي إضعاف انتشاره وعدواه وأضاف أن هذا الابتكار "سوف يبطئ انتشار الفيروس بل ويمنعه.. ومن الممكن إضافة تطبيقات مستقبلية له، للحماية من عدد من الفيروسات المسببة للأمراض البشرية".

وأوضح معدو البحث أن الكمامات الجديدة ستكون رقيقة جدا وستمكن الناس من التنفس بسهولة بالغة عند ارتدائها، كما أنها تغير لونها عند التصاق فيروسات بسطحها الخارجي.

وأشار الباحثون إلى أن تطوير الكمامة بحاجة إلى ستة أشهر قبل إنتاجها على نطاق واسع.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن